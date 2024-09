La gamme d'écrans géants de 100 pouces de Hisense Laser TV fait ses débuts à l'IFA et remporte le « Gold Award for Large Screen Display Technology »

BERLIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'International Funkausstellung Berlin (IFA) 2024 s'est tenu du 6 au 10 septembre. En tant que « nouvelle carte de visite » de l'industrie des technologies d'affichage, Hisense Laser TV a présenté des produits d'affichage de pointe, notamment le premier téléviseur 8K à vibration d'écran au monde, le téléviseur laser enroulable et le home cinéma PX3-PRO, entre autres. Grâce aux avantages de sa technologie d'affichage laser différenciée, tels que les écrans géants ultrafins, le cadre d'écran pliable, la protection des yeux et le respect de l'environnement, Hisense Laser TV s'est vu décerner le « Gold Award for Large Screen Display Technology » 2024.

Depuis le lancement de son premier téléviseur laser en 2014, Hisense a réalisé de nouvelles percées dans la technologie d'affichage laser chaque année, répondant continuellement aux demandes des utilisateurs pour des téléviseurs de plus en plus performants et une expérience de plus en plus premium. Le premier téléviseur laser à vibration d'écran 8K au monde est doté d'un écran ultra-haute définition jusqu'à 8K, permettant un contrôle précis sur 30 millions de pixels. Il est équipé du « plus grand écran vibrant du monde » de 110 pouces, avec une surface d'émission sonore de 3,4 mètres carrés et 100 000 unités d'émission sonore. Cette innovation fait entrer l'affichage laser dans une nouvelle ère, celle de la technologie de vibration d'écran 8K+, et fournit un équipement audiovisuel de premier ordre aux consommateurs qui apprécient la haute qualité de l'affichage sur grand écran.

En tant que produit co-marqué Xbox, Hisense Laser Home Theater PX3-PRO adopte une solution avec un cadre pliable, une première dans l'industrie, même un écran de 120 pouces peut facilement entrer dans la maison, et transformer un espace de vie en un home cinéma en seulement 40 minutes. Le PX3-PRO est équipé d'un écran réglable de 80 à 150 pouces pour une résolution de 4K et d'un système audio Harmon-Kardon de 50 W, offrant aux amateurs de jeux une expérience audiovisuelle immersive sur un écran surdimensionné.

Grâce à ses avantages différenciés tels que l'entrée pliable, la fixation murale transparente, la protection des yeux et la visualisation immersive sur grand écran, Hisense Laser TV offre aux consommateurs du monde entier de nouvelles perspectives pour l'ère de la visualisation sur grand écran, devenant ainsi le choix le plus courant pour les écrans de salon. Selon le cabinet d'études Omdia, au cours du premier semestre 2024, Hisense Laser TV a représenté une part de 58,4 % des expéditions mondiales, conservant ainsi sa position de chef de file mondial.