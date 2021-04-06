調查顯示，許多美國人無法支付賬單或支付突如其來的開支，並且缺乏重要的財務知識
年度 P-Fin 指數調查強調 2019 冠狀病毒病疫情帶來的財務困難，尤其是受到嚴重影響的少數族裔
Apr 06, 2021, 02:29 ET
紐約2021年4月6日 /美通社/ -- 根據 TIAA 研究所和喬治華盛頓大學商學院的全球財務專業知識卓越中心 (GFLEC) 發佈第五次年度個人理財指數（P-Fin 指數）的最新數據，有 22% 的美國成人表示他們無法在一個月內按時足額付清賬單，還有 30% 的人無法支付突如其來的 2,000 美元開支。
P-Fin 指數的結果表明，大部分美國成人仍然在財務專業知識方面掙扎。在財務專業知識連續四年增長之後，受訪者正確回答的 P-Fin 指數問題的百分比在 2021 年下降了 2 個百分點，受訪者正確回答的問題僅佔 50%。理解風險仍然是財務知識水平最低的領域，美國成人平均只能正確回答有關此主題的 37% 的問題。
TIAA 研究所高級經濟學家 Paul Yakoboski 說：「今年的個人理財指數顯示出許多美國人的財務狀況不穩定，而 2019 冠狀病毒病疫情加劇了這種情況。但是，自冠狀病毒病爆發以來，美國人也變得越來越有動力去改善個人理財。現在是時候專注提高財務知識了，因為我們期待著冠狀病毒病後的生活。」
在面臨結構性不平等和長期機構偏見的黑人和西班牙裔社區，財務挑戰和較低的財務知識水平明顯更為普遍：
- 在這些美國人口組別中，32% 的人發現很難在一個典型的月份內實現收支平衡，而在美國，這比例為 18%。
- 56% 的黑人美國人和 53% 的西班牙裔美國人沒有足夠的非退休儲蓄來支付一個月的生活費用，而白人美國人的比例為 35%。
- 黑人和西班牙裔分別正確回答了 P-Fin 指數問題的 37% 和 41%，而美國白人則正確回答了 55%。
GFLEC 大學教授兼學術總監 Annamaria Lusardi 說：「我們的數據顯示了財務專業知識與財務健康之間的直接連繫，並證明了知識如何幫助美國人更有效應對不利的經濟狀況。就像我們需要解決體制性障礙一樣，我們還必須打破對財務狀況的障礙，這是從 2019 冠狀病毒病復甦道路的一部分，其中包括提供更多獲得財務知識的機會。」
P-Fin 指數具有獨特的能力，可以對個人理財的整體知識進行有力的衡量，並可以對個人理財的多個領域的知識進行分析。它還確定了財務專業知識如何促進財務健康。該指數包含 28 個問題，涵蓋八個功能領域：
- 收入：工資和實得工資的決定因素。
- 消費：預算和管理支出。
- 儲蓄：積累最多的因素。
- 投資：投資類型、風險和回報。
- 借款／管理債務：貸款特徵和還款之間的關係。
- 保險：保障類型及保險的運作方式。
- 理解風險：了解不確定的財務結果。
- 使用的資料來源：識別適當的來源和建議。
報告全文載於此處。
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全球財務專業知識卓越中心 (GFLEC) 致力推進研究和解決方案，為普及財務專業知識打開大門。為了實現目標，GFLEC 已將自己定位為財務專業知識研究、政策和解決方案的全球領先催化劑。GFLEC 於 2011 年在華盛頓特區的喬治華盛頓大學商學院成立，自此開創了衡量財務專業知識的突破性工具，為教育計劃提供了開發和建議，並制定旨在促進美國和世界各地財務知識發展的政策指南。如欲了解更多關於 GFLEC 的資訊，請瀏覽 www.gflec.org。
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2 截至 2020 年 12 月 31 日，基於 Nuveen 分支機構和 TIAA 投資管理團隊管理的約 1.3 萬億美元資產。
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