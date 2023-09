Diana Bracco: « L'intelligence artificielle aidera les radiologues à établir des diagnostics de plus en plus précis et fiables »

MILAN, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- «Mettre en œuvre la révolution de l'IA - Un colloque sur l'avenir de l'industrie de la santé et de l'imagerie diagnostique à l'ère de l'intelligence artificielle », tel est le thème de l'édition 2023 de la Journée de l'innovation de Bracco. Cet événement a eu lieu à l'auditorium de la Technopole humaine de Milan.

Diana Bracco, President and CEO of Bracco Group

Fulvio Renoldi Bracco, vice-président et PDG de Bracco Imaging, a inauguré les débats avec le constat suivant : « L'intelligence artificielle a un impact considérable sur nos vies et son adoption dans l'imagerie diagnostique profitera grandement aux patients et aux prestataires de soins de santé. C'est pourquoi nous avons depuis longtemps mis en place une équipe dédiée à l'IA qui collabore avec des universités prestigieuses, des hôpitaux et des entreprises privées. Son objectif: développer des algorithmes et des solutions intelligentes capables d'améliorer les performances diagnostiques des produits de contraste, ce qui se traduit par une imagerie de plus en plus précise et prédictive. »

Le colloque comprenait trois sessions avec d'importants orateurs internationaux, et s'est clôturé par l'intervention d'Anna Maria Bernini, ministre de l'Université et de la Recherche. La première session, qui portait sur les nouvelles capacités de l'intelligence artificielle dans la découverte de médicaments, les sciences omiques et la fabrication de produits pharmaceutiques, a mis en évidence le rôle important que l'intelligence artificielle est appelée à jouer dans de nombreux aspects de la médecine et de l'industrie des soins de santé. Plus précisément, l'IA permettra d'accélérer la mise au point de nouveaux médicaments conçus pour des cibles spécifiques, de faciliter l'étude et la gestion de grandes quantités de données omiques pour la prévention et le traitement des maladies humaines, et de rationaliser le secteur de la production afin de maximiser les rendements et de minimiser l'impact sur l'environnement.

La deuxième session a été consacrée à l'impact de l'IA en radiologie, où des sujets importants concernant l'adoption de l'IA dans l'imagerie diagnostique ont été abordés.

La dernière session a abordé les nombreux aspects éthiques, politiques et réglementaires que les institutions nationales et internationales traitent actuellement face à la révolution de l'IA.

Cette dernière session a été ouverte par Diana Bracco, PDG de Bracco Group, qui a parlé de l'importance croissante de l'imagerie diagnostique pour la santé des patients, un secteur dans lequel la société est un leader mondial. « L'imagerie consolide son statut de pilier de la médecine contemporaine et d'outil essentiel pour l'identification des pathologies et le développement de traitements médicaux innovants. En effet, il est universellement admis qu'un diagnostic précoce permet non seulement une médecine personnalisée et ciblée, mais aussi de traiter les maladies à leur stade initial. L'imagerie de précision, grâce à sa nature non invasive et à son risque minimal pour le patient, occupera de plus en plus le devant de la scène dans la médecine du futur, où le diagnostic et la thérapie semblent être plus étroitementimbriqués. » Diana Bracco a ensuite insisté sur le potentiel de la révolution de l'IA pour l'imagerie diagnostique. « L'intelligence artificielle assistera nos radiologues dans leur travail, en les aidant à produire des rapports de diagnostic de plus en plus précis et fiables. »

Outre les nombreux visiteurs, la Journée de l'innovation de Bracco a accueilli des chercheurs des centre de R et Dde Bracco en Italie, en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine. Au cours de la session consacrée à l'IA en radiologie, les résultats d'une importante étude publiée dans la prestigieuse revue Investigative Radiology : https://journals.lww.com/investigativeradiology/fulltext/9900/amplifying_the_effects_of_contrast_agents_on.129.aspx ont été présentés. Cette étude a été réalisée, entre autres, par Alberto Fringuello Mingo, Sonia Colombo Serra et Giovanni Valbusa, trois jeunes chercheurs de Bracco Imaging. Grâce à l'intelligence artificielle, l'équipe a réussi à « former » un réseau neuronal en utilisant une approche innovante pour améliorer le contraste de l'imagerie par résonance magnétique du cerveau, le tout sans aucun impact sur le protocole clinique actuel.

