Dia Nacional do Ciclista: bikes ganham cada vez mais espaço nas ruas das grandes cidades

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Segundo a Prefeitura de São Paulo, a cidade conta com 183,29 quilômetros de infraestrutura cicloviária permanente, sendo 107,99 de ciclovias, 3,3 de ciclofaixas, 4,5 de calçadas compartilhadas e 67,5 quilômetros de ciclorrotas. Também estão implantadas 96 estações de bicicleta pública chamadas "Bike Sampa", com 117 estações espalhadas em pontos estratégicos das zonas Oeste, Sul e Central, que disponibilizam quase mil bicicletas para a população, além do primeiro bicicletário público inaugurado no Largo da Batata em 2014(*).

Esse novo espaço que compõe o trânsito da cidade comprova que cada vez mais os moradores fazem uso das bicicletas em seu dia-a-dia para se locomover, seja para idas ao supermercado, à escola ou faculdade e até mesmo ao trabalho – para muitos moradores da capital paulista, a bike tornou-se uma excelente alternativa para quem deseja driblar o trânsito intenso da cidade. A bicicleta já deixou de ser somente o meio de locomoção dos finais de semana de lazer, podendo ser até instrumento de trabalho, convivendo com motoristas e pedestres no trânsito.

Para destacar a importância da harmonia neste convívio, foi sancionada uma Lei que celebrará a partir deste ano o Dia Nacional do Ciclista, em 19 de agosto. A intenção é promover a paz no trânsito, o uso da bicicleta, a cidadania e a mobilidade sustentável. A data permitirá uma reflexão não só sobre a segurança do ciclista, mas também sobre a importância da bicicleta como meio de transporte do futuro, ao poupar energia, e como meio de promoção da saúde. O dia escolhido para comemorar é uma homenagem ao ciclista Pedro Davison, morto em 19 de agosto de 2006 ao ser atropelado enquanto pedalava na faixa central do Eixão Sul, em Brasília.

Operando na cidade de São Paulo desde maio, a Vaptuber, um aplicativo para celular de entrega de documentos, mercadorias e até alimentos, oferece o serviço realizado com bicicleta. Ao solicitar o entregador pelo aplicativo, o cliente pode optar pela bike para entregas em distâncias de até 20 quilômetros, utilizando uma opção sustentável do serviço.

Para grande surpresa do criador da Vaptuber, o empresário Claudemir Santos de Lima, o cadastro de bikers vem crescendo a cada dia: o aplicativo, lançado oficialmente há menos de seis meses, já conta com mais de 300 ciclistas cadastrados. Todos eles passaram por uma criteriosa seleção, a fim de assegurar ao cliente qualidade do atendimento e idoneidade do ciclista prestador do serviço. Cerca de 81% do valor total do serviço, debitado no cartão de crédito, é repassado ao ciclista entregador.

De acordo com o empresário, o objetivo é oferecer ao cliente uma opção sustentável para entrega de mercadorias, sem prejudicar o meio ambiente, além de uma fonte de renda para o ciclista. Uma das orientações aos bikers cadastrados é o uso correto dos equipamentos de segurança, como o capacete, além do respeito aos pedestres e às regras de sinalização, pois são de extrema importância para sua segurança durante as viagens, mesmo que realizadas em baixas velocidades.

Para usar a Vaptuber é necessário baixar o aplicativo na Play Store ou Apple Store, preencher os campos indicando o número do celular, trajetos e forma de pagamento. Também existe a opção "comentários", que pode ser utilizada, por exemplo, para mencionar o nome da pessoa que receberá a encomenda. Durante o trajeto é possível realizar o rastreamento em tempo real, tornando o processo mais transparente e seguro. Percurso finalizado, o usuário receberá uma notificação com o aviso que o serviço foi concluído e a opção de avaliação do parceiro da Vaptuber. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou Vaptcoins (moeda virtual).

Com operação nas cidades de Campinas (SP), São Paulo (SP), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Teresina (PI) e Recife (PE), o próximo passo da Vaptuber é expandir sua área de atuação, ainda este ano, para outros estados do Brasil.

(*)Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/

Sobre a Vaptuber



A Vaptuber (www.vaptuber.com.br) é uma plataforma online que conecta parceiros e usuários de forma prática, simples e ágil, com o objetivo de oferecer o serviço de entrega de documentos, mercadorias e o transporte de pessoas físicas por meio de motos ou bicicletas. Atualmente, são mais de 3 mil parceiros cadastrados na cidade de São Paulo, Campinas, São Luís, Fortaleza, Teresina e agora Recife, capazes de atender aproximadamente 5 mil entregas/dia e transporte de pessoas comuns em cada cidade. A empresa possui o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo número 0800 0061148, disponível em horário comercial das 8h às 17h30.

Contato da Assessoria de imprensa



Marina Franco



(19) 9 9880-4717



contato@mfcomunicacao.com.br

FONTE Vaptuber

Related Links

http://www.vaptuber.com.br