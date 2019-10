Dia Nacional de Combate a Doenças Reumáticas: Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) Alerta para os Sintomas das Doenças Reumáticas, que Acometem Cerca de 15 Milhões de Brasileiros

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Dores nas articulações frequentes (por mais de dois a três meses), que podem melhorar com o movimento e piorar com o repouso, podem ser um sinal de uma das mais de 120 doenças reumáticas que têm início semelhante, mas podem ter curso distintos e levar à incapacidade física. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, as doenças reumáticas podem acometer cerca de 15 milhões de brasileiros e são uma das principais causas de auxílio doença e afastamento do trabalho. "É fundamental que a população seja informada que as doenças reumáticas não afetam pessoas idosas – na verdade, boa parte das chamadas doenças reumáticas podem surgir por volta dos 35-40 anos , mas a dificuldade do diagnóstico pode levar à sua progressão e incapacidade física", alerta Dr. José Roberto Provenza, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

As doenças reumáticas têm caráter sistêmico (afetam todo o organismo – além das juntas ) e não têm cura, mas têm tratamento. "O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ser a chave para uma vida produtiva e com qualidade", acrescenta. As doenças reumáticas mais frequentes em adultos são oesteoartrite (artrose), artrites, espondiloartrites (como espondilite anquilosante, que pode ser manifestar por uma simples dor nas costas); em crianças, é artrite idiopática juvenil.

Na presença dos sintomas persistentes, a SBR recomenda que a pessoa procure por um especialista – para mais informação, acesse www.reumatologia.org.br, que apresenta informações sobre as principais doenças reumáticas, serviços de apoio ao paciente reumático e localizador de especialistas, em serviços privados e públicos de saúde (Procure um Reumatologista, logo na home).

Mais sobre a SBR - A Sociedade Brasileira de Reumatologia, que completa 70 anos de atividades em 2019, é uma associação civil científica, sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover o desenvolvimento científico e da especialidade no Brasil. Hoje, conta com cerca de 2 mil associados, distribuídos em 24 sociedades regionais estaduais e mantém assessorias e comissões científicas por áreas de especialidade, além de representações em associações médico-científicas nacionais e internacionais e junto ao Ministério da Saúde. A SBR é responsável pela certificação de especialistas em reumatologia, área médica que engloba quase 120 doenças inflamatórias crônicas. É filiada à AMB – Associação Médica Brasileira que, em 2018, outorgou à SBR certificado de boas práticas em gestão. Para mais informações, acesse www.reumatologia.org.br e siga suas ações, iniciativas e novidades pelo Facebook e Twitter.

