Die 20 besten Arbeitsplätze der Welt für 2022 bekannt gegeben

LONDON, 4. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Organisation The Best Places to Work hat heute die Liste der 20 besten Arbeitgeber 2022 bekannt gegeben. Die diesjährige Rangliste wurde von Novo Nordisk angeführt, dem globalen Gesundheitsunternehmen, das sich seit fast einem Jahrhundert durch seine Innovationen und Führungsposition in der Diabetesbehandlung auszeichnet, gefolgt von Takeda, dem führenden globalen Gesundheitsunternehmen. Dell sicherte sich den dritten Platz unter den 20 leistungsstärksten Unternehmen der Welt.

Um berücksichtigt zu werden, müssen die Unternehmen mindestens auf einem der Kontinente als herausragende Arbeitgeber eingestuft sein. In den letzten Jahren hat das Programm Best Places to Work führende Arbeitgeber auf der ganzen Welt gewürdigt, unterstützt durch eine mehrjährige Erfahrung in der Bewertung der Arbeitsplatzkultur, des Mitarbeiterengagements und der organisatorischen Leistungsfähigkeit.

Jedes Jahr arbeitet das Programm mit internationalen Arbeitgebern zusammen, um ihnen zu helfen, ihre Personalmethoden und Mitarbeitererfahrung zu messen, zu bewerten, zu verbessern und Zugang zu den Tools und dem Fachwissen zu erhalten, die sie benötigen, um effektive und nachhaltige Veränderungen in ihren Unternehmen umzusetzen. Unternehmen, die es in diesem Jahr auf die Bestenliste geschafft haben, zeigten Spitzenleistungen am Arbeitsplatz, indem sie differenzierte Mitarbeitererfahrungen und integrative Kulturen entwickelten, die zu stärkeren, nachhaltigeren Geschäftsergebnissen führten. Diese Unternehmen wissen, wie sie unabhängig von potenziellen Hindernissen, einschließlich Unternehmensgröße, geografische Verbreitung und Branchenmerkmalen, einen Wettbewerbsvorteil aufbauen können.

Die Liste der 20 besten Arbeitgeber der Welt für 2022:

1. Novo Nordisk

2. Takeda

3. Dell

4. MSD

5. Amway

6. Alcon

7. AstraZeneca

8. Webhelp

9. Safran

10. Hilti

11. BSH

12. Comdata

13. AIA Group

14. Fujitsu

15. Doctolib

16. Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

17. Diageo

18. Jardine Schindler Group

19. Servier

20. Roche

Best Places to Work ist ein internationales Zertifizierungsprogramm, das als „Platin Standard" bei der Ermittlung und Anerkennung von Spitzenarbeitsplätzen auf der ganzen Welt gilt und Arbeitgebern die Möglichkeit bietet, mehr über die Qualität ihrer Personalmethoden und das Engagement ihrer Mitarbeiter zu erfahren und diejenigen zu würdigen, die eine hervorragende Arbeitserfahrung mit den höchsten Standards in Bezug auf die Arbeitsbedingungen bieten.

