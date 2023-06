Dia dos Namorados: aproveite promoções de até 47% em produtos da Huawei

Confira os relógios inteligentes, fones e roteadores que estão com desconto até o dia 9 de junho (sexta-feira)

SÃO PAULO, 7 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Em homenagem ao Dia dos Namorados, a Huawei anunciou preços especiais para diversos lançamentos recentes, incluindo fones de ouvido sem fio, smartwatches, pulseiras inteligentes e roteadores. Conhecida por conta da qualidade de seus produtos inteligentes, a marca celebra a data ao oferecer promoções que variam entre 37 e 47 por cento, no site da Amazon.

HUAWEI anuncia promoção em lançamentos recentes e nos queridinhos da marca

Elevando a qualidade de vida, os dispositivos ajudam os usuários a alcançarem um dia a dia mais prático e inteligente, com diversos recursos voltados para oferecer a melhor experiência de uso possível. Conheça os produtos a seguir.

HUAWEI FreeBuds 5

Sempre na vanguarda da inovação tecnológica, a Huawei anunciou ao mercado brasileiro em maio seu novo fone sem fio com design totalmente inédito. Com estética futurista e compatível tanto com iOS quanto com sistema Android (assim como os demais produtos da marca), o HUAWEI FreeBuds 5 vai além dos fones tradicionais para se tornar um item fashion – além de oferecer áudio de qualidade com certificação Hi-Res, HWA e LDAC, até 30 horas de bateria1, 3 modos de cancelamento de ruído e funções inteligentes.

Promoção: Seu preço sugerido na Amazon vai de R$ 999,00 para R$ 599,00.

HUAWEI Band 8

Mais fina do que nunca, a pulseira inteligente tem o conforto em protagonismo. Sendo ainda menor e mais leve do que sua antecessora, a Band 8 pesa cerca de 14g e tem 8,99mm de espessura. Contando com monitoramento de saúde2 mais preciso, um total de 100 modos de exercícios baseados na ciência3, bateria para até duas semanas de uso e assistente com Inteligência Artificial, a smartband une estilo e tecnologia para proporcionar bem-estar aos usuários, estimulando hábitos mais saudáveis e trazendo comodidades para o cotidiano.

Promoção: Seu preço sugerido na Amazon vai de R$ 399,00 para R$ 209,00.

HUAWEI AX3 Pro



Desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma rede doméstica segura e capaz de suportar a crescente demanda de internet, o roteador Wi-Fi 6 foi lançado no final de março. O dispositivo apresenta velocidades de até 3.000 Mbps4 (sendo 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz), diagnóstico Wi-Fi com mapa de calor, conexão com até 128 dispositivos simultaneamente, HarmonyOS Mesh+ para criação de rede única com roteadores da marca, 4 amplificadores de sinal, conexão NFC por toque, entrada WAN/LAN automaticamente adaptáveis, gerenciamento simples pelo aplicativo HUAWEI AI Life, controle parental, entre outros recursos inteligentes que fazem toda a diferença no dia a dia dos usuários.

Promoção: Seu preço sugerido na Amazon vai de R$ 639,00 para R$ 399,00.

HUAWEI Watch Fit 2

Projetado especialmente para atletas, o smartwatch traz 97 modos de treino3, sendo que 7 deles contam com animações fitness e orientações de exercício por áudio, demonstrando a maneira correta para a realização de cada atividade física, além das instruções animadas para aquecimento e resfriamento. Suportando o monitoramento da saturação do oxigênio no sangue (SpO2), frequência cardíaca, sono e estresse2 - como os outros vestíveis da marca, o Watch Fit 2 apresenta autonomia para até 10 dias de uso1, tela AMOLED retangular de aproximadamente 1,74 polegadas, microfone e alto-falante embutidos para ligações e GPS para registro e compartilhamento de rotas.

Promoção: Seu preço sugerido na Amazon vai de R$ 949,00 para R$ 549,00 ao ativar o cupom no site.

HUAWEI FreeBuds 5i

Entregando recursos avançados que vão muito além de seu preço de venda, o HUAWEI FreeBuds 5i oferece uma experiência de áudio consistente e confortável em diversos cenários de uso. Com design ergonômico, o fone in-ear traz cancelamento de ruído passivo e ativo de até 42 decibéis1 com 3 opções para escolher, certificado Hi-Res de áudio sem fio de alta resolução e autonomia para até 28 horas1. Para acompanhar todos os momentos da rotina dos usuários, o fone ainda oferece conexão com dois dispositivos simultaneamente, alternando entre ambos de forma inteligente de acordo com a necessidade.

Promoção: Seu preço sugerido na Amazon vai de R$ 549,00 para R$ 319,00.

HUAWEI WiFi Mesh 3

Apresentando poderosos recursos de conectividade, o roteador topo de linha é ideal para grandes casas e grande quantidade de dispositivos conectados, já que cada unidade apresenta até 200 m2 de área de cobertura e pode suportar mais de 250 conexões simultâneas. O aparelho apresenta Wi-Fi 6 Plus de banda dupla e consegue alcançar uma velocidade de até 3.000 Mbps, sendo até 2.402 Mbps no 5 GHz e até 574 Mbps na frequência 2,4 GHz4, possibilitando streaming 4K, download e upload mais rápidos e jogos online com menor latência. Com diagnóstico inteligente, gestão simplificada pelo aplicativo HUAWEI AI Life e 8 algoritmos de roaming, o Mesh 3 ainda traz soluções de proteção para criar um ambiente digital mais seguro.

Promoção: Na Amazon, seu preço sugerido para o pacote de duas torres vai de R$ 1.299,00 para R$ 799,00.

HUAWEI Watch GT 3

A terceira geração da série GT roda com o Harmony OS 2.0, conta com 5 sistemas de localização e mais de 100 modos de treino³, incluindo treinador de corrida com Inteligência Artificial (IA) que cria um plano de treino personalizado. O HUAWEI WATCH GT 3 proporciona até 14 dias de bateria na versão de 46 mm2, oferece um assistente prático que suporta chamadas via Bluetooth direto do relógio, permite responder mensagens do WhatsApp com textos personalizáveis, entre outras funções básicas, mas essenciais.

Promoção: Seu preço sugerido na Amazon vai de R$ 2.199,00 para R$ 1.299,00.

Sobre HUAWEI Consumer Business Group

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quatorze centros de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. O Huawei CBG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, PCs e tablets, dispositivos portáteis e serviços em nuvem, etc. A rede global da Huawei conta com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site oficial da Huawei Brasil e os canais oficiais da marca no Facebook , Instagram e YouTube .

Contato de imprensa:

FSB Comunicação – [email protected]

1 Dados dos laboratórios da Huawei. O uso real pode variar devido aos volumes , tipos de música e efeitos sonoros. Todos os dados estão sujeitos ao uso real.

2 Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de medição e os resultados são apenas para referência, não servindo como base para diagnóstico e tratamento.

3 Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

4 Dados dos laboratórios da Huawei. As velocidades reais podem variar dependendo das condições de uso e dos dispositivos conectados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2095702/Huawei_exerc_cio_bem_estar_vest_veis.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei