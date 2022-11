Dictador crée le spiritueux le plus exclusif de l'histoire : la toute première édition à un milliard de dollars de Dictador M-City Golden Cities

MIKOŁÓW, Pologne, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Fidèle à ses principes, Dictador ne recule jamais lorsqu'il s'agit de redéfinir les conventions et d'influencer l'avenir. Portant cette ambition à un niveau inédit, Dictador a créé Dictador M-City Golden Cities, le summum de l'expression des personnages les plus impressionnants au monde. C'est l'introduction de l'équivalent de la haute couture dans le monde des spiritueux les plus exclusifs. Une expérience uniquement accessible sur invitation aux rares individus, les plus avertis au monde, qui se sont révélés être l'élite des connaisseurs en matière de beaux-arts, maîtres du style et de la culture, parmi les quelques créateurs de tendances, dotés d'une vision et d'une inspiration extraordinaires.

Dictador M-City Golden Cities Video Dictador M-City Golden Cities Cartagena

Ces individus remarquables ont la chance exceptionnelle de visiter la distillerie des maîtres d'art de Dictador à Carthagène en Colombie et de créer un mélange complètement personnalisé et unique de rhum extrêmement vieux en collaboration avec nos maîtres distillateurs. Chaque bouteille est unique, et constitue une expression individuelle de la notion de possibilité, quand rien ne limite l'ampleur des rêves. Il n'y aura jamais deux bouteilles avec le même mélange, créant un changement d'ordre quantique du vrai sens du luxe et de l'exclusivité. La clientèle triée sur le volet de Dictador participe à chaque étape de l'imagination et de la création. Défiant les limites de ce qui était possible avant.

Illustrant le caractère de la clientèle, M-City, l'un des artistes contemporains les plus convoités au monde, créera une bouteille d'or 24 carats, représentant la carte de la ville la plus proche de leur cœur. Chaque ville ne sera représentée qu'une seule fois, accentuant le caractère unique de chaque mélange. Chaque bouteille devrait atteindre une valeur qui se chiffre en millions de dollars. Une fois que l'édition aura atteint le milliard de dollars, elle sera clôturée pour toujours.

Dictador invite à rejoindre les rebelles pour influencer l'avenir. Un groupe de maîtres, d'artistes et d'insoumis qui relèvent le défi audacieux de rendre le monde meilleur. Ce sont eux qui influencent l'avenir. Ils se sentent libres de créer ce qui ne l'a jamais été auparavant. Audacieux, passionnés, intenses, ils ne respectent jamais les règles. Dictador M-City Golden Cities en est l'expression ultime.

Les premières bouteilles ont déjà été vendues. Le prix de chaque bouteille commence à 1 500 000 dollars américains

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.dictador.com / @the_dictador /

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1945027/Dictador_Cartagena.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945026/Cartagena_Bottle.jpg

SOURCE Dictador