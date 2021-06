Developing Telecoms constatent que la Chine accélère la production de semi-conducteurs de 28 nm et 14 nm

LONDRES, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- Developing Telecoms constate que les améliorations technologiques ainsi que les politiques industrielles ont souligné les efforts de la Chine pour produire davantage de puces au niveau national contre la pandémie de Covid-19 et les problèmes géopolitiques entre les États-Unis et la Chine provoquant une pénurie de puces à semi-conducteurs.

En 2019, l'industrie chinoise de fabrication de semi-conducteurs avait une valeur de production supérieure à 750 milliards de CNY, ce chiffre devant atteindre 884,8 milliards de CNY en 2020. Ces progrès rapides ont été rendus possibles par le fait que le rythme de développement des puces chinoises a dépassé les attentes. La société Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) a réalisé une percée dans le domaine des puces 5G à ondes millimétriques et a réussi à sortir du processus N+1. Developing Telecoms estime que SMIC est déjà capable de produire des puces de 14 nm et 28 nm.

L'augmentation de la production chinoise de semi-conducteurs a été rendue possible par un certain nombre de facteurs, dont le développement rapide du marché chinois des circuits intégrés n'est pas le moindre. Au cours des dernières années, cette situation a entraîné des progrès en termes de technologie et de politique industrielle, comblant ainsi l'écart entre les processus de fabrication de la Chine et ceux des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Cela permettra au développement des circuits intégrés en Chine de dépasser celui des autres marchés.

Les puces de 28 nm sont devenues courantes et sont utilisées dans un large éventail de produits. Developing Telecoms a appris de Teng Ran, directeur général adjoint du centre de recherche du CCIC, que la capacité de production des fabricants de puces en Chine sur les puces 28 nm a déjà été entièrement utilisée, atteignant au moins 98 % et que cette année est celle où le taux d'utilisation de la capacité est le plus élevé de ces cinq dernières années.

L'autosuffisance en matière de fabrication de puces de 28 nm en Chine cette année ouvre également la voie à une augmentation de la production de puces de 14 nm. Elle devrait commencer à produire en masse les puces de 14 nm à partir de l'année prochaine.

Pour lire les conclusions dans leur intégralité, veuillez consulter le site https://developingtelecoms.com/telecom-business/featured-articles/11188-china-accelerates-production-of-28nm-and-14nm-semiconductors.html

À propos de Developing Telecoms

Developing Telecoms est le principal portail d'information en ligne sur les télécommunications dans les marchés émergents. Il fournit des nouvelles et des informations sur les télécommunications aux cadres supérieurs et aux décideurs des opérateurs de réseaux, des gouvernements et des utilisateurs finaux. Developing Telecoms reçoit 2,2 millions de pages vues par an et reçoit plus de 760 000 visiteurs en ligne par an. Sa lettre d'information hebdomadaire sur les marchés émergents compte plus de 40 000 abonnés. Developing Telecoms publie une série de rapports spéciaux sur les télécommunications dans les marchés émergents portant sur des sujets tels que la 5G, l'IoT, les villes intelligentes et la connectivité du dernier kilomètre.

