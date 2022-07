David Wang von Huawei: Innovation, Lighting up the 5.5G Era

SHENZHEN, China, 19. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Auf der Win-Win-Huawei Innovation Week hielt David Wang, Executive Director of the Board und Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Innovation, Lighting up the 5.5G Era". In seiner Rede sprach Wang über die nächste Evolutionsstufe der 5G-Technologie, die das Unternehmen als 5.5G bezeichnet, und den Innovationsfahrplan der Branche für die nächsten fünf bis zehn Jahre.