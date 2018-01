DFFRNT Media mobilise un capital de croissance auprès de deux nouveaux actionnaires minoritaires : Talpa Network, de l'entrepreneur des médias John de Mol, et tcc global

DFFRNT Media, société pionnière du secteur des médias numériques spécialisée dans les plateformes technologiques de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise de marketing de fidélisation internationale, tcc global, et Talpa Network, la société multimédia de John de Mol, entrepreneur et créateur de Big Brother et de The Voice, avaient acquis chacune un intérêt minoritaire dans l'entreprise.

Dans le cadre de l'investissement dans DFFRNT Media, John de Mol mise également financièrement sur le pilier stratégique « media for equity » de Talpa Networks, étayé et complété par un autre investissement dans Fitchannel.com, la plateforme en ligne de fitness personnalisée à domicile qui fait preuve d'une forte croissance.

tcc global et DFFRNT MEDIA renforcent leur collaboration visant à transformer les modèles de marketing traditionnels en combinant le développement de l'IP numérique, les médias, la grande distribution et de la fidélisation. Cette évolution reflète la société de marketing de demain, reliée aux plateformes émergentes de la célèbre économie GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), le partenariat opérera au croisement du monde des contenus, de la donnée et de la technologie, pour créer une approche orientée vers le contenu pour mieux engager l e consommateur.

Les investisseurs prévoient l'accélération de nouvelles opportunités plus sophistiquées et des plateformes technologiques hautement ciblées ainsi que des médias immersifs comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour stimuler la croissance des ventes et le capital-marque pour les entreprises du monde entier.

Les fondateurs de DFFRNT MEDIA ont déclaré :

« Nous nous dirigeons vers une économie de plateforme où le succès est défini par la capacité à engager les consommateurs d'une façon pertinente et significative. Nous sommes très fiers d'accueillir deux acteurs internationaux majeurs 12 mois après le lancement de notre société. Ces investissements nous donneront la possibilité d'exercer nos activités au niveau mondial. Ils nous permettront de pénétrer de nouveaux marchés, d'attirer des talents exceptionnels, de développer une nouvelle PI numérique et d'aider nos clients dans leur transformation numérique au plus haut niveau possible. »

Julian Rivas Toro, vice-président exécutif en charge de l'innovation et de la conception opérationnelle chez tcc global, a commenté en ces termes :

« L'économie de plateforme nécessite une transformation lorsqu'il s'agit de générer une vraie fidélité de la part des clients en termes de comportement répété et de rétention des clients dans toutes les catégories. Cette initiative nous permettra de compléter, traiter et livrer un contenu de plus en plus personnalisé, sur les meilleures plateformes de technologie possible. Cela signifie, non seulement une expérience client enrichie, mais aussi de nouvelles façons pour les entreprises et les marques d'établir des liens avec les clients tout en créant de la valeur. Cette nouvelle proposition commerciale nous aidera à fournir de nouvelles plateformes et de nouveaux modèles de fidélisation qui augmenteront la valeur des clients 'connectés'. »

Voulant perturber les modèles de marketing existants en attirant, en engageant et en fidélisant les clients tout en créant un avantage compétitif pour les entreprises, tcc global et DFFRNT MEDIA ont déjà collaboré sur des plateformes de réalité augmentée et virtuelle pour des expériences client orientées vers le futur dans le secteur de la grande distribution en Europe et bientôt à l'échelle mondiale.

En outre, ceci fait suite au récent et prometteur lancement de Fitchannel.com aux Pays-Bas qui vise à transformer la façon dont les gens vivent et atteignent leur forme physique, et ceci à l'échelle mondiale. La collaboration sera un élément dominant dans le tout nouveau Centre d'innovation et de conception opérationnelle que tcc global vient de lancer à Amsterdam, dirigé par Julian Rivas Toro.

L'équipe derrière DFFRNT Media et son réseau international sont reconnus sur la scène internationale pour leur utilisation du contenu et de la technologie en vue d'exercer un impact positif sur la vie des gens. Il s'agit également d'aider les entreprises à stimuler l'innovation et la transformation numériques pour préparer l'avenir.

La société internationale de marketing de fidélisation, tcc global, se spécialise dans l'utilisation de données, d'observations et de créativité pour fournir des solutions personnalisées qui engagent et récompensent la fidélité des clients tout en générant une croissance durable pour les clients. Reconnue parmi les leaders du secteur, la société collabore déjà avec un portefeuille important de clients et de partenaires de marque tels que Tesco, Burger King, Carrefour, Red Bull Racing, MasterChef, Universal et Warner Brothers.

Pour en savoir plus sur DFFRNT Media, tcc global et Talpa Network, rendez-vous sur :

http://www.dffrntmedia.com

http://www.tccglobal.com

http://www.talpanetwork.com

Demandes de renseignements des médias :

Susie Dullard

E-mail : susie@eulogy.co.uk

Tél.: +44-020-3077-2000

SOURCE DFFRNT Media