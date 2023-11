Dia Nacional de Combate ao Câncer: primeiro bloqueador de checagem imunológica completa 10 anos de lançamento no Brasil, trazido pela Bristol Myers Squibb(1)

Mecanismo estimula as defesas naturais do sistema imunológico para que ele trabalhe mais ou de forma mais inteligente para encontrar e atacar as células cancerígenas

SÃO PAULO, 27 novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O dia 27 de novembro marca o Dia Nacional de Combate ao Câncer, doença caracterizada pelo crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância2. Até 2025, o Instituto Nacional do Câncer estima mais de 700 mil casos da doença na população brasileira. O tumor maligno com mais incidência no País é o de pele não melanoma, com quase 1/3 dos casos, seguido pelos de mama e próstata, com 10% de incidência entre os pacientes3.

A cada ano, aumentam as pesquisas e o desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, trazendo perspectivas cada vez mais positivas aos pacientes. Hoje, a imunoterapia consiste em utilizar certas partes do sistema imunológico de uma pessoa para combater doenças, como o câncer. Este mecanismo estimula as defesas naturais do sistema imunológico para que ele trabalhe mais ou de forma mais inteligente para encontrar e atacar as células cancerígenas4.

Em junho de 2012, foi aprovado pela Anvisa o primeiro medicamento da classe de inibidores de ponto de checagem imunológica para pacientes com melanoma avançado pré-tratado em sua fase metatástica ou inoperável1 – a partir de um mecanismo de ação inovador que potencializa o próprio sistema imunológico na defesa contra o tumor. O medicamento passou a ser oferecido no mercado no primeiro semestre de 2013, mudando as perspectivas de pacientes. As pesquisas que levaram ao desenvolvimento de inibidores de checagem imunológica foram conduzidas pelos imunologistas James P. Allison, americano, e Tasuku Honjo, japonês. Em 2018, os cientistas foram agraciados com o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, por essa descoberta revolucionária.

"Esse momento representa um marco no tratamento contra o câncer. A aprovação do medicamento é um exemplo de como a Bristol Myers Squibb vive a sua missão de descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que ajudem os pacientes a superar doenças graves. É uma grande alegria comemorar os 10 anos dessa aprovação, sabendo que ela revolucionou o tratamento do câncer", enfatiza Gabriela Muricy, Diretora Médica Associada de Oncologia e Hematologia da Bristol Myers Squibb Brasil.

FONTE Bristol Myers Squibb