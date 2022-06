DEZ MIL NFTS DE MÚSICA SÃO SORTEADOS EM EVENTO AIRDROP NO CREATURE HUNTERS

O primeiro evento Airdrop NFT no Creature Hunters aconteceu em 14 de junho de 2022. Cada membro da comunidade de NFTs do Creature Hunter deve concluir todas as tarefas no Telegram e ser o mais ativo no Telegram e no Discord para se qualificar para estar entre os dez mil principais vencedores.

1. EVENTO PARA O SORTEIO DE DEZ MIL NFT DE HITS MUSICAIS

Os NFTs não são apenas GIFs de gatos e JPEGs de macacos de desenhos animados, eles também podem representar a propriedade imutável de videoclipes de música também.

Isso é o que a seção "não fungível" de um NFT de música realmente significa. Embora tokens fungíveis (como o Bitcoin (BTC) ou uma moeda de dólar) sejam produzidos em massa e tenham liquidez extrema, os tokens não fungíveis não podem ser trocados instantaneamente por um ativo de valor equivalente acordado.

Instruções passo a passo: retuitaremos este evento se você seguir nossa página no Twitter: entre para as comunidades no Telegram e no Discord para aprender muitas coisas. Em seguida, participe no Facebook e no Instagram como fã. Você também tem uma assinatura no YouTube.

Acesse nosso site oficial em: https://creaturehunters.world/ para entrar em contato conosco.

O cronograma do evento foi aberto: à 1h do dia 14 de junho de 2022 (UTC) e será encerrado: às 23h do dia 11 de julho de 2022 (UTC). Os vencedores serão revelados posteriormente em nossos canais oficiais globais no Telegram e no Discord.

2. JOGO DE TESTE BETA ABERTO

O evento será realizado de 28 de junho a 25 de julho de 2022, com recompensa de US$ 10 mil em dinheiro. Leia mais detalhes sobre o Prize Pool, o Regular e o Top Ranking em: https://creaturehunters.medium.com/testing-campaign-creature-hunters-6ecc1042c628

Torne-se um membro em apenas quatro passos:

Passo 1: para participar de nossa campanha, preencha o seguinte formulário: Preencha o formulário e envie-o.

Passo 2: participe do teste beta fechado

Passo 3: procure por bugs e relate-os usando este formulário.

Passo 4: mantenha-se ativo e verifique os canais do Telegram com frequência. Após o envio, nossa equipe examinará suas respostas com mais atenção. A planilha permite que você monitore o progresso e os resultados.

Você pode participar do evento semanal do Creature Hunter enquanto procura por bugs. Vamos compilar os resultados e as classificações ao final das quatro semanas.

● MODO DE JOGO

O Creature Hunters desafia os usuários todos os dias com uma variedade de modos de jogo baseados em competição. Ele oferece aos consumidores uma nova experiência de jogo NFT, bem como uma nova forma de recompensa.

A força física, a velocidade, a defesa e o poder de ataque são os quatro atributos básicos de qualquer robô. A força que o personagem exibe é baseada no valor de cada habilidade. Existem três opções de habilidades para escolher e o nível de habilidade do jogador pode ser aprimorado com a compra de itens para cada habilidade.

O Creature Hunters oferece uma variedade de incentivos e brindes para os jogadores, além de campanhas de tokens gratuitos em abundância, com uma premiação total de milhares de CHTS, o que atrai um grande público. Os jogadores gostam mais quando participam de projetos interessantes.

Site | Telegram | Discord | Medium | Twitter | Facebook | Instagram | Youtube | Tiktok | Linkedin

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1840231/image_5023242_11847002.jpg

FONTE Creature Hunters

SOURCE Creature Hunters