Die 25. Jubiläumsausgabe von Lise Bourbeaus Bestseller Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même verkaufte sich über 3 Millionen Mal

PRÉVOST, QC, 10.November 2025 /PRNewswire/ -- Éditions E.T.C. freut sich, die Veröffentlichung einer speziellen, überarbeiteten und erweiterten Ausgabe bekannt zu geben, um den fünfundzwanzigsten Jahrestag der Veröffentlichung von Lise Bourbeaus Buch, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même zu feiern.

Der im Jahr 2000 erschienene Bestseller des renommierten Autors hat inzwischen weltweit über 3 Millionen Leser erreicht ! Es wurde in 25 Sprachen übersetzt, darunter Deutsch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Koreanisch, Spanisch, Estnisch, Griechisch, Japanisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Tschechisch, Türkisch, Vietnamesisch...

Dieses Buch zeigt, dass alle körperlichen, emotionalen und geistigen Probleme auf fünf große Wunden zurückzuführen sind: Ablehnung, Verlassenheit, Demütigung, Verrat und Ungerechtigkeit. Die sehr detaillierte Beschreibung dieser Wunden und der Masken, die jeder Mensch entwickelt hat, um sich vor seinen Wunden zu schützen, hilft dabei, die wahre Ursache für ein bestimmtes Problem in seinem Leben zu erkennen.

Diese überarbeitete Jubiläumsausgabe enthält aktualisierte Funktionen für jede der fünf Wunden. Ein achtes Kapitel wurde hinzugefügt, um die Entdeckungen des Autors seit der Veröffentlichung dieses Buches zu präsentieren, und enthält einige farbige Souvenirfotos. Diese Neuauflage wird die Leserinnen und Leser in ihren Bann ziehen und es ihnen ermöglichen, sich noch intensiver mit ihren Wunden und den dazugehörigen Masken auseinanderzusetzen.

Mit großem Stolz möchte Les Éditions E.T.C. die Gelegenheit ergreifen, die unglaubliche Leistung von Lise Bourbeau hervorzuheben, deren Bücher weltweit über 9 Millionen Mal verkauft wurden!

Lise Bourbeau , international anerkannte Autorin von 28 Bestsellern, darunter "Écoute Ton Corps - ton plus grand ami sur la Terre", Referentin und Gründerin der Schule "Écoute Ton Corps".

Informationen: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Marie-Ève Sans Cartier | 01 76 66 07 55 | [email protected]

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, diese großartige Nachricht an Ihre Hörer/Leser weiterzugeben!