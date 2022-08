Dia Internacional da Juventude 2022: sétima temporada do XCMG Apprentice traz informações e oportunidades do setor de maquinários de construção

XUZHOU, China, 12 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Com o tema "Viajantes no tempo", a sétima temporada do programa de experiência imersiva e educação inovadora da XCMG (SHE: 000425), o XCMG Apprentice, foi realizada pela primeira vez em cinco países. Jovens talentos da China (Equipe Mundial), Alemanha (Equipe da Europa), Brasil (Equipe da América), Tailândia (Equipe do Sudeste Asiático) e Índia (Equipe da Ásia Meridional) participaram do programa para aprender sobre a XCMG, bem como seus funcionários, produtos, tecnologias, setores e cadeias de valor na agenda de duas semanas.

Com o tema "Viajantes no tempo", a sétima temporada do programa de experiência imersiva e educação inovadora da XCMG (SHE:000425), XCMG Apprentice, foi realizada pela primeira vez em cinco países. (PRNewsfoto/XCMG)

"A XCMG espera se unir a mais jovens de todo o mundo para explorar a ciência e a tecnologia da engenharia e contribuir para as construções globais e o desenvolvimento sustentável", observou Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

As cinco equipes apresentaram relatórios sobre os pontos fortes da XCMG em P&D, construção, operação, marketing e fabricação inteligente, revelando o roteiro e as estratégias globais da XCMG para um público internacional. Os aprendizes realizaram uma jornada abrangente nos setores de negócios da XCMG, bem como no Instituto de Pesquisas da XCMG.

Engenheiros da XCMG organizaram uma série de eventos e desafios para as cinco equipes, incluindo uma sessão sobre os sistemas de controle inteligente do centro de P&D da XCMG Europa. Os aprendizes realizaram três tarefas desafiadoras: identificação do sistema de segurança inteligente que opera duas escavadeiras para entender a diferença entre dispor de um sistema de segurança inteligente, um sistema de solo inteligente que controla e opera o sistema para executar tarefas em uma área definida e manuseio sem erros do sistema inteligente de carregamento e pá, que é preparado para realizar operações de carga e descarga de solo dos pesos fixos de 50 kg e 100 kg com o sistema inteligente.

No laboratório de mecânica de solo da XCMG na China, Priyasha Sharma, participante da Índia, operou o veículo de resgate multifuncional JY20G2 e concluiu seu desafio sob a orientação de técnicos da XCMG.

"O joystick foi muito bem projetado com alta precisão de operação, a cabine é muito confortável e o projeto em geral é ergonômico e centrado no ser humano", disse ela.

O tema do programa da Equipe da Europa foi "Recursos de P&D". Os aprendizes operaram a escavadeira XCMG XE220E de 22 toneladas, equipada com a mais recente tecnologia assistiva inteligente, que melhorou muito a eficiência do trabalho e puderam executar tarefas básicas como nivelamento e classificação com apenas poucos minutos de treinamento.

Por meio do programa XCMG Apprentice, o grupo é capaz de demonstrar os diferentes lados dos pilares do setor e ancorar o desenvolvimento futuro do setor de maquinários de construção de formas únicas e inovadoras.

Até o momento, a XCMG ofereceu excelentes produtos e serviços em 191 países e regiões, integrando comércio de exportação, fábricas no exterior, fusões e aquisições internacionais, bem como P&D. Atualmente, a XCMG conta com cinco bases de P&D, 15 bases de fabricação no exterior e fábricas de KD, bem como mais de 2.000 mil pontos de serviços e 40 centros de peças de reposição em larga escala no exterior.

