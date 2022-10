Dia do Propósito na Sanofi engaja funcionários em ações com impacto nas regiões de São Paulo a Amazônia

A iniciativa traz atividades sociais positivas durante todo o mês de outubro

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A unidade de Consumer Healthcare na Sanofi reforça seus pilares de atuação, celebrando o "Purpose Day" ou "Dia do Propósito", com iniciativas para toda a companhia em prol de causas relevantes para a sociedade e meio ambiente. A companhia traz atividades presenciais, após dois anos de pandemia, em ONG´s da região de São Paulo, Estrela Nova (São Paulo) e a AAMAE (Suzano).

A marca Enterogermina, que tem como missão contribuir para erradicar a mortalidade infantil por diarreia aguda, segue como grande aliada do Dia do Propósito. Neste momento, lidera as ações e neste ano traz parceria inédita com Fundos das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para promover boas práticas de higiene em escolas na Amazônia e a instalação de pias. A soma das iniciativas realizadas beneficia de forma direta 4 mil crianças e adolescentes, além de 400 profissionais de educação que serão capacitados em protocolos de higiene e saúde. A companhia criou ainda um hotsite feito especialmente para colaboradores Sanofi doarem fundos para o UNICEF executar as ações de higiene e água em escolas de Manapuru e São Gabriel da Cachoeira (AM) locais impactados pela mortalidade infantil causada por diarreia aguda no Brasil.

Para Carmenza Alarcon, General Manager Consumer Healthcare na Sanofi, as ações são uma forma de mostrar que a companhia coloca seu discurso na prática: "É incrível ver a maneira como nós conseguimos engajar, por meio de ações de forma simultânea em todos os países que atuamos, com o apoio de parceiros que compartilham valores semelhantes e alcançam lugares distantes como a Amazônia."

Com o apoio do Atados, os colaboradores realizaram atividades nas ONGs Estrela Nova, em São Paulo, e AAMAE, em Suzano. Entre as ações constam oficinas de sabonete confecção de kits de jogos da memória para as crianças e mural sensorial, todas com foco no fomento de hábitos de higiene. Essa é a oportunidade de levar um dia de troca genuína em que os funcionários doam o bem mais precioso que possuem: o seu tempo para o próximo.

Conheça mais sobre o Purpose Day no site www.purposeday.com.br https://www.enterogermina.com/pt-br

Referências:

1- Dia Mundial de Lavar as Mãos. Ministério da Saúde (2019). Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53567-dia-mundial-de-lavar-as-maos-ato-simples-previne-contra-inumeras-doencas

CONTATO:

Mônica Almeida

11-99559-5952

[email protected]

FONTE Sanofi

SOURCE Sanofi