Diageo apresenta fones de ouvido para prever seu coquetel favorito e uma parceria com o Spotify para fazer a trilha sonora

Simon Earley, diretor da Diageo World Class, afirmou: "Temos o compromisso de investir na economia de experiência e nas tendências da cultura global de coquetéis. Por isso, pedimos a alguns dos nossos parceiros mais inovadores que se unissem a nós aqui na final do concurso World Class Bartender of the Year".

"Pela primeira vez, criamos um espaço interativo onde, em conjunto com parceiros como Spotify, Crucible e ChargedUp, revelamos alguns detalhes que devem moldar o futuro das experiências com drinks no mundo todo."

Uma importante parceria para o evento inclui uma iniciativa pioneira entre a equipe de futuros da Diageo e o Spotify, o serviço de streaming por assinatura mais popular do mundo. Para levar inovação ao evento de bebidas, a Diageo utilizou dados sociais para coletar informações e palavras-chaves relacionadas a coquetéis específicos da marca Diageo Reserve. Depois, essas percepções foram enviadas ao Spotify, que criou um método exclusivo para identificar as principais faixas e músicas que melhor representam o estado de espírito do coquetel.

Essa parceria resultou em seis listas de reprodução baseadas em dados, preparadas especialmente para coquetéis da marca Diageo Reserve, inclusive Johnnie Walker, que representam o espírito de cada drink. A inovação é o ponto principal dessa colaboração, e cada lista de reprodução foi criada para aprimorar a experiência de beber, permitindo que os consumidores locais e do mundo todo saboreiem e ouçam seus coquetéis favoritos.

Rak Patel, diretor de vendas do Spotify no Reino Unido, afirmou: "Os ouvintes do Spotify acessam nossa plataforma em busca de uma experiência exclusiva – da música em sua lista Descobertas da Semana até recomendações de podcast e muito mais. Conseguimos oferecer isso graças à nossa inteligência de streaming, nossa compreensão do contexto e momentos que as pessoas estão transmitindo. Em parceria com a Diageo, aproveitamos essas perspectivas para criar um ambiente agradável enquanto os convidados degustam seus coquetéis favoritos, ao mesmo tempo que criam uma conexão amena e impactante com as marcas que amam".

Nesse mesmo evento, havia um fone de ouvido vinculado a uma experiência sensorial que poderia ser a solução de amantes do gim que não sabem ao certo com o que misturar seu Tanqueray No. Ten. Com a ativação de The Head vs Heart, recomendaram doses perfeitas e personalizadas com base nos resultados dos sensores de EEG.

Benjamin Lickfett, diretor de futuros da Diageo (Europa) afirmou: "Cada vez mais, os consumidores buscam experiências personalizadas e de imersão em nossa categoria. A Head vs Heart é apenas um exemplo de uma tecnologia emergente que permite que os consumidores explorem suas próprias preferências gustativas e os sabores do nosso premiado Tanqueray No. 10 como parte de uma experiência sensorial, envolvente e surpreendente".

E os entusiastas do sabor puderam ouvir o depoimento de Stu Bale, diretor do "Crucicle", o maior polo de bartending criativo experimental de Londres. Eles viram o rebelde dos drinks demonstrar o uso de "máquinas estranhas" como rotaevaporador, centrífuga e equipamentos ultrassônicos e expressar diferentes aspectos de sabores e texturas. Stu e sua equipe utilizaram essas técnicas modernas para criar três experiências de drinks incríveis com algumas das melhores marcas de destilados do mundo, entre elas Zacapa Rum, Talisker e Don Julio.

Stu disse: "Na Crucible, sempre descrevemos o sabor como uma língua universal. A Diageo World Class sempre esteve na vanguarda da cultura e degustação de drinks, mas não importa quanta fumaça e espelhos envolvam o mistério de criar drinks – o importante é o sabor. Essa é uma atitude que compartilhamos com a World Class e é essencial para o que fazemos com 'A Taste of the Future'. Enquanto o sabor é constante, a tecnologia evolui continuamente – assim como nosso entendimento de como o sabor funciona. Temos várias formas de extrair, criar e expor sabores deliciosos com base nesse conhecimento e por meio de diferentes máquinas estranhas. Vai ser bastante ousado fazer isso em Glasgow. Mal posso esperar! Oba!"

Desde seu lançamento em 2009, a Diageo World Class desempenha um papel importante na transformação na cultura de consumo de coquetéis no mundo todo. Mais de 300.000 bartenders do mundo todo já receberam apoio, foram treinadas ou inspiradas pela World Class desde sua criação.

Para obter mais informações sobre os últimos drinks, tendências, receitas de coquetéis e perspectivas do setor, acesse www.theworldclassclub.com e siga @WorldClass.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1001249/A_Taste_of_the_Future.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1001248/Simon_Earley_and_Benjamin_Lickfett.jpg

FONTE Diageo World Class

SOURCE Diageo World Class