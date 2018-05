Dia Internacional da Arte de dar celebrado em todo o mundo

BHUBANESHWAR, Índia, 18 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Arte de Dar (Art of Giving – AOG) – uma filosofia de vida para espalhar paz e felicidade entre as pessoas da sociedade, foi fundada em 17 de maio de 2013 pelo professor Achyuta Samanta, um eminente educador, ativista social, reformador social e fundador do KIIT & KISS. Desde então, todo ano este dia é celebrado como o Dia Internacional da Arte de Dar. Mais de 70 mil (lakh) pessoas, em 17.200 centros de todo o mundo, participaram de refeições na ocasião da celebração do 5º aniversário da 'Arte de Dar', em 17 de maio de 2018.

O tema da celebração deste ano foi 'Pyaar Bhara Pack' – ou alimentando com amor – sustentando-se nas premissas da 'contribuição das pessoas, participação das pessoas'. Refeições de massa para os menos privilegiados foram organizadas por pessoas generosas, inspiradas pela filosofia da Arte de Dar, em mais de 16.500 centros de todo o país, cobrindo todas as cidades, em todos os estados. Em escala mundial, este dia importante foi celebrado em 610 centros espalhados em 80 países de seis continentes, como a Coréia do Sul, Quênia e Burundi.

Em Odisha, 35 mil (lakh) pessoas participaram de refeições em 6.500 centros, cobrindo 4.000 conselhos de vilarejos (Panchayats), todas as sedes de divisões administrativas (Block), Conselhos Consultores Nacionais (NACs) e municipalidades. Em Bhubaneswar, a celebração foi inaugurada pelo Sr. Priyadarshi Mishra, honorável membro da Assembleia Legislativa (MLA) de Bhubaneswar (norte), Sr. Ananta Narayan Jena, prefeito da Corporação Municipal de Bhubaneswar, Shri Ajay Agrawal, governador do Distrito do Lions Club e professor Achyuta Samanta.

Almoços de massa foram realizados em mais de 300 centros da cidade, incluindo oito locais gigantes: Janata Maidan, Exhibition Ground, Laxmisagar Melan Padia, Kargil Basti, Mahisakhala, Niladrivihar, Patharbandh Basti e KIIT Stadium. Além disso, refeições suntuosas foram doadas para quase todos os orfanatos, lares para idosos e templos das cidades-gêmeas de Cuttack e Bhubaneswar.

O professor Samanta expressou gratidão às milhares de pessoas nobres pelo apoio e celebração da Arte de Dar em todo o mundo e pela alimentação de milhões de pessoas. Ele também agradeceu aos estudantes, alunos e equipe do Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) e Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) de Bhubaneswar, por sua sincera contribuição para fazer da celebração um sucesso.

Sobre a AOG:

A ''Art of Giving' ('Arte de Dar') é uma iniciativa sem fins lucrativos para espalhar, apoiar e promover a prática do dar em todo o mundo. Ela é baseada na filosofia de vida do professor Samanta, que desde a sua infância lutou com uma experiência de pobreza, fome e humilhação, ao receber, e de prazer – ao dar. Ele credita todo o seu sucesso à 'Arte de Dar' ( 'Art of Giving') e desde 1987 tem incansavelmente trabalhado para chegar à pobreza zero, fome zero, e analfabetismo zero.

