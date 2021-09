Dez mil geradores de hidrogênio verde por mês: inauguração da unidade de produção em massa de eletrolisadores da Enapter na Renânia do Norte-Vestfália

"Para reduzir consideravelmente os custos de produção de hidrogênio verde e atingir os objetivos climáticos globais, precisamos agora escalar com rapidez as tecnologias existentes", disse Sebastian-Justus Schmidt, CEO da Enapter, em seu discurso de abertura na cerimônia de inauguração. "Todo nosso DNA está concentrado na urgência em pesquisa, desenvolvimento e entrada no mercado: o campus é nossa contribuição climática sob o lema 'Agir, ao invés de falar'. A produção em escala de eletrolisadores com AEM modulares e compactos para projetos de qualquer porte fará uma contribuição significativa para a resolução da crise climática."

Com base nos planos atuais, o campus da Enapter custará cerca de 105 milhões de euros. A construtora parceira Goldbeck fará a construção em um ritmo ambicioso para que a produção possa começar gradualmente no quarto trimestre de 2022. As entregas para os primeiros clientes da produção em massa estão previstas para iniciar em 2023. Atualmente, espera-se que o empreendimento gere cerca de 300 empregos em Saerbeck.

A produção automatizada em massa de eletrolisadores permitirá à Enapter reduzir o custo dos equipamentos e, assim, tornar o hidrogênio verde competitivo em relação aos combustíveis fósseis. O desenvolvimento do maquinário necessário à produção em massa contou com o apoio do Ministério da Economia, Inovação, Digitalização e Energia da Renânia do Norte-Vestfália, com cerca de 9,36 milhões de euros.

"Com a Enapter, a Renânia do Norte-Vestfália conquistou um forte parceiro para impulsionar a conversão de nosso setor em favor do clima, apoiando a realização dos objetivos de proteção climática e trazendo novas oportunidades de emprego para a região", disse o Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Ministro da Economia, Inovação, Digitalização e Energia da Renânia do Norte-Vestfália.

A Enapter já fornece para mais de 70 integradores e desenvolvedores de projetos em 40 países seus eletrolisadores com AEM (membrana de troca aniônica) patenteados, que são padronizados e, ao mesmo tempo, flexíveis na implementação para muitas aplicações. A partir de 2022, a Enapter oferecerá o primeiro eletrolisador com AEM em escala megawatt, o Multicore AEM conteinerizado, que conta com 420 de suas pilhas de eletrólise AEM.

"A abordagem dinâmica da Enapter no combate ao aquecimento global nos impressionou imensamente", disse Jan-Hendrik Goldbeck, CEO da empresa de construção familiar. "Estamos orgulhosos e muito satisfeitos por trabalhar com eles na construção do campus da Enapter e, assim, contribuir para o rápido escalonamento de sua produção de eletrolisadores."



Sobre a Enapter

A Enapter é uma empresa premiada em tecnologia energética que produz geradores de hidrogênio altamente eficientes para substituir combustíveis fósseis. Sua tecnologia de membrana de troca aniônica (AEM) comprovada e patenteada permite a produção em massa de eletrolisadores de hidrogênio verde de baixo custo e fácil instalação em qualquer escala. Os sistemas modulares são utilizados em 40 países, em setores como energia, mobilidade, indústria, aquecimento e telecomunicações. A Enapter tem escritórios na Itália, Alemanha, Tailândia e Rússia.

