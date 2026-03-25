DHL EXPRESS UND MANCHESTER UNITED BRINGEN DAS „THEATRE OF DREAMS" IN DIE LÄNDLICHSTE GEMEINDE DER WELT, IN DER FANS DER RED DEVILS LEBEN

Die „Delivering Dreams"-Kampagne von DHL Express stellt der abgelegenen Gemeinde Mae Suek in Thailand ein professionelles Allwetter-Fußballfeld zur Verfügung

Die Manchester United-Legende Patrice Evra war bei der Eröffnung der Anlage anwesend und leitete die erste Trainingseinheit auf dem Platz mit Kindern aus der Umgebung.

Der Kapitän von Manchester United, Bruno Fernandes, schickte eine inspirierende Videobotschaft und verteilte Vereinstrikots an die Bevölkerung, die fast ausschließlich die Red Devils unterstützt

Mehr als 1 000 Kinder werden nun täglich und das ganze Jahr über Zugang zu den Trainingseinrichtungen haben und dabei die extremen Wetterbedingungen, geografischen Hürden und das bergige Gelände überwinden.

LONDON, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- DHL Express hat sich mit Manchester United zusammengetan, um einer der geografisch isoliertesten Gemeinden der Welt – Mae Suek, Thailand – ein professionelles Allwetter-Fußballfeld zur Verfügung zu stellen, in einer Region, in der mehr als 85 % der Bevölkerung Anhänger der Red Devils sind.

DHL Express, the Official Logistics Partner of Manchester United, delivered a professional-grade, all-weather football pitch to Mae Suek, Thailand, for the 'Delivering Dreams' campaign. Find out more here: https://inmotion.dhl/en/staging/manchester-united/delivering-dreams Speed Speed DHL Express, the Official Logistics Partner of Manchester United, delivered a professional-grade, all-weather football pitch to Mae Suek, Thailand, for the 'Delivering Dreams' campaign. Find out more here: https://inmotion.dhl/en/staging/manchester-united/delivering-dreams

DHL Express, seit 2011 offizieller Logistikpartner von Manchester United, eröffnete den Platz zusammen mit der Vereinslegende Patrice Evra, der dort die erste Trainingseinheit durchführte, um eine Generation von Spielern in einer Region zu inspirieren, in der das „Theatre of Dreams" bisher nur auf Fernsehbildschirmen zu sehen war.

Mae Suek liegt 140 km und mehr als vier Stunden von der nächstgelegenen Großstadt Chiang Mai und 2,5 Stunden Hin- und Rückfahrt vom nächstgelegenen funktionstüchtigen Fußballplatz entfernt. In Mae Suek gibt es 11 Dörfer und dort leben 11.577 Menschen, die die Liebe zum Fußball und insbesondere zu Manchester United teilen.

Aufgrund der extremen Witterungsbedingungen, die die örtlichen Sportplätze häufig unbenutzbar machen, und des bergigen Geländes, das nur wenig ebene Flächen bietet, hat Mae Suek jedoch seit langem mit einem Mangel an sicheren Sporteinrichtungen zu kämpfen, was die Leidenschaft der Gemeinde für das Fußballspielen einschränkt.

Im Rahmen der DHL Express-Kampagne „Delivering Dreams" überraschten die globalen Logistikexperten gemeinsam mit Manchester United die Gemeinde mit der Bereitstellung einer hochwertigen Infrastruktur auf der Jericho Farm. Das 9x9-Spielfeld wurde nach Weltklasse-Standards gebaut und besteht aus hochwertigem FIFA-Grade-4G-Rasen, ähnlich dem, der auf dem Carrington-Trainingsgelände von Manchester United zu finden ist.

Die neue Anlage wird dafür sorgen, dass mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler aus zwei Schulen und drei benachbarten Dörfern unabhängig vom tropischen Klima täglich Zugang zu den Trainingseinrichtungen haben. Außerdem werden dort das ganze Jahr über regionale Turniere und Sichtungstrainings für die Chiang Mai FC Academy stattfinden.

Manchester United-Legende Patrice Evra sagte: „Die Kampagne 'Delivering Dreams' mit DHL Express ist fantastisch. Als ich das Lächeln auf den Gesichtern der Kinder sah, als sie zum ersten Mal auf diesem wunderschönen Fußballplatz spielten, war das ein Moment, den ich nie vergessen werde. Als ich in diesem Alter war, hatte ich weder die Möglichkeit noch den Luxus, auf einem solchen Platz zu spielen. Es ist eine großartige Kampagne und eine Ehre, dass ich ausgewählt wurde, um dien Platz einzuweihen und der Erste zu sein, der mit diesen Kindern dort spielt."

Herr V., Eigentümer der Jericho Farm, sagte: „Es ist ein Privileg, meine Farm als Standort für das erste Fußballfeld in der Region zu nutzen, das wir das ganze Jahr über verwenden können. Wir sind eine Gemeinschaft von großen Manchester United-Fans, aber bisher hatten wir nicht immer die Möglichkeit, das Spiel zu spielen, das alle so sehr lieben. Ich bin begeistert, weil ich weiß, dass jeder jetzt Sport treiben kann, wann immer er will, und es macht mir große Freude zu sehen, dass die Kinder so viel Spaß haben."

Der Kapitän von Manchester United, Bruno Fernandes, teilte ebenfalls inspirierende Videobotschaften und stellte Vereinstrikots zur Verfügung, nachdem er von den begeisterten Fans gehört hatte, darunter Som Chai, ein Schiedsrichter für lokale Vereine, und dessen Sohn Man Yoo, der nach seinem Lieblingsteam benannt ist. Der Präsident des Khun Yuam Manchester United Supporters Club trägt den Spitznamen Aoddy Sherringham und feiert damit seinen Status als bislang bester Fußballspieler der Region.

Fünf Lastwagen, die von DHL Express Thailand geliefert wurden, fuhren innerhalb von zwei Tagen mehr als 800 Kilometer Meilen von Bangkok zur Jericho Farm – fast die gesamte Länge des Landes. Für die Errichtung des Sportplatzes musste die Fläche gerodet, ausgehoben und eingeebnet werden. 12 Mitglieder des örtlichen Stammes, der zu den Hmong-Stammesgemeinschaften zählt, waren anwesend, um den Platz nach seiner Fertigstellung zu segnen.

Bruno Fernandes, Kapitän von Manchester United, sagte: „Es sind Projekte wie dieses, die junge Kinder aus der ganzen Welt dazu inspirieren, daran zu glauben, dass sie eines Tages im Theatre of Dreams spielen können. Der Spaß und die Leidenschaft, Fußball zu spielen, sind die gleichen, egal ob auf dem heimischen Rasen oder vor 75.000 Zuschauern im Old Trafford. Es ist ein großartiges Projekt, und ich weiß, dass es den Kindern und der gesamten Gemeinde Mae Suek zugute kommen wird."

Mason Mount, Spieler von Manchester United, sagte: „Es ist ein erstaunliches Projekt, einen Fußballplatz in einer so abgelegenen Gegend zur Verfügung stellen zu können. Für die Kinder in der Gegend ist es geradezu magisch, einen solchen Platz zu erleben. Wenn man diese Qualität des Platzes sieht und weiß, welches Glück wir haben, auf solchen Plätzen spielen zu können, möchte man, dass jeder so etwas erleben kann. Ich weiß, dass die Planung sehr schwierig war und viel Zeit in Anspruch genommen hat, um alles zu regeln, aber das ist eine tolle Geschichte und für die Kinder wird es etwas ganz Besonderes sein."

Elliott Santon, Head of Global Sponsorships bei DHL Express, sagte: „Wir bei DHL Express sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Mission zu erfüllen, Menschen zu verbinden und Leben zu verbessern. Es ist ein stolzer Moment, mit unseren langjährigen Partnern von Manchester United zusammenzuarbeiten, um den Menschen in Mae Suek, Thailand, den Zugang zu einem professionellen Fußballplatz zu ermöglichen. Es war sehr bereichernd zu hören, wie sehr die Gemeinschaft den Sport liebt und wie der Platz der Region über Generationen hinweg zugute kommen wird."

Die Kampagne „Delivering Dreams" setzt den Auftrag von DHL Express, Menschen zu verbinden und Leben zu verbessern, praktisch um, indem der Fußball und unsere langjährige Partnerschaft mit Manchester United als Plattform genutzt werden, um Gemeinden für eine bessere Welt zu vereinen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2941414/DHL_Express.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2941415/DHL_Express.jpg