Die 100-Zoll-Riesenbildschirme von Hisense Laser TV debütieren auf der IFA und gewinnen den „Gold Award for Large Screen Display Technology"

BERLIN, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Vom 6. bis 10. September fand die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 2024 statt. Als „neue Visitenkarte" der Display-Technologiebranche präsentierte Hisense Laser TV innovative Display-Produkte, darunter den weltweit ersten 8K-Fernseher mit Bildschirmvibration, den aufrollbaren Laser-TV und das Heimkino PX3-PRO. Aufgrund der Vorteile seiner differenzierten Laser-Display-Technologie, wie z. B. ultradünne Riesenbildschirme, faltbarer Bildschirmrahmen, Augenschutz und Umweltfreundlichkeit, wurde Hisense Laser TV mit dem Gold Award for Large Screen Display Technology" 2024 ausgezeichnet.

Seit der Markteinführung seines ersten Laser-Fernsehers im Jahr 2014 hat Hisense jedes Jahr neue Durchbrüche in der Laser-Display-Technologie erzielt und damit kontinuierlich die Nachfrage der Nutzer nach moderneren Fernsehgeräten und einem hochwertigeren Fernseherlebnis erfüllt. Der weltweit erste 8K-Laser-Fernseher mit Bildschirmvibration verfügt über einen Ultra-High-Definition-Bildschirm mit bis zu 8K-Auflösung, der eine präzise Steuerung von 30 Millionen Pixeln ermöglicht. Er ist mit dem „weltgrößten vibrierenden Bildschirm" von 110 Zoll ausgestattet, mit einer schallabstrahlenden Fläche von bis zu 3,4 Quadratmetern und 100.000 schallabstrahlenden Einheiten. Diese Innovation führt die Laser-Display-Technologie in ein neues Zeitalter der 8K+-Bildschirmvibrationstechnologie und bietet Verbrauchern, die hochwertige Großbildschirme genießen, erstklassige audiovisuelle Geräte.

Als Xbox-Co-Branding-Produkt verfügt das Hisense Laser Home Theater PX3-PRO über eine branchenweit einzigartige Lösung für den Hauszugang mit klappbarem Rahmen, sodass selbst ein 120-Zoll-Bildschirm problemlos in das Haus gebracht werden kann und ein Wohnraum in nur 40 Minuten in ein Heimkino verwandelt werden kann. Der PX3-PRO ist mit einem einstellbaren 80-150-Zoll-Display mit 4K-Auflösung und 50-Watt-Harmon-Kardon-Audio ausgestattet und bietet Spiele-Enthusiasten ein immersives audiovisuelles Erlebnis auf einem übergroßen Bildschirm.

Mit seinen differenzierten Vorteilen wie faltbarem Hauszugang, nahtloser Wandmontage, Augenschutz und immersiver Großbilddarstellung bietet Hisense Laser TV den Verbrauchern weltweit neue Visionen für die Ära der Großbilddarstellung und wird zur ersten Wahl für Wohnzimmerbildschirme. Nach Angaben des globalen Marktforschungsunternehmens Omdia hatte Hisense Laser TV in der ersten Hälfte des Jahres 2024 einen weltweiten Lieferanteil von 58,4 % und konnte damit seine Position als Weltmarktführer halten.