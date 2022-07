David Wang z Huawei: innowacje rozświetlające erę 5,5G

„Patrząc w przyszłość do roku 2025, już sama różnorodność i wielkość wymagań dotyczących usług sieciowych stworzy ogromny nowy potencjał rynkowy – powiedział Wang. – Jesteśmy tutaj, aby przedyskutować te możliwości z operatorami i partnerami przemysłowymi oraz zbadać nowatorskie rozwiązania, których potrzebujemy, aby pomóc utorować drogę do 5,5G".

Koncern Huawei zaproponował 5,5G po raz pierwszy na jedenastej konferencji Global Mobile Broadband Forum w 2020 roku, a F5,5G (czyli stacjonarne 5,5G) na kwietniowym szczycie Global Analyst Summit. Od tego czasu w branży zaczęły pojawiać się nowe pomysły i rozwiązania.

Szereg nowych wymagań podniesie poprzeczkę dla infrastruktury teleinformatycznej następnej generacji

Według Wanga nowoczesne technologie cyfrowe muszą wspierać prawdziwe doświadczenia w czasie rzeczywistym, angażujące i jeszcze bardziej zanurzające w świecie cyfrowym, a także stopniowo udostępniać sieć 10 Gb/s w każdym miejscu na świecie.

Na froncie przemysłowym cyfryzacja weszła już na wysokie obroty. Sztuczna inteligencja zostanie w pełni zintegrowana z procesami produkcyjnymi przedsiębiorstw, a wielkość rynku 5,5G pod względem Internetu rzeczy będzie gwałtownie rosła. Współpraca między robotami i ludźmi w złożonych scenariuszach narzuci większe wymagania na przemysłowe sieci obiektowe następnej generacji.

Obecnie wąskie gardła w dziedzinie obliczeń, takie jak ściany pamięci, nierównomierne wykorzystanie zasobów centrów danych i niska efektywność energetyczna, utrudniają wzrost zapotrzebowania na nowe technologie obliczeniowe. Aby sprostać tym wyzwaniom, branża wymaga innowacji na poziomie architektury i systemu, co pozwoli na zwiększenie podaży systemów informatycznych.

Sześć cech 5,5G – nowa wartość dla cyfrowego życia i rozwoju

Pierwsze to zapewnienie użytkownikom komfortu 10 Gb/s. Technologia 5,5G pozwoli na osiągnięcie szybkości 10 Gb/s dzięki technologii MIMO, która charakteryzuje się zwiększoną szerokością pasma, wyższą wydajnością widma i modulacją wyższego rzędu. Wraz z technologiami nowej generacji, takimi jak FTTR, Wi-Fi 7, 50G PON i 800G, F5,5G umożliwi korzystanie z szybkości 10 Gb/s praktycznie wszędzie.

Podczas imprezy Wang po raz pierwszy zaproponował Net5,5G, określając ewolucję sieci IP w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową przez inteligentne aplikacje. „W miarę postępującej cyfryzacji, inteligentne aplikacje będą komercjalizowane na szeroką skalę, a zasoby obliczeniowe lokowane w licznych chmurach – powiedział Wang. – Przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać moc obliczeniową z różnorodnych chmur po niższych kosztach, z większą sprawnością i elastycznością. W tym celu należy kontynuować innowacje w oparciu o IPv6, aby pomóc branży w rozwoju. Z tego względu zaproponowaliśmy Net5,5G."

Po drugie, zakres działalności będzie wykraczał poza łączność. Technologia 5,5G to nie tylko łączność, ale również czujniki, co zaowocuje bogactwem nowych scenariuszy i zastosowań. Technologie czujników bezprzewodowych i światłowodów będą wykorzystywane we współpracy pojazdów z drogami i w monitorowaniu środowiska. Pasywny Internet rzeczy zintegruje technologie komórkowe i pasywne znaczniki, aby stworzyć 100 miliardów potencjalnych połączeń. Sieci rdzeniowe 5,5G zdefiniują na nowo architektury i podstawowe technologie, umożliwiając realizację kolejnych wariantów usług, takich jak prywatne sieci przemysłowe, przemysłowe sieci obiektowe i nowe połączenia.

Po trzecie, zróżnicowana informatyka umożliwi różnorodne zastosowania. W erze 5,5G architektury obliczeniowe zostaną zdefiniowane na nowo, aby zwiększyć dziesięciokrotnie wydajność obliczeniową poprzez inżynierię układów scalonych i pełne architektury połączeń międzysystemowych typu peer-to-peer.

Po czwarte, pamięć masowa skoncentrowana na danych przełamie istniejące ograniczenia w architekturze pamięci masowej. Przyszła pamięć masowa zwiększy swoją wydajność dziesięciokrotnie dzięki architekturze sprzętowej i programowej skoncentrowanej na danych oraz zróżnicowanym silnikom przyspieszającym aplikacje danych.

Po piąte, pełen zakres sztucznej inteligencji sprawi, że wysoce autonomiczne sieci jezdne (ADN) L4 staną się rzeczywistością. ADN stały się wspólnym celem branży. Zastosowanie sztucznej inteligencji w pełnym zakresie, od elementów sieci do sieci i usług, przyspieszy przełom w technologii ADN. Wyniki wprowadzonych nowatorskich rozwiązań, takich jak algorytmy kompresji setek wskaźników sieciowych i identyfikacja nieznanych usterek za pomocą modeli fundamentalnych sztucznej inteligencji, będą szeroko stosowane w erze 5,5G.

Wreszcie, rozwój ekologicznych technologii i innowacje na poziomie systemu przyczynią się do wzrostu efektywności energetycznej. ITU-T przyjęło wskaźnik NCIe (Network Carbon data/energy intensity), jako ujednoliconą miarę efektywności energetycznej, która ma wyznaczać kierunki rozwoju ekologicznego przemysłu. Koncern Huawei opracował nowoczesne rozwiązania dla ekologicznych obiektów, sieci i operacji, aby zwiększyć pojemność sieci i zmniejszyć zużycie energii na bit. Rozwiązania te wzmocnią pozycję operatorów w erze 5,5G.

„W miarę jak zbliżamy się do ery 5,5G, wszyscy reprezentanci branży muszą współpracować, aby wprowadzić standardy na wyższy poziom i stworzyć prosperujący przemysł" – powiedział Wang. Na zakończenie swojego wystąpienia zaproponował trzy kierunki działań.

Przedstawiciele sektora muszą ściśle współpracować, aby zdefiniować wizję i scenariusz działań dla 5,5G.

Przedstawiciele branży powinni zdefiniować standardy technologiczne w ramach struktur normalizacyjnych określonych przez 3GPP, ETSI i ITU.

Wszyscy uczestnicy rynku powinni współpracować w celu wspierania prężnego ekosystemu branżowego poprzez inkubację większej liczby możliwych zastosowań i przyspieszenie cyfrowej, inteligentnej transformacji.

Tydzień Innowacji Win-Win-Huawei ma miejsce od 18 do 21 lipca w Shenzhen, w Chinach. Wraz z międzynarodowymi operatorami, specjalistami z branży i liderami opinii, będą tam zgłębiane tematy takie jak 5,5G, rozwój ekologiczny i transformacja cyfrowa, by wspólnie wypracować sukces w gospodarce cyfrowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1861147/Huawei.jpg

