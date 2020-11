DICO-Gruppe mit Sitz in den VAE verstärkt ihr Investmentteam mit Blick auf internationale Expansion

In seiner vorherigen Position war Leleu als Chief Investment Officer von Cromwell European REIT tätig, einem in Singapur börsennotierten Trust, der in ein diversifiziertes Portfolio ertragsstarker Immobilienanlagen in ganz Europa investiert. Während seiner Amtszeit als Chief Investment Officer konnte Leleu das verwaltete Vermögen des Unternehmens um 50 % steigern und übertraf in acht aufeinander folgenden Quartalen die IPO-Prognosen.