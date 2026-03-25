DHL EXPRESS ET MANCHESTER UNITED APPORTENT LE « THÉÂTRE DES RÊVES » À LA COMMUNAUTÉ DE FANS DES RED DEVILS LA PLUS RURALE AU MONDE

La campagne « Delivering Dreams » de DHL Express offre un terrain de football professionnel praticable par tous les temps à la communauté isolée de Mae Suek, en Thaïlande.

La légende de Manchester United Patrice Évra était présent pour inaugurer l'installation et a dirigé la première séance d'entraînement sur le terrain avec des enfants de la région.

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a envoyé un message vidéo inspirant et a offert des maillots du club à la population qui soutient presque exclusivement les Red Devils.

Plus de 1 000 enfants auront désormais accès aux installations d'entraînement chaque jour tout au long de l'année, malgré les conditions météorologiques extrêmes, les obstacles géographiques et le terrain montagneux.

LONDRES, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- DHL Express s'est associé à Manchester United pour offrir un terrain de football professionnel praticable par tous les temps à l'une des communautés les plus isolées géographiquement au monde - Mae Suek, en Thaïlande - une région où la population est composée à plus de 85 % de supporters de longue date des Red Devils.

DHL Express, the Official Logistics Partner of Manchester United, delivered a professional-grade, all-weather football pitch to Mae Suek, Thailand, for the 'Delivering Dreams' campaign. Find out more here: https://inmotion.dhl/en/staging/manchester-united/delivering-dreams Speed Speed DHL Express, the Official Logistics Partner of Manchester United, delivered a professional-grade, all-weather football pitch to Mae Suek, Thailand, for the 'Delivering Dreams' campaign. Find out more here: https://inmotion.dhl/en/staging/manchester-united/delivering-dreams

DHL Express, partenaire logistique officiel de Manchester United depuis 2011, a livré le terrain accompagné de la légende du club, Patrice Évra, qui a dirigé la première séance d'entraînement sur la nouvelle surface afin d'inspirer une génération de joueurs dans une région où le « Théâtre des rêves » n'existait auparavant que sur les écrans de télévision.

Situé à 140 km et à plus de quatre heures de la grande ville la plus proche, Chiang Mai, et à 2,5 heures de trajet aller-retour du terrain de football fonctionnel le plus proche, Mae Suek abrite 11 villages et 11 577 habitants qui partagent l'amour du beau jeu et plus particulièrement de Manchester United.

Cependant, les conditions météorologiques extrêmes qui rendent souvent les terrains locaux inutilisables, combinées à un terrain montagneux qui offre très peu de surface plane, font que Mae Suek a longtemps souffert d'un manque d'installations sportives sûres, mettant sur la touche la passion de la population pour le football.

Ainsi, dans le cadre de la campagne « Delivering Dreams » de DHL Express, les experts mondiaux de la logistique, en collaboration avec Manchester United, ont surpris la population en fournissant une infrastructure de haute qualité à Jericho Farm. Le terrain 9x9 est construit selon des normes de classe mondiale, avec un gazon de qualité supérieure FIFA 4G, semblable à celui du terrain d'entraînement de Manchester United à Carrington.

La nouvelle installation permettra à plus de 1 000 élèves de deux écoles et de trois villages voisins d'accéder aux installations d'entraînement tous les jours, indépendamment du climat tropical, tout en accueillant également des tournois régionaux tout au long de l'année et les candidatures pour l'Académie du Chiang Mai FC.

Patrice Évra, légende de Manchester United, a déclaré : « La campagne " Delivering Dreams " avec DHL Express est fantastique. Lorsque j'ai vu les sourires des enfants qui jouaient pour la première fois sur ce magnifique terrain de football, j'ai vécu un moment inoubliable. Quand j'avais cet âge, je n'avais pas la possibilité ou le luxe de jouer sur ce genre de terrain. C'est une campagne extraordinaire et un honneur d'être choisi pour couper le ruban et être le premier à jouer sur le terrain avec ces enfants ».

M. V, propriétaire de Jericho Farm, a déclaré : « C'est un privilège de voir ma ferme accueillir le tout premier terrain de football de la région, que nous pourrons utiliser toute l'année. Nous sommes une communauté de grands fans de Manchester United, mais jusqu'à présent, nous n'avions pas toujours l'occasion de jouer à ce jeu que tout le monde aime tant. Je me réjouis de savoir que tout le monde peut désormais faire du sport quand il le souhaite, et je suis très heureux de voir les enfants s'amuser autant ».

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a également partagé des messages vidéo inspirants et offert des maillots du club, après avoir entendu les commentaires de ces fervents supporters, dont M. Som Chai, arbitre dans les clubs locaux, et son fils, Man Yoo, qui porte le nom de son équipe préférée. Par ailleurs, le président du club de supporters de Manchester United de Khun Yuam est surnommé Aoddy Sherringham, en hommage à son statut de meilleur joueur de football de la région de l'histoire.

Livrés par DHL Express Thaïlande, cinq camions ont parcouru les 500 miles qui séparent Bangkok de Jericho Farm, soit presque toute la longueur du pays, en l'espace de deux jours. L'installation du terrain a nécessité des travaux de défrichement, d'excavation et de nivellement pour préparer le terrain, tandis que 12 membres de la tribu locale Hmong étaient présents pour bénir le terrain à la fin des travaux.

Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, a déclaré : « Ce sont des projets comme celui-ci qui incitent les jeunes enfants du monde entier à croire qu'ils pourront un jour jouer au Théâtre des rêves. Le plaisir et la passion de jouer au football sont les mêmes, que ce soit sur un terrain local ou devant 75 000 spectateurs à Old Trafford. C'est un projet formidable et je sais que les enfants et l'ensemble de la population de Mae Suek vont en profiter ».

Mason Mount, joueur de Manchester United, a déclaré : « C'est formidable de pouvoir fournir un terrain dans une région aussi reculée. C'est magique pour les enfants de cette région de voir un terrain comme celui-là. Quand on voit la qualité du terrain et la chance que nous avons de pouvoir jouer sur de tels terrains, on a envie que tout le monde puisse vivre une telle expérience. Je sais que l'organisation de ce projet a été très difficile et qu'il a fallu beaucoup de temps pour tout mettre au point, mais c'est une histoire extraordinaire et pour les enfants, ce sera très spécial ».

Elliott Santon, responsable du sponsoring mondial chez DHL Express, a déclaré : « Chez DHL Express, nous sommes toujours à la recherche d'occasions de remplir notre mission, qui consiste à connecter les personnes et à améliorer les vies. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires de longue date de Manchester United pour permettre aux habitants de Mae Suek, en Thaïlande, d'avoir accès à un terrain de football de niveau professionnel. Il a été très gratifiant d'entendre l'amour de ces personnes pour le jeu et de constater que la pratique du sport profitera à la région pour les générations à venir ».

La campagne « Delivering Dreams » donne vie à la mission de DHL Express : « Connecter les personnes et améliorer les vies », en utilisant le football et notre partenariat avec Manchester United comme plateforme pour unir les communautés pour un monde meilleur.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2941414/DHL_Express.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2941415/DHL_Express.jpg