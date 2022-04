Dicas para limpar a pele muito oleosa a acneica sem irritá-la!

A maioria dos produtos indicados para pele muito oleosa a acneica conta com algum tipo de ácido em sua composição, o que pode causar irritações na pele. Saiba como fazer essa limpeza sem agredi-la

SÃO PAULO, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Quem tem a pele muito oleosa a acneica sabe como é difícil lidar com algumas condições incômodas, como o brilho excessivo e a aparição de cravos e espinhas. No intuito de amenizar a acne, muitos utilizam ácidos que podem causar algum tipo de irritação ou descamação na pele. Hoje existem produtos que têm uma formulação mais equilibrada, combinando ácidos com ingredientes que ajudam a manter a hidratação da pele, como é o caso de Dermotivin Salix.