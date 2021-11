DEWALT® es la primera de las grandes marcas de herramientas eléctricas en el mundo, que ofrecerá baterías de celdas planas apilables, diseñadas para la industria de la construcción, lo que marca una nueva era de desempeño para las herramientas inalámbricas DEWALT.

TOWSON, Maryland, 16 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- DEWALT®, una marca de Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) y líder en soluciones de todo tipo para las obras de construcción, anunció hoy el lanzamiento global de la batería compacta de 20V MAX* POWERSTACK de DEWALT, un avance tecnológico de última generación que marca una nueva era de rendimiento para las herramientas eléctricas inalámbricas DEWALT.

Con la batería DEWALT POWERSTACK™, DEWALT se convierte en la primera marca importante de herramientas eléctricas del mundo en utilizar baterías de celdas planas apilables para la industria de la construcción. Este diseño revolucionario da origen a la batería compacta más liviana y poderosa de DEWALT3. Sus características y beneficios incluyen:

Un 50 % más de poder 1 que permite amplias capacidades de aplicación y rápido desempeño con herramientas inalámbricas

que permite amplias capacidades de aplicación y rápido desempeño con herramientas inalámbricas Es un 25 % más compacta 2 y un 15 % más liviana 4 , y fue diseñada por DEWALT para proporcionar una mejor maniobrabilidad con las herramientas, alta precisión y reducción de la fatiga cuando se usa en espacios de trabajo reducidos

y un 15 % más liviana , y fue diseñada por DEWALT para proporcionar una mejor maniobrabilidad con las herramientas, alta precisión y reducción de la fatiga cuando se usa en espacios de trabajo reducidos Dos veces el ciclo de vida5, lo que le ofrece al usuario el beneficio de un mayor valor por su inversión en general

Más Poder** Más Compacta** Más Liviana 2 Veces el Ciclo de Vida LA NUEVA DIMENSIÓN DE PODER™ Compatible con todas las herramientas y cargadores DEWALT de 20V MAX*

"La tecnología de la batería de 20V MAX* POWERSTACK de DEWALT representa una innovación revolucionaria en la industria de las herramientas eléctricas", sostuvo Jaime Ramirez, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de Herramientas y Almacenamiento Globales de Stanley Black & Decker. "Nuestra innovadora y fiable batería de ion de litio representa un nuevo nivel de desempeño para las herramientas eléctricas inalámbricas, lo que ayuda a aprovechar aún más el potencial del lugar de trabajo del futuro. La batería POWERSTACK™ de DEWALT constituye un logro significante de ingeniería que refleja la larga historia de liderazgo en materia de innovación de DEWALT, así como nuestro incansable trabajo de ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia en herramientas eléctricas inalámbricas en el mercado".

Además, la batería incluye diversas características que optimizan la funcionalidad. El módulo de baterías tiene un indicador LED que muestra el estado de carga de la batería, lo que ayuda al usuario a evitar ceses de trabajo no planificados, y está diseñado con un sobre molde de goma duradero y que no se deteriora, el cual proporciona resistencia al impacto a la vez que ayuda a proteger superficies terminadas. La batería es ideal para aplicaciones de corte, perforación y fijación, además de tareas de precisión y acabado, y cuando se trabaja en espacios reducidos. La batería compacta de 20V MAX* POWERSTACK™ de DEWALT es compatible con todas las herramientas y cargadores DEWALT del sistema 20V MAX*.

Desde 1924, DEWALT ha estado a la vanguardia de la tecnología pionera, y ha fabricado productos de primer nivel basados en las necesidades de los clientes para realizar su trabajo. Desde la introducción de las baterías FLEXVOLT®, las primeras baterías del mundo que cambian automáticamente de voltaje cuando los usuarios cambian de herramientas, hasta el software TOOL CONNECT™ que administra el inventario en las obras de todo el mundo a través de la tecnología Bluetooth®, DEWALT se compromete a satisfacer las demandas de los profesionales y se enorgullece de dar a conocer la batería DEWALT POWERSTACK™, LA NUEVA DIMENSIÓN EN PODER (THE NEXT DIMENSION IN POWER™).

La batería compacta 20V MAX* POWERSTACK™ de DEWALT se comenzará a vender a partir de Febrero, 2022.

* El voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20V. El voltaje nominal es 18V.

1En comparación con la batería DCB203, no en aplicación

2Tamaño en comparación con la batería DCB203

3en comparación con baterías DEWALT 20V MAX* de 2 Ah o menos; no en aplicación.

4 en comparación con la batería DCB203

5Ciclos de carga en comparación con la batería DCB203

Acerca de DEWALT®

DEWALT está obsesionada con la forma en que los usuarios trabajan en el mundo real y busca incesantemente soluciones para todas las obras de construcción. Mediante la incorporación de su tecnología e innovaciones más recientes de la industria, DEWALT se situó en una posición líder en el sector de las obras de construcción del futuro. Productos de DEWALT. SOLIDEZ GARANTIZADA®.. Para mayor información, síguenos en Facebook, Instagram, y LinkedIn.

Acerca de Stanley Black & Decker:

Stanley Black & Decker, una compañía S&P 500, es un actor industrial diversificado líder a nivel mundial, de USD 14.500 millones y con 56.000 empleados en más de 60 países, quienes fabrican las herramientas, los productos y las soluciones para cumplir su propósito: "For Those Who Make The World" (Para los que construyen el mundo). La compañía opera el negocio de herramientas y almacenamiento más grande del mundo, con marcas icónicas como DEWALT, STANLEY, BLACK+DECKER y CRAFTSMAN; es la segunda empresa de seguridad electrónica comercial más grande del mundo; y es un líder industrial global en soluciones de alta ingeniería en sus negocios de fijación e infraestructura técnica. Obtenga más información en www.stanleyblackanddecker.com.

