Dicas para arrasar com o seu cosplay

O momento mais esperado do ano chegou, confira algumas dicas para arrasar na sua make de cosplay!

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Depois de dois anos sem curtir um grande evento, encontrar os amigos e conhecer gente nova, ninguém quer perder a chance de viver uma boa experiência presencial, não é mesmo? Ainda mais se for um evento de cosplay.

No Brasil, o cosplay, movimento que começou de forma tímida na década de 80, vem ganhando cada vez mais notoriedade. Os eventos são marcados por grandes produções, performances, trajes trabalhados e maquiagens extremamente detalhadas e carregadas de personalidade. A fim de incentivar a cultura pop, Dermotivin Benzac compartilhou 2 dicas incríveis para te ajudar com a make de Cosplay, afinal, se não for para arrasar, a gente nem sai de casa!

Dica para aumentar a durabilidade da make

1. Limpe e hidrate a pele

Estar com a pele limpa e hidratada é fundamental, já que, caso ela esteja suja ou muito oleosa, a fixação da make não será boa. No caso de peles oleosas a acneicas, uma opção é lavar o rosto com Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido, que reduz e controla o brilho da pele¹, e hidratar com Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante, que deixa a pele hidratada, com efeito matte2, funcionando como primer na preparação da pele para receber a make.

2. Aposte em uma base de cobertura matte

Por ter uma textura mais densa, as bases de cobertura matte tendem a fixar melhor no rosto e evitar aquele aspecto brilhoso. Porém, é importante saber se a base escolhida não deixará a pele ressecada. Porque isso também é bastante prejudicial.

Mas, usar a base como um artifício para esconder a acne, não é um hábito saudável para a pele. Por isso, é necessário consultar um dermatologista a fim de adquirir uma rotina de skincare adequada para seu tipo de pele.

O gel Dermotivin Benzac Antiacne, que pode ser um aliado nesse processo, é composto por peróxido de benzoíla e glicerina, o produto age por meio de um mecanismo triplo de ação: antibacteriana, anti-inflamatória e comedolítica3,4, fazendo com que a pele esteja saudável e bem tratada. O produto está disponível em duas concentrações, 5% e 10%.

3. Use pincel na hora de aplicar a base

Ao aplicar a base, muita gente opta pela esponja, mas, o pincel proporciona maior fixação do conteúdo à pele, por isso, vale a pena considerar esta opção na hora da make.

4. Consulte sempre um dermatologista

É importante consultar um dermatologista antes de utilizar qualquer produto. E, lembre-se, os cuidados com a pele devem ser contínuos, e não feitos apenas para uma ocasião específica. Assim, a pele estará sempre preparada para as oportunidades que surgirem.

Gostou? Então aproveite todas as dicas e dê um up no visual!

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

DERMOTIVIN BENZAC 10% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 10% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

¹Data on file: Per-E-EP-29574-03-09-11 Líquido

2Data on file: RD.12.SPR.110634

3 Tanghetti EA, Popp KF. A current review of topical benzoyl peroxide: new perspectives on formulation and utilization. Dermatol Clin. 2009;27:17–24.

4 Yang Z, Zhang Y, Lazic Mosler E, Hu J, Li H, Zhang Y, Liu J, Zhang Q. Topical benzoyl peroxide for acne. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Mar 16;3(3):CD011154.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1958891/Imagem1.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma