DevRev kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von Product-Led Support an, der ersten App auf Basis seiner DevCRM-Plattform

Diese neue Art von CRM ermöglicht es modernen Softwareunternehmen, Abteilungen zusammenzuführen und ihre Kunden „als Einheit" zu unterstützen.

PALO ALTO, Kalifornien, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- DevRev, ein Unternehmen, das Entwickler und Ingenieure näher an die Kunden bringt, gab heute offiziellen Start von DevCRM bekannt: die einzige API-gesteuerte, entwicklerorientierte Customer Relationship Management (CRM)-Plattform für produktorientierte SaaS-Unternehmen.

In einer Zeit, in der sich alles um das Thema Produkt dreht, bringt die konvergente „DevCRM"-Plattform von DevRev Konversationen zur Kundenunterstützung, Tickets mit Entwicklerfragen und Produktverbesserungen unter einen Hut. Heutzutage geben Unternehmen Hunderttausende aus, um Slack-Channels, E-Mails und In-App-Widgets mit Support-Portalen, Produktboards und Software zur Problemverfolgung zu verbinden. Diese hausgemachten Lösungen führen jedoch häufig zu Abwanderung und geringer Kundenzufriedenheit. Die design- und kundenorientierten Unternehmen von morgen werden produkt- und benutzerzentrierte CRM-Systeme einsetzen, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter zum Kundenerfolg beiträgt.

Um diese Vision zu verwirklichen, kündigte DevRev heute auch die allgemeine Verfügbarkeit seiner Support-App, eines In-App-Widgets sowie von APIs und Webhooks für moderne Softwareunternehmen an, die an die Macht des Einen glauben: ein Support-Ingenieur, ein Team aus Support-Ingenieuren und Entwicklern und eine Kultur des Kundenerfolgs für alle. Die neu vorgestellte Support-App verbindet die Fachabteilungen, sodass sie als ein soziales Team in Echtzeit zusammenarbeiten können. Das ist produktorientierter Support!

„In den letzten sechs Monaten, in denen wir DevCRM nutzen, konnten wir die Erfahrung machen, dass das Dreieck aus Produkt, Kunde und Entwickler ein produktorientiertes Unternehmen von einer guten zu einer großartigen Firma machen kann. Es ist kein Geheimnis, dass DevRev bei der produktbezogenen Kundenkommunikation eine Spitzenposition einnimmt. Wir sind sehr dankbar, dass sie uns geholfen haben, unsere Kosten zu senken, bessere Wirtschaftlichkeit zu erzielen und vor allem die Kundenzufriedenheit zu erhöhen", so Alok Mishra, CTO und Mitbegründer von GoodMeetings. „Als Tech-Unternehmen sind unsere Kunden Entwickler, die es vorziehen, über Slack zu kommunizieren. Unsere Kunden lieben diese Art der Kommunikation, weil sie sich bei 100ms vorkommen, als wäre es ihr Video-Backend-Team. Aber das Management von Tausenden von Slack-Kanälen wurde zu einer Herausforderung. Mit DevRev können wir unsere Kundenkommunikation skalieren und veraltete Kundensupportsysteme hinter uns lassen", sagt Kshitij Gupta, CEO und Mitbegründer von 100ms.

„Wie Nutanix betrachten wir DevRev als einen weiteren Marathon in einem großen Markt mit etablierten Wettbewerbern", sagte Dheeraj Pandey, CEO und Mitbegründer von DevRev. „Aber dieses Jahrzehnt werden wir mit unseren APIs und Webhooks stark auf die Entwicklergemeinschaft stützen, um ein modernes Unternehmen mit starken Netzwerkeffekten aufzubauen."

„Wir haben uns ausschließlich auf Design konzentriert, um die Arbeitsabläufe von Kundensupport, Produktmanagement und Entwicklern zusammenzuführen", fügte Manoj Agarwal, Präsident und Mitbegründer von DevRev, hinzu. „Konvergenz war für uns bei Nutanix ein großes Mantra, und wir haben die Herzen und den Verstand unserer Nutzer gewonnen, weil wir Menschen und ihre Anwendungsfälle integriert haben."

Die DevCRM-Plattform synchronisiert GitHub, Jira, ältere CRMs und Slack-Ereignisse in Echtzeit mit den modernen Themen, Tickets und Konversationen von DevRev. So können Manager - technische Kundenbetreuer, Projektmanager, Produktmanager und Kundenerfolgsmanager, die Benutzerakzeptanz und -bindung erhöhen. Das ist die neue Konvergenz!

Bitte sehen Sie das Produktdemovideo und die Folien für weitere Informationen an.

DevRev gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2020 bereits 70 Millionen Dollar an Startkapital beschafft hat. „Während dies der größte Keim in der Geschichte des Silicon Valley sein könnte, bemühen sich unsere Mitarbeiter an fünf Standorten auf der ganzen Welt, den Dollar so gut wie möglich zu nutzen– mit Automatisierung, Beobachtung in der Cloud und der Verwendung eines Minimums an Business-Software-Tools", sagte Pandey. „DevRev-on-DevRev hat uns als Unternehmen diszipliniert und eng verbunden."

Weitere Informationen zu DevRev Funding oder zu Investor Relations finden Sie hier.

