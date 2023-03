DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN: BAXTER REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CUIDADO RENAL Y PRESENTA HALLAZGOS SOBRE TERAPIAS DIALÍTICAS

En México, aproximadamente 13 millones de personas tienen algún grado de daño renal[1].

Un nuevo estudio indica que el dializador de Baxter especializado en hemodiálisis expandida (HDx) tiene un rendimiento superior para equilibrar eficazmente una mayor eliminación de toxinas de moléculas medianas y grandes con la estabilidad de la albúmina.

Un estudio controlado que se llevó a cabo en 21 hospitales de México muestra que las plataformas de monitoreo remoto para Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA) contribuyen a reducir los eventos adversos.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Baxter International Inc. reafirma su compromiso de trabajar por el acceso a la atención renal, en el Día Mundial del Riñón, el cual, este año se conmemora con el lema "Salud renal para todos".

En el mundo, aproximadamente, 850 millones de personas sufren de enfermedad renal, y hasta 10 millones progresan a la etapa más avanzada, por lo que requieren diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante[2] para tener la mayor calidad de vida posible. En México, se estima que la incidencia de la Enfermedad Crónica de los Riñones (ECR) es de 1,142 casos por millón de habitantes. Además, su prevalencia es del 11% en la población mexicana. Esto significa que alrededor de 13 millones de personas presentan algún grado de daño renal, pero muchos de ellos no son conscientes de su condición[3].

Con el fin de impulsar el acceso al cuidado renal a través de innovaciones basadas en información, Baxter presentó nuevos datos sobre DPA y HDx. Entre ellos, destacan:

Un estudio que indica que existe una reducción significativa de la mortalidad, del balance de fluidos, así como de los eventos adversos relacionados con el sistema cardiovascular y metabólico en pacientes que son atendidos con DPA con la plataforma de monitoreo remoto Sharesource , en comparación con los que no reciben atención con dicho sistema.

, en comparación con los que no reciben atención con dicho sistema. Un análisis que muestra que la HDx realizada con el filtro de Baxter contribuye a un mejor equilibrio cuando se busca lograr una mayor eliminación de las toxinas de más peso molecular, y al mismo tiempo, minimizar la pérdida de albúmina.

"Tomando en cuenta el déficit mundial creciente entre el número de pacientes con enfermedades renales y los que reciben atención, creemos que es necesaria una combinación de colaboración, educación e innovación para ayudar a aumentar tanto el acceso, como la calidad de las terapias", comentó el doctor Salvador Ríos, Gerente Senior de Asuntos Médicos para Baxter México, Centroamérica y el Caribe. "El intercambio científico es fundamental para lograrlo", añadió el experto.

Plataforma de monitoreo remoto para pacientes que son atendidos con DPA

Baxter cuenta con una plataforma de salud digital llamada Sharesource que permite a los profesionales de la salud supervisar tratamientos de DPA domiciliaria y ajustar las terapias de forma remota, sin necesidad de que los pacientes se trasladen a la clínica. Actualmente, más de 50 mil pacientes son atendidos con el sistema de monitoreo remoto de DPA en más de setenta países, incluyendo México.

El estudio que recientemente se llevó a cabo con Sharesource fue un ensayo clínico aleatorio y comparativo, que se realizó en 21 hospitales de todo México. Para desarrollarlo, a las unidades de atención que participaron se les asignaron aleatoriamente terapias con o sin monitoreo remoto. El estudio incluyó a 801 pacientes, de los cuales, 403 fueron vigilados de manera remota con Sharesource, mientras que 398 recibieron su DPA sin monitoreo remoto y de manera convencional. Los resultados mostraron que los pacientes que son atendidos con monitoreo remoto presentan una mortalidad, más tardía y menor que los que no se monitorean por vía remota. Los pacientes monitorizados tuvieron menos complicaciones cardiovasculares, menos hospitalizaciones y estuvieron menos días internados.[4]





HDx con el dializador de Baxter

Al igual que las membranas de alto flujo, los dializadores para HDx de Baxter han demostrado eliminar de la sangre una gama más amplia de moléculas tóxicas, en comparación con los filtros de hemodiálsis tradicionales, pues se encargan de la depuración efectiva de las moléculas medianas a grandes (de hasta 45.000 Da)[5],[6],[7], mientras retienen selectivamente las proteínas esenciales y mantienen estables los niveles de albúmina.[8],[9],[10] Estas moléculas medianas se han asociado con el desarrollo de la inflamación, la enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades en los pacientes de diálisis[11],[12].

Los nuevos datos que Baxter presentó proceden de un estudio simulado en el que se evaluaron los aspectos relacionados con la máxima eliminación de moléculas medias de mayor tamaño, al mismo tiempo que evitan la pérdida de albúmina, lo cual es clínicamente relevante durante una terapia dialítica. En el estudio, se evaluaron cuidadosamente cuatro dializadores comerciales con áreas de superficie comparables en cuanto a la eliminación de solutos y la pérdida de albúmina en tratamientos de hemodiálisis simulados de cuatro horas en condiciones estandarizadas.

El dializador de Baxter logró un aclaramiento de moléculas pequeñas y medias grandes, hasta dos o tres veces mayor que dos de los otros filtros, así como una menor pérdida de albúmina. Un dializador eliminó un mayor volumen de moléculas medias grandes, pero generó una pérdida de albúmina de más del doble de la observada con el de Baxter. El estudio muestra que es necesario seguir evaluando el desempeño del dializador para comprender mejor los beneficios de estos hallazgos.

La HDx practicada con el dializador de Baxter está disponible en 54 países de Europa, América Latina, Asia, África, así como en Estados Unidos y Canadá. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) concedió a esta innovación de Baxter una solicitud de novo en 2020, lo cual lo estableció como una nueva clase de tecnología de dializadores con estándares de rendimiento únicos. Este nuevo dializador puede disminuir hasta en un 45% el número de hospitalizaciones,[13] acelerar el tiempo de recuperación de un episodio de intoxicación urémica,[14] menor frecuencia del síndrome de piernas inquietas,[15] menores dosis de medicamentos como la eritropoyetina, el hierro y la insulina[16] [17].



Baxter continúa trabajando en alianza con la Organización del Día Mundial del Riñón para lograr "Salud renal para todos" a través de la concientización y de su trabajo continuo de investigación e innovación.

Acerca de Baxter

Cada día, millones de pacientes, cuidadores y profesionales de la salud confían en el portafolio de Baxter, el cual es líder en productos de diagnóstico, cuidados críticos, cuidado renal, nutrición, productos hospitalarios y quirúrgicos que se utilizan en los hogares de los pacientes, hospitales, consultorios médicos y otros entornos de atención. Durante casi un siglo, hemos operado en la intersección crítica donde las innovaciones que salvan y sostienen vidas se encuentran con los proveedores de atención médica que lo hacen posible. Con productos, soluciones de salud digital y terapias disponibles en más de cien países, los empleados de Baxter en todo el mundo están aprovechando el rico legado de avances médicos de la empresa para hacer avanzar la próxima generación de innovaciones sanitarias transformadoras. Para saber más, visita https://www.baxter.mx/es y síguenos en LinkedIn.

Este comunicado incluye declaraciones referidas a los beneficios potenciales asociados a la tecnología de Baxter. Las declaraciones se basan en suposiciones sobre muchos factores importantes, incluyendo los siguientes, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones referidas al futuro: la demanda y la aceptación en el mercado de los productos nuevos y existentes; los riesgos de desarrollo de los productos; dificultades para crear capacidad de producción adicional en el momento oportuno o la aparición de otras complicaciones de fabricación o suministro (incluso como resultado de desastres naturales, crisis de salud pública y epidemias/pandemias, acciones reguladoras o de otro tipo); el cumplimiento de los requisitos reguladores y de otro tipo; las acciones de los organismos reguladores y otras autoridades gubernamentales; la calidad de los productos, la fabricación o el suministro, o los problemas de seguridad de los pacientes; los cambios en la legislación y la normativa; y otros riesgos identificados en la presentación más reciente de Baxter en el formulario 10-K y en el formulario 10-Q y en otros documentos de la SEC, todos ellos disponibles en la página web de Baxter. Baxter no se compromete a actualizar sus declaraciones de futuro.

Baxter es marca registrada de Baxter International Inc.

[1]Colegio de Nefrólogos de México, 2020. Protección Renal. Disponible en: https://cnm.org.mx/proteccion-renal/

[2]More than 850 million worldwide have some form of kidney disease: help raise awareness; www. theisn.org, blog. Nov. 27, 2020. Revisado en febrero de 2022.

[3]Colegio de Nefrólogos de México, 2020. Protección Renal. Disponible en: https://cnm.org.mx/proteccion-renal/

[4]Data on file, Baxter S.A. de C.V.

[5]Hutchison CA, Wolley M. The Rationale for Expanded Hemodialysis Therapy.

[6]Kirsch AH, Lyko R, Nilsson LG, et al. Performance of hemodialysis with novel medium cut-off dialyzers.

[7]Boschetti-de-Ferro MCO membranes.

[8]Kirsch AH, et al. Performance of hemodialysis with novel medium cut-off dialyzers. Nephrol Dial Transpl 2017; 32(1):165- 72.

[9]Krishnasamy R et al. Trial evaluating mid cut-off value membrane clearance of albumin and light chains in hemodialysis patients (REMOVAL-HD): a safety and efficacy study. ASN 2018 Kidney Week Abstract TH-PO353.

[10]Bunch A, et al. Long Term Effects of Expanded Hemodialysis (HDx) on Clinical and Laboratory Parameters in a Large Cohort of Dialysis Patients. ASN 2018 Kidney Week Abstract FR-PO766.

[11]Ronco C, et al. Blood Purif. 2017;44(2):I-VIII.

[12]Hutchison CA, et al. Contrib Nephrol. 2017;191:142-152.

[13]Blackowicz MJ, Falzon L, Beck W, Tran H, Weiner DE. Economic evaluation of expanded hemodialysis with the Theranova 400 dialyzer: A post hoc evaluation of a randomized clinical trial in the United States.

[14]Bolton S, Gair R, Nilsson LG, Matthews M, Stewart L, McCullagh N. Clinical Assessment of Dialysis Recovery Time and Symptom Burden: Impact of Switching Hemodialysis Therapy Mode. Patient Relat Outcome Meas.2021;12:315-321 https://doi.org/10.2147/PROM.S 325016.

[15]Alarcón JC, Bunch A, Ardila F, et al. Impact of Medium Cut-Off Dialyzers on Patient-Reported Outcomes: COREXH Registry. Blood Purification. 2021; 50(1):110-118. DOI: 10.1159/000508803. PMID: 33176299.

[16]Lim JH, Jeon Y, Yook JM, et al. Medium cut-off dialyzer improves erythropoiesis stimulating agent resistance in a hepcidin-independent manner in maintenance hemodialysis patients: results from a randomized controlled trial. Sci Rep. 2020;10(1):16062. Published 2020 Sep 29. doi:10.1038/s41598-020-73124-x.

[17]Ariza, Juan G.; Walton, Surrey M.; Suarez, Adriana M.; Sanabria, Mauricio; Vesga, Jasmin I. An initial evaluation of expanded hemodialysis on hospitalizations, drug utilization, costs, and patient utility in Colombia. Therapeutic Apheresis and Dialysis 2021:25;621-27.

FUENTE Baxter México

SOURCE Baxter México