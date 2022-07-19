Дэвид Ван, компания Huawei: «‎Инновации, открывающие путь в эпоху 5.5G»

«Заглядывая в будущее до 2025 года, можно сказать, что огромное разнообразие и масштаб требований к сетевым услугам создадут колоссальный новый рыночный потенциал, — заявил г-н Ван. — Мы готовы обсудить эти возможности с операторами и отраслевыми партнерами, а также изучить инновации, необходимые для того, чтобы проложить путь к стандарту 5.5G».

Компания Huawei впервые предложила стандарт 5.5G на 11-м Международном форуме по широкополосной мобильной связи в 2020 году и стандарт F5.5G (для стационарной связи 5.5G) на Глобальном аналитическом саммите в апреле этого года. С тех пор в отрасли появились новые идеи и передовые методы.

Множество новых требований повысит планку для инфраструктуры ИКТ нового поколения

По словам Дэвида Вана, новые разработки в области цифровых технологий должны обеспечить по-настоящему увлекательный и захватывающий опыт работы в цифровом мире в режиме реального времени и постепенно сделать работу в сети со скоростью 10 Гбит/с доступной повсюду на планете.

На промышленном фронте цифровизация уже вступила в фазу быстрого развития. Искусственный интеллект будет полностью интегрирован в производственные процессы предприятий, а объем рынка Интернета вещей (IoT) стандарта 5.5G будет расти быстрыми темпами. Взаимодействие между роботами и людьми в сложных сценариях приведет к повышению требований к промышленным сетям нового поколения.

В настоящее время узкие места вычислительной техники, такие как «стены памяти», несбалансированное использование ресурсов центров обработки данных и низкая энергоэффективность, препятствуют росту спроса на новые вычислительные системы. Чтобы решить эти проблемы, отрасли необходимо внедрять инновации на архитектурном и системном уровнях, чтобы увеличить предложение вычислительных мощностей.

Шесть характеристик стандарта 5.5G — новая ценность для цифровой жизни и развития

Первой из них является скорость 10 Гбит/с. Стандарт 5.5G обеспечит скорость передачи данных в 10 Гбит/с благодаря использованию технологии MIMO, которую отличает большая пропускная способность, более высокая эффективность использования спектра и модуляция более высокого порядка. Благодаря таким технологиям нового поколения, как FTTR, Wi-Fi 7, 50G PON и 800G, стандарт F5.5G обеспечит скорость соединения в 10 Гбит/с по всему миру.

На мероприятии г-н Ван впервые предложил концепцию Net5.5G, определяющую направление эволюции IP-сетей для удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности со стороны интеллектуальных приложений. «По мере перехода к цифровизации интеллектуальные приложения подвергнутся крупномасштабной коммерциализации, а вычислительные ресурсы будут располагаться в различных облачных средах, — заявил г-н Ван. — Предприятиям нужно использовать вычислительные мощности различных облачных сред с меньшими затратами, с большей гибкостью и оперативностью. С этой целью нам необходимо продолжать внедрять инновации на основе IPv6, чтобы обеспечить процветание отрасли. Именно поэтому мы предложили Net5.5G».

Во-вторых, область применения стандарта выйдет за рамки возможностей сетевого взаимодействия. Стандарт 5.5G выйдет за рамки сетевого взаимодействия и будет включать считывание данных с помощью датчиков, что приведет к появлению множества новых сценариев и приложений. Технологии беспроводных и волоконных датчиков будут использоваться для взаимодействия между транспортными средствами и дорогами и для мониторинга окружающей среды. Пассивный Интернет вещей (IoT) интегрирует технологии сотовой связи и пассивных меток для создания 100 миллиардов потенциальных соединений. Появление базовых сетей стандарта 5.5G изменит архитектуру и основополагающие технологии, что позволит реализовать новые сценарии предоставления услуг, такие как отраслевые частные сети, промышленные сети и новые технологии звонков.

В-третьих, диверсифицированные вычисления позволят диверсифицировать приложения. В эпоху 5.5G вычислительная архитектура будет модернизирована для повышения эффективности вычислений в 10 раз за счет проектирования микросхем и создания полных архитектур одноранговых соединений.

В-четвертых, хранение, ориентированное на данные, позволит преодолеть существующие ограничения в архитектуре систем хранения данных. Системы хранения данных будущего позволят повысить объем хранения в 10 раз благодаря ориентированной на данные аппаратной и программной архитектуре и диверсифицированным механизмам ускорения работы приложений с данными.

В-пятых, полный набор средств искусственного интеллекта сделает реальностью высокоавтоматизированные системы автономного вождения (ADN) уровня L4. Автономное вождение стало общей целью отрасли. Полный набор средств искусственного интеллекта, от сетевых элементов до сетей и услуг, ускорит прорыв в технологии автономного вождения. Результаты новых инноваций, таких как алгоритмы сжатия для сотен сетевых индикаторов и выявление неизвестных неисправностей с помощью базовых моделей ИИ, будут широко применяться в эпоху 5.5G.

И наконец, развитие экологически чистых технологий и инноваций на системном уровне повысит энергоэффективность. МСЭ-Т принял сетевые данные о выбросах углерода/энергоемкости (NCIe) в качестве единого показателя энергоэффективности для создания дорожной карты экологически безопасного развития отрасли. Компания Huawei разработала инновационные решения для экологически чистых объектов, экологически чистых сетей и экологически безопасных операций для увеличения пропускной способности сети и сокращения потребления энергии на бит информации. Эти решения расширят возможности операторов в эпоху стандарта 5.5G.

«По мере приближения эпохи 5.5G все игроки отрасли должны сотрудничать, чтобы довести стандарты до совершенства и способствовать процветанию отрасли», — заявил г-н Ван. Он предложил три рекомендации в заключение своей речи.

Отрасли необходимо тесно сотрудничать, чтобы определить концепцию и дорожную карту для стандарта 5.5G.

Отрасли следует определить технологические стандарты в рамках стандартов, установленных Проектом партнерства третьего поколения (3GPP), Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI) и Международным союзом электросвязи (ITU).

Все участники отрасли должны сотрудничать, чтобы способствовать развитию процветающей отраслевой экосистемы путем создания новых вариантов использования и ускорения цифровой и интеллектуальной трансформации.

Неделя инноваций Win-Win·Huawei Innovation Week пройдет с 18 по 21 июля в Шэньчжэне (Китай). С участием международных операторов, отраслевых специалистов и лидеров общественного мнения будут рассмотрены такие темы, как стандарт 5.5G, экологичное развитие и цифровая трансформация, чтобы обсудить общий успех в цифровой экономике. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

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