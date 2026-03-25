DHLエクスプレスとマンチェスター・ユナイテッドが、世界で最も田舎にある赤い悪魔ファンのコミュニティーに「夢の劇場」をもたらす

DHL Expressの「Delivering Dreams」キャンペーンにより、タイのメースークにプロ仕様の全天候型サッカーピッチを提供

Manchester United のレジェンドである Patrice Evra選手が施設のオープニングイベントに駆けつけ、地元の子供たちと一緒にピッチで最初のトレーニングを行った

Manchester UnitedのキャプテンであるBruno Fernandes選手は、感動的なビデオメッセージを送り、ほとんどが赤い悪魔のサポーターである人々にクラブのジャージを提供

1,000人以上の子供たちが、極端な天候、地理的なハードル、山岳地帯の地形を乗り越え、毎日、年間を通してトレーニング施設を利用できるように

ロンドン, 2026年3月25日 /PRNewswire/ -- DHL Expressはマンチェスター・ユナイテッドと提携し、世界で最も地理的に孤立した地域の1つであるタイのメースークにプロ仕様の全天候型サッカーピッチを提供します。

2011年よりManchester Unitedのオフィシャル・ロジスティクス・パートナーであるDHL Expressは、クラブのレジェンドである Patrice Evra選手とともにピッチを提供し、これまで「夢の劇場」がテレビ画面上でしか存在しなかったこの地域で、選手たちの世代を鼓舞するため、新たなピッチでの最初のトレーニングセッションを指揮しました。

DHL Express, the Official Logistics Partner of Manchester United, delivered a professional-grade, all-weather football pitch to Mae Suek, Thailand, for the 'Delivering Dreams' campaign. Find out more here: https://inmotion.dhl/en/staging/manchester-united/delivering-dreams Speed Speed DHL Express, the Official Logistics Partner of Manchester United, delivered a professional-grade, all-weather football pitch to Mae Suek, Thailand, for the 'Delivering Dreams' campaign. Find out more here: https://inmotion.dhl/en/staging/manchester-united/delivering-dreams

最も近い主要都市チェンマイから4時間以上、140km離れ、最も近いサッカー場からも往復2時間半の距離にあるメースークには、11の村と11,577人の人々が住んでおり、美しいゲームとManchester Unitedに対する愛を分かち合っています。

しかし、極端な天候不順のせいで地元のグラウンドが使用不能になることが多く、そのうえ平坦な土地がほとんどない山岳地帯であるため、メースークは安全なスポーツ施設の不足に長い間悩まされてきました。その結果、地域住民のサッカーへの情熱が阻まれてしまっています。

そこで、DHL Expressの「Delivering Dreams」キャンペーンの一環として、DHLはManchester Unitedとともに、Jericho Farmに高品質なインフラを提供し、地域社会を驚かせました。9人制のピッチは、Manchester Unitedのキャリントントレーニング場と同じ、FIFAグレード4Gの高級芝を使用し、ワールドクラスの水準で作られています。

この新しい施設のおかげで、2つの学校と近隣の3つの村から1,000人以上の生徒が、熱帯の気候に関係なく、毎日トレーニング施設を利用できるようになります。また、年間を通して地域トーナメントが開催され、チェンマイFCアカデミーの募集も行われます。

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるパトリス・エヴラは、 「DHL Expressとの『Delivering Dreams』キャンペーンは素晴らしいものです。初めてこの美しいサッカー場でプレーしたときの子供たちの笑顔を見たとき、それは忘れられない瞬間でした。私があの年齢だったとき、あのようなピッチでプレーする機会も経済的余裕もありませんでした。これは実に素晴らしいキャンペーンであり、そのテープカットに選ばれ、子供たちと一緒にピッチでプレーする最初の選手になれたことを光栄に思います。」

ジェリコ・ファームのオーナーであるV氏は、 「一年中使用できるこの地域初のサッカー・ピッチの場所として、私の農場を使用できることは光栄です。私たちのコミュニティはManchester Uniteの大ファンですが、これまでは、みんなが愛してやまないゲームをプレーする機会がいつもあったわけではありません。誰もがいつでも好きなときにスポーツができるようになり、子どもたちがとても楽しんでいるのを見るのは、私にとって大きな喜びです。」

Manchester UnitedのキャプテンであるBruno Fernandes選手も、地元の草の根クラブで審判を務めるSom Chai氏や、彼の息子のMan Yoo君（好きなチームの名にちなんで命名）など、熱心なファンから話を聞き、感動的なビデオメッセージを共有し、クラブのジャージを提供しました。また、Khun Yuam Manchester United Supporters Clubの会長はAoddy Sherringhamの愛称で親しまれており、この地域で史上最高のサッカー選手としての地位を称えられてます。

DHL Express Thailandによって届けられた5台のトラックは、バンコクからJericho Farmまで500マイル（タイ全土のほぼ全長）を2日間かけて走行しました。ピッチの設置には、土地の造成、土の掘削、整地が必要であり、地元の民族である12人のモン族がピッチの完成をお祝いしました。

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンを務めるブルーノ・フェルナンデスは、 「このようなプロジェクトが、世界中の子どもたちに、いつか夢の劇場でプレーできると信じさせるのです」と語った。地元のピッチであろうと、オールド・トラッフォードの75,000人のファンの前であろうと、フットボールをプレーする楽しみと情熱は変わりません。これは素晴らしいプロジェクトであり、メースークの子供たちやより広いコミュニティが楽しめると思います。」

Manchester UnitedでプレーするMason Mount選手は次のように述べています。 「都会から離れた場所にピッチを提供できるなんて、とても素晴らしいプロジェクトだと思います。あのような素晴らしいピッチは、現地の子供たちにとって魔法のようなものでしょう。あの質の高いピッチを目の当たりにし、そこでプレーできることがどれだけ幸運なことか分かれば、皆にもそのような体験してほしいと思うでしょう。準備には大変な苦労と時間がかかったことでしょう。しかし、これは本当に素晴らしい話ですし、子供たちにとって特別な思い出になることでしょう。

DHL Expressのグローバルスポンサーシップ責任者であるエリオット・サントンは、次のように述べています。 「DHL Expressでは、人々をつなぎ、生活を向上させるという使命を果たすための機会を常に模索しています. 長年のパートナーであるManchester Unitedと協力して、タイのメースークの人々にプロ仕様のサッカーピッチを提供できることを誇りに思います。地域の人々からいかにサッカーを愛しているか、またスポーツをすることでいかに何世代にもわたって地域に恩恵をもたらすかというお話を伺ったとき、とてもやりがいを感じました。」

この「Delivering Dreams」キャンペーンは、サッカーとManchester Unitedとのレガシーパートナーシップをプラットフォームとして活用することで、「人々をつなぎ、生活を向上させる」というDHL Expressの目的を実現するものです。

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2941414/DHL_Express.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2941415/DHL_Express.jpg

SOURCE DHL Express