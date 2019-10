Día de la transformación en Grupo Graven

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Expectativas, emociones desbordadas y sorpresas fueron el marco del Día de la Transformación que se llevó a cabo el 16 del presente en las instalaciones de Grupo Educativo Graven (Instituto Acatitlan y Preparatoria GEA) ubicado en Sta.Cecilia, Tlalnepantla, Estado de México; en dicho evento se realizó el lanzamiento del programa educativo One to one en las secciones Elementary, Middle y High School para la implementación del uso de Ipads en el aula.