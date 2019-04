Dia Internacional do Futebol e da Amizade celebrado em escolas de todo o mundo

Mais de 40.000 participantes participaram de mais de 200 eventos do Dia Internacional do Futebol e da Amizade. Países como Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bangladesh, Bielorrússia, Bolívia, França, Itália, Japão, Cazaquistão, Lituânia, Moldávia, Nigéria, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Síria, Tadjiquistão, Reino Unido, EUA e Uzbequistão promoveram a Aula Internacional do Futebol e da Amizade. Na Estônia e na Letônia, a Aula Aberta foi realizada junto com uma sessão de treinamento para jogadores de futebol jovens. Na Rússia, o dia foi celebrado nas escolas, ginásios de esporte e clubes em 11 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2018 na Rússia.

Na Bulgária, Macedônia e Romênia, alunos das escolas e jovens embaixadores do Futebol pela Amizade (F4F – Football for Friendship) se encontraram com jogadores de futebol famosos. Mais tarde, o técnico da Federação Romena de Futebol Nana Falemi foi entrevistado por um dos jornalistas jovens do programa.

O famoso apresentador da TV sérvia e embaixador do F4F Ivan Ivanović e o jogador de futebol sérvio do Crvena Zvezda FC Vujadin Savić visitaram crianças que passam por tratamento de doenças do câncer. Eles falaram às crianças sobre os Nove Valores do Futebol pela Amizade, tais como amizade, igualdade e saúde.

"Em minha mente, esportes da juventude precisam de apoio ativo de jogadores de futebol profissional. Celebrar o Dia Internacional do Futebol e da Amizade nos permite disseminar os mais importantes valores, além de gerar novas tradições no futebol. Criar e preservar tradições e transmitir a experiência são alguns dos elementos mais importantes do crescimento e sucesso profissional, em qualquer aspecto de nossas vidas", diz o presidente-executivo da Academia de Futebol Juvenil do Barcelona e palestrante do Fórum Internacional do F4F Mike Puig.

O Dia Internacional do Futebol e da Amizade foi estabelecido em 2014, dentro do Programa Social Internacional para Crianças Futebol pela Amizade da Gazprom, que envolve participantes jovens de todo o mundo. Nesse dia, são realizados jogos amistosos, workshops e encontros com estrelas do futebol. Os participantes trocam Braceletes da Amizade com atletas famosos e figuras públicas. Os eventos finais da Sétima Temporada do F4F serão realizados em Madri, de 28 de maio a 2 de junho de 2019.

