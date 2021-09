Diageo inaugure une attraction touristique symbolique et intégrale pour Johnnie Walker

Pour marquer l'ouverture, un drapeau de Johnnie Walker a été hissé au-dessus du bâtiment historique par Ivan Menezes, directeur général de Diageo et Barbara Smith, directrice générale de Johnnie Walker Princes Street, sur fond de l'emblématique horizon d'Édimbourg, dont le célèbre château d'Édimbourg.

Ivan Menezes, directeur général de Diageo, a déclaré : « Aujourd'hui est un jour de fierté pour tous. L'an dernier, Johnnie Walker a célébré les 200 ans du fondateur John Walker, qui a ouvert les portes de sa petite épicerie et aujourd'hui le prochain chapitre de cette histoire incroyable est en train de s'écrire. Johnnie Walker Princes Street est un investissement historique pour le whisky écossais et pour l'Écosse et il établit une nouvelle norme pour les attractions touristiques immersives. Il célèbre le patrimoine remarquable de l'Écosse, nos incroyables producteurs de whisky qualifiés et se tourne vers l'avenir en faisant participer de nouvelles générations de consommateurs du monde entier à la magie du whisky écossais. »

Éléments clés de l'expérience touristique de Johnnie Walker Princes Street :

· Avec une surface de plus de 71 500 pieds carrés, il amène le concept de personnalisation à une échelle jamais atteinte auparavant dans une attraction entièrement dédiée aux boissons alcoolisées.

· Les visiteurs de la tournée « Johnnie Walker Journey of Flavour » (Parcours des saveurs de Johnnie Walker) verront leurs préférences gustatives personnelles associées à des boissons adaptées à leur palais.

· Grâce à plus de 800 combinaisons de saveurs disponibles dans les systèmes de distribution innovants, il serait possible de visiter Johnnie Walker Princes Street quotidiennement pendant plus de deux ans sans vivre deux fois la même expérience.

· Plus de 150 nouveaux employés diversifiés et talentueux, parlant un total de 23 langues, donneront vie à l'histoire vieille de 200 ans.

· La cave est devenue un véritable joyau du whisky avec certains des fûts de whisky les plus uniques au monde qui vieillissent doucement et attendent d'être dégustés par les clients.

· Le bâtiment – anciennement grand magasin traditionnel depuis près de 100 ans – contiendra un espace de vente au détail expérientiel de pointe où les consommateurs pourront choisir parmi des whiskies rares et exclusifs, remplir leurs propres bouteilles et les personnaliser.

· Johnnie Walker Princes Street ouvre ses portes avec un Green Tourism Gold Award (Trophée d'or du tourisme vert), la plus haute distinction en matière de développement durable pour une attraction touristique. Le bâtiment comprend des jardinières de terrasse sur le toit pour fournir des herbes servant de garnitures et d'infusions pour les boissons, une couverture de toit de sedum et des cabanes pour oiseaux afin d'encourager la biodiversité.

Johnnie Walker Princes Street est couronné par deux bars de classe mondiale sur le toit et une terrasse avec vue imprenable sur les toits d'Édimbourg, accompagnée du bar à whisky Explorers' Bothy avec un stock de 150 whiskies différents et le bar à cocktails de 1820 où les boissons sont accompagnées d'un menu soigneusement préparé avec des ingrédients venant et représentant sous forme culinaire, des quatre coins de l'Écosse.

Johnnie Walker Princes Street s'engage également à contribuer à la communauté en offrant son programme primé de formation en hôtellerie pour les chômeurs dans son académie spéciale Johnnie Walker Learning for Life (Apprentissage à vie). Le bâtiment peut également accueillir des événements dans son espace de 200 places.

Barbara Smith, directrice générale de Johnnie Walker Princes Street, a déclaré : « Nous sommes ravis d'ouvrir les portes et d'aider à reconstruire le secteur du tourisme et le secteur hôtelier après 18 mois très difficiles. L'histoire du whisky le plus vendu au monde a pris vie avec flair et imagination et nous avons bâti une équipe qui comprend des personnes parmi les plus talentueuses dans leurs domaines. Nous sommes maintenant prêts à accueillir les visiteurs et à commencer à écrire le prochain chapitre de notre histoire et de nos collectivités. »

En 2019, l'industrie du whisky écossais a attiré un nombre record de 2,16 millions de visiteurs. Johnnie Walker Princes Street et le programme d'investissement touristique de 185 millions de livres de Diageo visent à permettre de reconstruire le tourisme du whisky écossais pour l'avenir. L'investissement comprend la transformation des expériences touristiques de distilleries en Écosse, y compris Glenkinchie, Clynelish, Cardhu et Caol Ila (les maisons Lowland, Highland, Speyside et Islay de Johnnie Walker), reliées à Johnnie Walker Princes Street pour former un réseau d'attractions de classe mondiale de la surface de l'Écosse.

Johnnie Walker Princes Street ouvrira ses portes au public à 13 h le lundi 6 septembre. Les billets pour les visites commencent à partir de 25 £ par personne, incluant une visite de 90 minutes et trois échantillons de whisky écossais personnalisés (tous les échantillons sont fournis avec des mesures soigneusement contrôlées et des alternatives non-alcoolisées sont disponibles pour tous les invités).

Pour les réservations et pour plus d'informations, visitez www.johnniewalkerprincesstreet.com . Pour de plus amples renseignements sur Johnnie Walker, veuillez consulter le site www.johnniewalker.com .

http://www.apmultimedianewsroom.com/multimedia-newsroom/johnnie-walker-princes-street

https://app.box.com/s/lpeosnxizvp6gvkzhoew704f9sijw93k

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1606976/Exterior___JWPS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1607129/Ivan_Menezes_and_Barbara_Smith.jpg

