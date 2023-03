Dia do Consumidor: Linx destaca 5 dicas para alavancar seu e-commerce

SAO PAULO, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Não é novidade que o e-commerce cresceu de forma exponencial no Brasil, hábito potencializado durante o cenário pandêmico. Os dados confirmam isso: em 2022, os registros de vendas no e-commerce brasileiro chegaram a R$ 169,6 bilhões, um crescimento de 5% em comparação ao ano anterior, segundo levantamento da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). A expectativa para este ano é que o comércio online permaneça em ascensão, com previsão de R$ 185,7 bilhões em vendas.

As datas comemorativas, sejam elas feriados ou não, contribuem fortemente para as vendas. E a primeira data relevante no calendário do e-commerce está se aproximando, o Dia Mundial do Consumidor - conhecida como a Black Friday do primeiro semestre. É a primeira oportunidade do ano para o cliente economizar nas compras em lojas físicas e online, sem deixar de lado a sua razão: dar visibilidade aos direitos do consumidor com segurança, liberdade de escolha e um bom atendimento.

Mas como os varejistas podem se preparar para essa data e oferecer o melhor para o consumidor?

Além de uma data dedicada à conscientização dos direitos do consumidor, o dia 15 de março é uma ótima oportunidade para divulgar campanhas, promoções e inovar em estratégias, por exemplo, estas 5 dicas listadas abaixo:

Descontos especiais

A "Indicação Premiada" é uma das alternativas de valorizar e beneficiar os clientes ativos. Essa ação permite que o consumidor possa indicar produtos ou campanhas para as pessoas do seu círculo social com descontos exclusivos e, caso alguma indicação realize uma compra, o consumidor ainda recebe um cupom de desconto exclusivo devido à conversão indicada.

Ampliação de canais de vendas

Comprar no comércio digital é extremamente prático e rápido. Mas, para atender às necessidades de todos os clientes, os varejistas precisam ampliar os canais de vendas e realizar a integração das lojas físicas aos canais digitais, permitindo uma experiência de compra 360º. Posto isso, disponibilizar a retirada do produto em loja física, por exemplo, é uma boa maneira de conseguir envolver os dois formatos e atingir públicos distintos, como aqueles clientes tradicionais e os que não abrem mão de receber sua encomenda em casa. A Linx, líder do segmento de software para varejo, oferece o serviço da "plataforma de omnicanalidade", que une online e offline, aumenta a conversão, otimiza a logística e descomplica operações fiscais. Por meio do Linx Omni OMS, é possível organizar pick-up in store (processo para retirar o produto na loja) e outras soluções assertivas para que o seu negócio seja completo.

Para que os consumidores tenham uma boa experiência em seu comércio, é preciso adotar cada vez mais a tecnologia como sua aliada. A Inteligência Artificial tem oferecido inovações facilitadoras para o dia a dia, e a automatização de vendas por WhatsApp e demais redes sociais é uma delas. Além de ser uma das principais soluções para empresas, essa estratégia pode ajudar a alcançar ótimos resultados em vendas, pois, assim, é possível otimizar o tempo e garantir que seus clientes tenham uma devolutiva rápida e prática. O Linx Chat Commerce é um ótimo recurso, que permite criar mensagens personalizadas e adaptadas às necessidades de cada cliente.

Focar no meio de pagamento

A facilidade na hora da finalização da compra é decisiva para o cliente. É um momento delicado e, portanto, não deve haver empecilhos. Com a agilidade dos meios de pagamentos, os consumidores ficaram cada vez mais exigentes em sua decisão de compra e esperam encontrar o seu método de pagamento preferido com facilidade. Para isso, é preciso ter como meta um site que descomplique e passe credibilidade e segurança para eles.

Personalização

Quem não gosta de se sentir único? Fazer com que o cliente se sinta especial é fazer com que seu negócio saia em disparada quando comparado com a concorrência. De acordo com os dados do segundo relatório "The value of getting personalization right – or wrong – is multiplying", divulgado no final de 2021 pela McKinsey and Company, 76% dos consumidores preferem comprar de marcas que oferecem experiências personalizadas.

Para ser certeiro nesta ação, aconselho a ter uma boa base de dados CRM (Gestão de relacionamento com o cliente), pois assim você conseguirá realizar campanhas e brindes de forma segmentada, de acordo com os hábitos e preferências. Essa estratégia é assertiva e cria proximidade entre o varejista e o seu público.

Frete grátis? Estou dentro

Segundo os dados do Relatório do Dia do Consumidor de 2022, da All In, 60% dos pedidos realizados neste período tiveram frete grátis. A partir disso, é possível notar a relevância desse benefício e como ele pode ser determinante para evitar que seus clientes abandonem os itens no carrinho do site. Caso não seja possível implementar a isenção do frete para qualquer compra realizada em sua loja virtual, adotar essa vantagem apenas em casos de primeira compra ou em pedidos acima de determinado valor é uma opção.

* Participaram da produção deste conteúdo os diretores da vertical de Digital, da Linx, Ricardo Gonçalves, João Werner e Daniel Mendez; o CEO e fundador da Plugg.To e André Fuhrman.

