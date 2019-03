DiDi continúa con su expansión en el norte de México:

Con el arribo de DiDi, estas seis ciudades no solo reciben a una de las marcas más potentes de la industria mundial de ride-hailing (30 millones de viajes diarios en China, su lugar de origen), también podrán aprovechar la experiencia de una compañía que, aplicando la innovación a los retos de movilidad, está contribuyendo al desarrollo de mejores ciudades –con mayor calidad de vida, sostenibles, con transportación inteligente y generadoras de crecimiento económico. DiDi actualmente ofrece su servicio en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, Mérida, Mexicali y Chihuahua.

Los conductores interesados en unirse a la plataforma de DiDi pueden consultar los requisitos indispensables para su registro en la página de internet https://mexico.didiglobal.com/registro-conductores.html; descargar la aplicación; o acudir a los puntos de registro de las respectivas ciudades.

Además de las ventajas económicas, los conductores disfrutarán de los siguientes beneficios:

Club de Conductores, donde recibirán asistencia personal para su registro, resolverán todas sus inquietudes y descubrirán los mejores métodos para elevar sus ganancias y convertirse en mejores conductores.

Ganancias competitivas con las tasas de servicio mas competitivas en cada ciudad y ganancias semanales garantizadas arriba de los MX $12,000 .

Línea de soporte 24/7 para conductores y administradores de flotillas, a través del número DiDi 01 800 725 8888, disponible en un botón dentro de la app.

Verificación de las cuentas de los pasajeros.

Anonimización de teléfono , como medida de seguridad en el contacto entre conductor y pasajero.

Sistema de exploración de zonas de riesgo, con mecanismos especiales de alarma y protección para que los conductores ubiquen áreas riesgosas en la zona metropolitana.

Botón de seguridad para alertar al equipo de DiDi en caso de existir una situación de emergencia.

Tarifas transparentes en donde el conductor podrá conocer, con toda claridad, el monto de ganancias que recibe en cada viaje que realiza, a través de un medidor de tarifas en tiempo real.

Para unirse a la plataforma, los conductores interesados pueden asistir a puntos de registro ubicados en:

Ciudad Juárez: Nissan Tokio : Av. Paseo Triunfo de la República 6211.

Nissan : Av. Paseo Triunfo de la República 6211. Hermosillo : Volkswagen Agricola: Boulevard Abelardo L. Rodríguez y Volkswagen Solana: Boulevard Paseo Río Sonora 44.

Volkswagen Agricola: Boulevard Abelardo L. Rodríguez y Volkswagen Solana: Boulevard Paseo Río Sonora 44. Culiacán: Volkswagen 3 Ríos, Culiacán: Blvd. Pedro Infante 2575.

Volkswagen 3 Ríos, Culiacán: Blvd. 2575. Mazatlán: Hotel Luna Palace, Salón Pericos .

Acerca de DiDi

Didi Chuxing ("DiDi") es la plataforma de transporte móvil líder en el mundo. La compañía ofrece una gama completa de opciones de transporte mediante aplicaciones a más de 550 millones de usuarios, incluyendo Taxi, Express, Premier, Luxe, Bus, conductor designado, soluciones empresariales, bicicletas, bicicletas eléctricas, autos compartidos y entrega de alimentos. Más de 31 millones de conductores han encontrado oportunidades de trabajo e ingresos flexibles en la plataforma de DiDi.

DiDi tiene el compromiso de colaborar con los legisladores, la industria del taxi y las comunidades para resolver los desafíos de transporte, medioambiente y empleo del mundo, con innovaciones de movilidad inteligente. La compañía está trabajando con una creciente alianza de miembros de la industria automotriz para construir la siguiente plataforma de operaciones y soluciones automotrices.

En el mundo, DiDi se asocia con Grab, Lyft, Ola, 99, Taxify y Careem, en una red global de ride-hailing que llega a más del 80% de la población mundial en más de 1,000 ciudades. Actualmente, DiDi proporciona servicios de transporte en Brasil bajo la marca 99, opera servicios de movilidad con la marca DiDi en México y Australia, y ofrece servicio de taxi en Japón a través de una empresa conjunta. Al mejorar continuamente la experiencia del usuario y crear valor social, DiDi se esfuerza por construir un ecosistema de transporte móvil seguro, abierto y sostenible.

Para obtener más información sobre DiDi, visita: mexico.didiglobal.com y didiglobal.com/news .

Seleccionada Google Play Best Hidden Gem 2018

En 2018 y gracias al fuerte crecimiento que ha tenido en México, la aplicación DiDi Pasajero fue seleccionada por Google como una de las mejores aplicaciones del país en la categoría "Best Hidden Gem 2018" de los Google Play Best.

