Dicas do Portal Receitas Gostosas de como se reinventar na cozinha - Aprenda a fazer pratos diferentes e saudáveis para o dia a dia

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Comer bem nos dias de hoje parece um desafio. Se por um lado queremos adotar uma dieta saudável com alimentos naturais e comida caseira, por outro sofremos com a pressão da rotina agitada e pouco tempo disponível para o preparo das refeições.

Com o advento da tecnologia e da internet, fica difícil resistir à tentação de, ao chegar tarde do trabalho, pedir um combo de lanche, batatas fritas e refrigerante pelo celular.

Mas antes de abrir o aplicativo de delivery, é importante você saber que na última década a obesidade no Brasil aumentou impressionantes 67%, de acordo com pesquisa realizada pela Vigitel no ano de 2018 em parceria com o Ministério da Saúde.

E não é só isso. A pesquisa ainda revela que mais da metade dos brasileiros estão acima do peso (55,7%). Esse foi o maior índice apontado nos últimos 13 anos.

Os principais fatores para o aumento da obesidade dos brasileiros são a escolha errada dos alimentos aliada ao sedentarismo, uma vez que além de priorizarem alimentos ultra processados e industrializados, as pessoas praticam cada vez menos atividades físicas.

Se você não quer fazer parte dessa estatística, acompanhe este artigo até o fim e descubra agora mesmo como se reinventar na cozinha, fazer pratos diferentes e saudáveis para o dia a dia.

Planejamento é tudo

Reserve um dia da semana para planejar e preparar as refeições dos próximos dias. De início, vale montar um cardápio fácil e prático priorizando a saúde no prato. Escolha alguns vegetais, uma ou duas proteínas, grãos e carboidratos que exigem um preparo mais simples. Essa técnica também pode ser utilizada por quem prepara marmitas para levar ao trabalho.

Depois que você definiu o que vai consumir ao longo de uma semana, monte uma lista com os itens necessários para as compras do supermercado. Dessa maneira você consegue comprar somente o necessário, evitando gastos extras e, também desperdício de alimentos. Uma sugestão é aproveitar o mesmo grupo de alimentos e preparar de maneiras diferentes.

Com a carne moída é possível preparar um saboroso picadinho com tomate e azeitonas, além de alguns hambúrgueres suculentos que podem ser congelados crus para serem fritos ou assados somente na hora da refeição.

O peito do frango também é uma alternativa econômica e versátil de quem ama comida caseira e pode ser fatiado e temperado com antecedência. Depois, basta congelar em porções individuais. No dia que decidir comer os filés de peito de frango, basta descongelar por alguns minutos e preparar da maneira que preferir.

Vegetais como brócolis e couve-flor também podem ser previamente cozidos e congelados em porções, assim como grãos como feijão, lentilha e grão de bico.

Dessa maneira, você pode otimizar o tempo final de preparo das refeições. Na hora do jantar, por exemplo, descongele uma porção de brócolis enquanto cozinha um pouco de macarrão integral. No final, pode acrescentar uma fonte de proteína como cubos de peito de peru, presunto magro ou ovos cozidos e rapidamente você terá uma refeição completa composta com todos os nutrientes para uma alimentação saudável e equilibrada.

Não desperdice alimentos. Sobrou arroz e frango assado de domingo? Desfie as partes com um garfo, misture ao arroz que está pronto, acrescente alguns temperos, um pouco de maionese e leve ao forno por alguns minutos para gratinar. Em pouco tempo você preparou um delicioso arroz de forno. E melhor: sem desperdício!

Se você é um internauta voraz, aproveite a internet da melhor maneira possível e busque por canais e receitas no YouTube que preconizam receitas práticas e rápidas para o dia a dia. Alguns vídeos simples ensinam como turbinar o omelete, fazer uma poderosa salada de macarrão e até mesmo preparar uma gostosa torta de legumes.

Com o tempo, você vai acabar sentindo vontade de experimentar novas combinações e criar suas próprias receitas. Abuse da criatividade na cozinha e invista em refeições caseiras e saudáveis.

Cuide do seu bem mais valioso, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde.

FONTE Receitas Gostosas

