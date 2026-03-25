DHL Express y el Manchester United llevan el fútbol a una comunidad de aficionados de los Red Devils

-DHL Express y el Manchester United llevan el 'teatro de los sueños' a la comunidad más rural de aficionados de los Red Devils del mundo

La campaña "Cumpliendo Sueños" de DHL Express proporciona una cancha de fútbol profesional apta para todo tipo de clima a la aislada comunidad de Mae Suek, Tailandia.

La leyenda del Manchester United, Patrice Evra, estuvo presente para inaugurar las instalaciones y dirigió la primera sesión de entrenamiento en la cancha con niños de la localidad.

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, envió un inspirador mensaje en video y obsequió con camisetas del club a la población, que apoya casi exclusivamente a los Red Devils.

Más de 1.000 niños tendrán ahora acceso a instalaciones de entrenamiento todos los días y durante todo el año, superando las condiciones climáticas extremas, las dificultades geográficas y el terreno montañoso.

LONDRES, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- DHL Express se ha asociado con el Manchester United para proporcionar un campo de fútbol profesional, apto para todo tipo de clima, a una de las comunidades geográficamente más aisladas del mundo: Mae Suek, Tailandia. En esta región, más del 85 % de la población son seguidores de los Red Devils de toda la vida.

DHL Express, the Official Logistics Partner of Manchester United, delivered a professional-grade, all-weather football pitch to Mae Suek, Thailand, for the 'Delivering Dreams' campaign. Find out more here: https://inmotion.dhl/en/staging/manchester-united/delivering-dreams Speed Speed DHL Express, the Official Logistics Partner of Manchester United, delivered a professional-grade, all-weather football pitch to Mae Suek, Thailand, for the 'Delivering Dreams' campaign. Find out more here: https://inmotion.dhl/en/staging/manchester-united/delivering-dreams

DHL Express, socio logístico oficial del Manchester United desde 2011, entregó el campo junto con la leyenda del club, Patrice Evra, quien dirigió la primera sesión de entrenamiento en la nueva superficie para inspirar a una generación de jugadores en una región donde el "Teatro de los Sueños" hasta ahora solo existía en las pantallas de televisión.

Ubicada a 140 km y a más de cuatro horas de la ciudad principal más cercana, Chiang Mai, y a dos horas y media de viaje de ida y vuelta del campo de fútbol funcional más próximo, Mae Suek alberga 11 aldeas y 11.577 personas que comparten la pasión por el fútbol y, en particular, por el Manchester United.

Sin embargo, las condiciones climáticas extremas que con frecuencia dejan inutilizables los campos locales, sumadas a un terreno montañoso que ofrece muy poco terreno llano, han provocado que Mae Suek lleve mucho tiempo lidiando con la falta de instalaciones deportivas seguras, lo que frena la pasión de la comunidad por jugar al fútbol.

Como parte de la campaña "Cumpliendo Sueños" de DHL Express, los expertos en logística global, junto con el Manchester United, sorprendieron a la comunidad al proporcionar infraestructura de alta calidad en Jericho Farm. El campo de 9x9 metros está construido con estándares de clase mundial, con césped artificial 4G FIFA de primera calidad, similar al que se encuentra en el campo de entrenamiento del Manchester United en Carrington.

Las nuevas instalaciones garantizarán que más de 1.000 estudiantes de dos escuelas y tres aldeas vecinas puedan acceder a instalaciones de entrenamiento diariamente, independientemente del clima tropical, además de albergar torneos regionales durante todo el año y recibir solicitudes para la Academia del Chiang Mai FC.

Patrice Evra, leyenda del Manchester United, declaró: "La campaña 'Cumpliendo Sueños' con DHL Express es fantástica. Ver las sonrisas en los rostros de los niños al jugar por primera vez en este hermoso campo de fútbol fue un momento inolvidable. Cuando yo tenía esa edad, no tuve la oportunidad ni el privilegio de jugar en un campo así. Es una campaña increíble y un honor haber sido elegido para ser el primero en jugar en ese campo con esos niños".

Mr V, propietario de Jericho Farm, dijo: "Es un privilegio poder usar mi granja como sede del primer campo de fútbol de la región, que podremos usar durante todo el año. Somos una comunidad de grandes aficionados del Manchester United, pero hasta ahora no siempre habíamos tenido la oportunidad de practicar el deporte que tanto amamos. Me entusiasma saber que ahora todos pueden practicar deporte cuando quieran, y me llena de alegría ver a los niños divirtiéndose tanto".

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, también compartió inspiradores mensajes en vídeo y regaló camisetas del club, tras recibir mensajes de estos fervientes aficionados, entre ellos Som Chai, árbitro de clubes locales de base, y su hijo, Man Yoo, que lleva el nombre de su equipo favorito. Por su parte, el presidente del Club de Aficionados del Manchester United de Khun Yuam, apodado Aoddy Sherringham, celebra su estatus como el mejor futbolista de la zona.

El campo, transportado por DHL Express Tailandia, fue transportado en cinco camiones que recorrieron 800 kilómetros desde Bangkok hasta Jericho Farm —casi la longitud de todo el país— en dos días. La instalación del campo requirió la limpieza, excavación y nivelación del terreno, mientras que doce miembros de la tribu local, pertenecientes a las comunidades tribales Hmong, estuvieron presentes para bendecir el campo una vez finalizada la obra.

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, declaró: "Proyectos como este inspiran a niños de todo el mundo a creer que algún día podrán jugar en el Teatro de los Sueños. La alegría y la pasión por el fútbol son las mismas, ya sea en la cancha de tu barrio o ante 75.000 aficionados en Old Trafford. Es un gran proyecto y sé que los niños y la comunidad de Mae Suek lo disfrutarán mucho".

Mason Mount, jugador del Manchester United, comentó: "Es un proyecto increíble poder proporcionar un campo de juego en una zona tan remota. Es mágico para los niños de la zona ver un campo así. Ver esa calidad de juego y la suerte que tenemos de poder jugar en campos como este, hace que uno quiera que todos puedan vivir una experiencia similar. Sé que gran parte de la planificación ha sido muy difícil y ha requerido mucho tiempo para organizarlo todo, pero es una historia increíble y para los niños será algo muy especial".

Elliott Santon, director de Patrocinios Globales de DHL Express, declaró: "En DHL Express, siempre buscamos oportunidades para cumplir con nuestra misión de conectar personas y mejorar vidas. Es un orgullo trabajar con nuestros socios en el Manchester United para brindar a la gente de Mae Suek, Tailandia, acceso a un campo de fútbol de nivel profesional. Fue muy gratificante escuchar la pasión de la comunidad por el fútbol y cómo la práctica deportiva beneficiará a la región durante generaciones".

La campaña 'Cumpliendo Sueños' da vida a la misión de DHL Express de 'Conectar Personas y Mejorar Vidas', utilizando el fútbol y nuestra histórica alianza con el Manchester United como plataforma para unir comunidades con el objetivo de lograr de un mundo mejor.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2941414/DHL_Express.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2941415/DHL_Express.jpg