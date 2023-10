Dia Mundial da Menopausa: ressecamento e baixa produção de colágeno são alguns dos sintomas que afetam a pele nesse período

Em celebração ao Dia Mundial da Menopausa, em 18 de outubro, dermatologistas explicam como procedimentos estéticos pouco invasivos podem ser soluções para uma pele mais firme e hidratada

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Conforme a idade avança, o tema "menopausa" passa a ganhar relevância entre as pessoas que sabem que irão passar por essa fase. Na prática, esse período tem como uma das suas principais características o encerramento da produção de hormônios como estrogênio e progesterona e acontece entre os 45 e 55 anos de idade1. Diante dessa mudança no organismo, há o surgimento de diversos efeitos colaterais no corpo. De acordo com o IBGE, cerca de 29 milhões de pessoas estão no período entre o climatério, termo que indica a transição do período reprodutivo e não reprodutivo, e a menopausa2.

Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são as ondas de calor, infecção urinária de repetição, baixa libido, dor nas articulações, ressecamento da pele e do cabelo, e queda da produção de colágeno1, que causa flacidez de pele. Segundo a dermatologista Dra. Samela Rosique (CRM-RO 3527), a diminuição dos hormônios no período da menopausa faz com que a pele passe por mudanças significativas, que agravam e tornam mais aparente o ressecamento e marcas de expressão, por exemplo.

Em casos como esse, tratamentos estéticos minimamente invasivos como o uso de ácido hialurônico injetável podem auxiliar pacientes a recuperar o viço e hidratação da pele com um efeito prolongado. "O procedimento forma reservatórios de ácido hialurônico na derme, o que melhora a maciez e aspecto da pele, mantém a hidratação e restaura o viço e elasticidade", explica a dermatologista.

Uma das opções para esse tratamento é Restylane®, a linha de ácido hialurônico injetável mais segura3 e completa do mercado4, pois conta com diferentes tipos de géis para necessidades específicas, que podem proporcionar hidratação, melhorar linhas finas5 e cicatrizes de acne6. O produto pode ser aplicado no pescoço, colo e mãos para melhorar a hidratação da região tratada e amenizar a rugosidade da pele7,8. O procedimento tem durabilidade de até 36 meses com dois retratamentos durante esse período9.

Outro sintoma que pode incomodar algumas pessoas é a flacidez de pele por conta da diminuição da produção de colágeno. Essa diminuição natural, que é em média de 1% a partir dos 20 anos de idade10, se intensifica com a perda de estrogênio, característica da menopausa, aumentando a perda de colágeno em até 2% ao ano11 e influenciando também no ressecamento e flacidez da pele.

"Para pacientes que estão passando pela menopausa e procuram melhorar a produção de colágeno e tratar a flacidez da pele em regiões como rosto, colo, pescoço, coxas, abdômen, braços, glúteos e mãos, eu recomendo a aplicação do bioestimulador de colágeno. É um procedimento injetável, realizado em consultório e minimamente invasivo, que traz resultados eficazes e de longa duração, como a melhora da firmeza e textura da pele", explica a dermatologista Dra. Natália Nascif (CRM-ES 11560).

Para esse tratamento, uma solução é o bioestimulador de colágeno Sculptra®, que pode ajudar no tratamento da flacidez, pois aumenta a produção de colágeno em 66,5%12, proporcionando sustentação e firmeza de pele gradualmente e podendo ser aplicado não apenas na face13, mas também no pescoço, colo, braços, abdômen, coxas, glúteos e joelhos14,15, com resultados que podem durar mais de dois anos16.

Ainda segundo Dra. Natália, o tratamento com bioestimulador de colágeno pode também ser conjugado com a aplicação do ácido hialurônico injetável, para resultados ainda melhores e que vão garantir uma pele mais hidratada, atenuando os sinais da menopausa na pele.

Para além de questões estéticas, a realização desses procedimentos para tratar os sintomas da menopausa na pele trará benefícios para a autoestima e saúde de quem está passando por esse período. Por isso, adotar um estilo de vida mais saudável, realizar o skincare e consultar um profissional da saúde são boas dicas para passar por essa fase da vida de bem consigo mesmo!

Sculptra® e Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos que devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados a essa prática.

1Biblioteca Virtual em Saúde. Menopausa e climatério. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/menopausa-e-climaterio/. Acesso em 14 de setembro de 2023.

2Fundação Oswaldo Cruz. Projeto Flor de Cammelia - Climatério e Menopausa. Disponível em https://saudedapessoaidosa.fiocruz.br/projeto-flor-de-cammelia-climaterio-e-menopausa#:~:text=De%20acordo%20com%20estimativas%20publicadas,9%25%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20feminina%20brasileira. Acesso em 14 de setembro de 2023.

3Sadeghpour M, et al. Delayed-Onset Nodules to Differentially Crosslinked Hyaluronic Acids: comparative Incidence and Risk Assessment. Dermatol Surg 2019;45:1085–1094

4Rzany B., Bayerl C., Bodokh I. et al. Eficacy and safety of a new hyaluronic acid dermal filler in the treatment of moderate nasolabial folds: 6-month interim results of a randomized, evaluator-blinded, intra-individual comparison study. J Cosmet Laser Ther 2011;13:107-112

5Nikolis A and Enright KM. Evaluating the role of small particle hyaluronic acid fillers using micro-droplet technique in the face, neck and hands: a retrospective chart review. Clin Cosmet Investig Dermatol.2018:11 467–475

6Dierickx C, Larsson MK, Blomster S. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal Stabilized Hyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg 2018;44(Suppl 1) :S10-S18.

7Bertucci V. and Lynde CB. Current Concepts in the Use of Small-Particle Hyaluronic Acid. Plast. Reconstr Surg. 2015; 136: 132S, 2015

8Streker M et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel oh non-animal origin for skin rejuvenation: face, hand and décolletage.J Drugs Dermatol. 2013; 12(9):990-4

9Narins R.S., Brandt F.S., Dayan S.H. et al. Persistence of nasolabial fold correction with a hyaluronic acid dermal filler with retreatment: results of an 18-month extension study. Dermatol Surg. 2011 May;37(5):644-50

10Shuster S, Black MM, McVitie E. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. Br J Dermatol. 1975;93:639-643

11Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro. O que a menopausa é capaz de fazer com a pele? Disponível em https://sbdrj.org.br/o-que-a-menopausa-e-capaz-de-fazer-com-a-pele/. Acesso em 14 de setembro de 2023.

12Goldberg D.Guana A, Volk A, Daro Kaftan E. Single arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg.2013.39(6):915 922.

13Machado Filho CDS, Santos TC, Rodrigues APLJ, da Cunha MG. Ácido poli-L-láctico: um agente bioestimulador. Surg Cosmet Dermatol. 2013;5(4):345-50.

14Haddad A, Menezes A, Guarnieri C, et al. Recommendations on the Use of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Skin Laxity in Off-Face Areas. J Drugs Dermatol. 2019;18(9):929-935.

15Kollipara R, Hoss E, Boen M, Alhaddad M, Fabi SG. A Randomized, Split-Body, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Poly-L-lactic Acid for the Treatment of Upper Knee Skin Laxity. Dermatol Surg. 2020 Dec;46(12):1623-1627

16Narins R, Baumann L, Brandt F et al. A randomized study of the efficacy and safety of Injectable poly-l-lactic acid versus human–based collagen implant in the treatment. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica.

Para mais informações: www.galderma.com.br e www.galdermaaesthetics.com.br

FONTE Galderma

SOURCE Galderma