Dia Mundial de Primeiros Socorros 2020: XCMG mostra seus primeiros veículos de resgate de emergência e incêndio.

No total, foram entregues dez veículos de resgate e emergência a seis bases de demonstração. Os quatro veículos a caminho de Golmud são os veículos de resgate de emergência JY18 e o JY20, o caminhão de equipamentos de combate a incêndio QC700 e o veículo de resgate JY10.

O JY18 é um veículo polivalente equipado com ponte dupla auto-desenvolvida e altamente manobrável da XCMG com chassi para todo tipo de terreno e é adequado para resgate de emergência em desastres naturais, incluindo terremotos, deslizamentos de terra, inundações e deslizamentos de lama.

O JY10 é um modelo robusto projetado para o transporte e armazenamento de equipamentos e está equipado para lidar com vazamentos de produtos químicos perigosos com areia seca como agente extintor.

O QC700 pode transportar mais de 700 equipamentos de resgate de 120 categorias diferentes.

"O design e a produção de equipamento para o setor de segurança sempre fizeram parte da estratégia e missão da XCMG de assumir responsabilidade social. O setor de segurança é fundamental e parte integrante do desenvolvimento econômico. A XCMG compartilha conhecimento de forma ativa através da aprendizagem mútua, que inclui a realização de exercícios de resgate em incêndios e a definição dos padrões do setor", disse Wang Min, presidente e CEO da XCMG e presidente da Associação do Setor de Segurança da China.

A XCMG tem o compromisso de prestar ajuda e apoio a resgates de emergência e tem participado de grandes projetos de resgate em desastres e assistência humanitária em todo o mundo, incluindo na tragédia da barragem em Brumadinho, no Brasil, no ano passado, bem como em missões de resgate de terremotos e inundações na China.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinários pesados com uma história de 77 anos. Atualmente ocupa o quarto lugar na indústria mundial de maquinários de construção. A empresa exporta para mais de 187 países e regiões em todo o mundo.

Para mais informações, visite: www.xcmg.com ou as páginas da XCMG no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252608/XCMG_Emergency_Fire_Rescue_Vehicles.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG