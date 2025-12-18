Hisense sera le chef de file de l'évolution des téléviseurs centrés sur l'humain au CES 2026

QINGDAO, Chine, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers, arrivera au CES 2026 avec son thème global « Innovating A Brighter Life », présentant un avenir où l'innovation en matière d'affichage est définie par une approche plus centrée sur l'homme. Pour Hisense, ce thème reflète un engagement durable à concevoir des technologies qui améliorent la vie quotidienne, en rendant les écrans plus naturels à regarder, plus durables à utiliser et plus attrayants sur le plan émotionnel dans la maison.

Cette vision sera ancrée dans la dernière évolution des MiniLED RVB de Hisense. La véritable mise à niveau de la technologie permettra d'obtenir des performances chromatiques de niveau supérieur, tout en améliorant le confort oculaire et l'efficacité énergétique. En tant qu'initiateur des MiniLED RVB, Hisense repense le moteur de lumière depuis sa source même, guidant l'industrie vers une nouvelle ère d'affichage tout en continuant à repousser les limites technologiques.

Au-delà des technologies de téléviseurs, Hisense présentera également ses derniers appareils électroménagers alimentés par l'IA et ses innovations techniques de nouvelle génération, illustrant la manière dont les systèmes intelligents et connectés façonneront l'avenir de la vie moderne. Ces innovations reflètent la conviction holistique de Hisense selon laquelle une vie meilleure n'est pas créée par des produits isolés, mais par un écosystème conçu autour des besoins humains réels.

Avec le thème « Innovating A Brighter Life », Hisense démontrera au CES que l'avenir des écrans sera d'abord conçu pour les personnes et que la nouvelle ère de l'excellence en matière d'affichage commencera avec l'innovation RGB MiniLED.

Conférence de presse

Date et heure : lundi 5 janvier 2026 - 10h00 PST

Lieu : South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, NV

Stand Hisense au CES

Dates : 6-9 janvier 2026

Lieu : Stand n°17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au troisième trimestre de 2025). En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg