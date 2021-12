Dezembro Laranja: a importância da fotoproteção para prevenir o câncer de pele

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país¹

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O mês de dezembro é marcado pelo início do verão, a estação mais esperada do ano por grande parte da população. Mas, apesar de ser considerado um período alto astral, as altas temperaturas oferecem alguns riscos à saúde, como o câncer de pele.

De acordo com o Instituo Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele não melanoma é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, de peles claras, sensíveis à ação dos raios solares, com histórico familiar ou com doenças cutâneas prévias¹. Ainda conforme a mesma instituição, um dos principais riscos de desenvolver a doença é justamente a exposição prolongada e repetida ao sol, muito comum durante a estação.

"O primeiro passo para prevenção é evitar a exposição prolongada aos raios solares, com roupas e chapéus, e intensificar o uso do filtro solar diariamente, mesmo em dias nublados. Afinal, o câncer de pele é uma doença que resulta da exposição solar acumulada", orienta a dermatologista Dra. Mayra Ianhez (CRM 9394 – GO).

A campanha Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, busca conscientizar e informar as pessoas sobre os sinais e sintomas, medidas de prevenção da doença e a importância da fotoproteção diária.

Cetaphil® entende a importância de oferecer filtros solares com fatores de proteção adequados e que protejam a pele contra os raios UVA e UVB, que são prejudiciais à saúde. Por esse motivo, criou a linha Cetaphil® Sun , que oferece um portfólio diverso e que atende às necessidades de todos os tipos de pele, proporcionando proteção intensa para rosto e corpo.

O portfólio da marca conta com dois protetores para o rosto, Cetaphil® Sun FPS 60 – disponível na versão com cor e sem cor-, e Cetaphil® Sun FPS 70 - também disponível na versão com cor e sem cor. Ambos os protetores são hipoalergênicos e foram desenvolvidos por dermatologistas.

Cetaphil® Sun também conta com duas apresentações que podem ser aplicadas no rosto e corpo: Cetaphil® Sun FPS 30 e Cetaphil® Sun FPS 50. Como diferencial, essas duas apresentações são muito resistentes à água* e ao suor**.

Apesar da alta incidência, felizmente o câncer de pele possui grandes chances de cura, caso seja detectado precocemente. Por isso, é imprescindível estar atento aos sinais e características da pele. "O surgimento de lesões na pele que não cicatrizam, especialmente nas áreas expostas ao sol, além de pintas que mudam seu aspecto ao longo do tempo, são sinais importantes para que o paciente procure um dermatologista", alerta Dra. Mayra.

¹Instituto Nacional do Câncer. Câncer de pele. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-pele-melanoma . Acesso em: 09 nov. 2021.

*COLIPA Guidelines for Evaluating Sun Product Very Water Resistance

**Reaplicar o produto a cada 2 horas para garantir a fotoproteção adequada

Sobre Cetaphil

Cetaphil é uma marca confiável e recomendada por dermatologistas há mais de 70 anos e usada por milhões de pessoas em todo o mundo. Cetaphil está disponível em mais de 70 países e oferece uma ampla gama de produtos para a rotina de limpeza, hidratação e proteção para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis. Formulada para fornecer cuidado especializado de pele nos seus mais variados tipos e condições, Cetaphil se tornou uma das principais marcas de tratamento de pele recomendadas por dermatologistas e outros profissionais de saúde em todo o mundo. No Brasil, temos orgulho de ser a marca de hidratação nº 1 do mercado de dermocosméticos1. Trabalhamos em estreita colaboração com especialistas médicos para entender as necessidades da pele, nos permitindo fornecer diferentes soluções adaptadas a essas necessidades e tornar a marca Cetaphil® o que é hoje. - https://www.cetaphil.com.br/

Sobre Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, a empresa tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma