Dia do Beijo: médica dá dicas sobre como procedimentos estéticos podem melhorar os lábios

Técnica com ácido hialurônico pode ser grande aliada para desenhar os lábios ou apenas hidratá-los, proporcionando uma melhora surpreendente do beijo

SÃO PAULO, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O dia 13 de abril é conhecido internacionalmente como o Dia do Beijo. Não se sabe exatamente o que motivou a origem da data, porém, independente do que está por trás dessa criação, uma coisa é certa: os cuidados com os lábios podem melhorar, e muito, o beijo.

Para entender um pouco mais sobre o assunto, a cirurgiã plástica Dra. Alessandra Haddad (CRM-SP 69000) oferece algumas dicas e informações sobre como cuidar e melhorar a região dos lábios, a partir de algumas intervenções.

"O ácido hialurônico é uma substância hidratante presente naturalmente em nosso organismo. Mas, com o avançar da idade, o corpo diminui a sua produção¹. Ele está presente em diversos cosméticos e também pode ser encontrado em sua forma injetável com diferentes texturas, cada qual indicada para uma região²", explica.

Uma das opções disponíveis no mercado é a linha de ácido hialurônico injetável Restylane®, da Galderma. Um estudo conduzido pela empresa, inclusive, mostra que os resultados podem surpreender. Isso porque 98% dos pacientes afirmaram ter ficado satisfeitos com a capacidade de beijar após o tratamento com Restylane® Kysse, produto específico para os lábios3, e 100% dos parceiros mantiveram a atração ou sentiram aumento da atração pelo parceiro, comparado a antes do tratamento3.

Em sua versão SkinboostersTM, Restylane® é capaz de hidratar profundamente os lábios, deixando a região mais macia4. O produto, quando aplicado na face, ainda oferece melhorias à saúde da pele, aumentando a elasticidade e amenizando a aparência de linhas finas, como as chamadas drink lines que aparecem ao redor da boca5.

"Independentemente de qual procedimento escolhido, é importante que o paciente tenha em mente que não se trata apenas de uma questão estética. Quando você se olha no espelho e fica satisfeita com o que enxerga, isso tem um poder enorme de gerar confiança e autoestima", finaliza.

Restylane® é um produto utilizado em procedimentos estéticos injetáveis, que devem ser realizados por um profissional de saúde habilitado à prática.

