Die ALUMINIUM CHINA 2024 wird im Juli in Shanghai eröffnet: Registrierung für Besucher aus aller Welt jetzt möglich

SHANGHAI, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- ALUMINIUM CHINA, Asiens führende Messe und B2B-Plattform für die Aluminiumindustrie und ihre wichtigsten Anwendungsbereiche, organisiert von RX Greater China, wird vom 3. bis 5. Juli ins Shanghai New International Expo Centre, China, zurückkehren. Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung zielt darauf ab, einen einzigartigen Raum zu schaffen, in dem Fachleute und Zulieferer aus aller Welt zusammenkommen, um Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und Innovationen durch Ausstellungen, Networking-Veranstaltungen und gleichzeitige Foren zu fördern.

Die jährlich stattfindende ALUMINIUM CHINA Messe, die ein noch nie dagewesenes Ausmaß hat, ist jetzt für Anmeldungen geöffnet. Sie bringt hochkarätige Ressourcen aus der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette zusammen, erleichtert die Zusammenarbeit zwischen vor- und nachgelagerten Unternehmen und fördert die nachhaltige Entwicklung der Branche. Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen, sich über den Link zu registrieren: https://reed.infosalons.com.cn/reg/ALU24/registeren/Login

„Im Jahr 2023 konnte der chinesische Aluminiummarkt, angetrieben durch die rasanten Fortschritte bei neuen Energiefahrzeugen und der Photovoltaik, ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Diese Expansion signalisiert ein immenses Potenzial für die weitere Entwicklung in den kommenden Jahren. Darüber hinaus gewinnt Aluminium, das für sein geringes Gewicht und seine Recyclingfähigkeit bekannt ist, auf allen globalen Märkten und in allen Branchen an Bedeutung, insbesondere im Zusammenhang mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Praktiken. Vor diesem Hintergrund ist die ALUMINIUM CHINA 2024 strategisch so geplant, dass sie zeitgleich mit der Copper China und der Asia's Lightweight Automotive Trade Fair stattfindet. Diese sinnvolle Integration zielt darauf ab, die Möglichkeiten für globale Käufer und Lieferanten innerhalb der Nichteisenmetallindustrie und verwandter Anwendungsbereiche zu maximieren. Durch die Bereitstellung einer umfassenden Geschäftsplattform fördert die Veranstaltung die geschäftliche Zusammenarbeit, den Technologieaustausch und die Vernetzung und trägt so zum allgemeinen Wachstum und zur Innovation in der Branche bei", erklärte Chris Zang, Senior Project Director bei RX Greater China.

Für die 19. Ausgabe der ALUMINIUM CHINA werden über 28.000 Besucher erwartet. Im Mittelpunkt der Messe stehen Innovationen und Anwendungen von Aluminiumprodukten, Verarbeitungsgeräten und anderen Nichteisenmetallen, einschließlich Kupfer und Magnesium. Die weitläufige Ausstellungsfläche erstreckt sich über eine beeindruckende Fläche von 50.000 Quadratmetern. Das internationale Renommee der Veranstaltung hat deutlich zugenommen, und die diesjährige Ausgabe wird voraussichtlich mehr als 1.800 Teilnehmer aus über 80 Ländern und Regionen aus Übersee anziehen.

Im Jahr 2024 haben vereinfachte Verfahren zur Beantragung von Visa in China und die Befreiung von der Visumspflicht für zahlreiche Länder – darunter die Schweiz, Irland, Ungarn, Österreich, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Spanien, Singapur, Malaysia und Thailand – den internationalen Geschäftsverkehr noch einfacher gemacht. ALUMINIUM CHINA nutzt diese vorteilhafte Richtlinie und führt das International Visitor Benefits Program ein, eine neue Initiative, die sich an internationale Käufer richtet. Dieses Programm erleichtert Ihnen den Besuch der Messe und ermöglicht es Ihnen, erstklassige, qualitativ hochwertige Aluminiumprodukte und Verarbeitungsgeräte zu entdecken, die sowohl von chinesischen als auch internationalen Herstellern präsentiert werden.

Darüber hinaus werden Besucher aus aller Welt von einer Reihe von Veranstaltungen vor Ort profitieren, die von ALUMINIUM CHINA kuratiert werden, darunter das ALU Insight International Aluminium Industry Development Forum, Business Matching Sessions und Werksbesichtigungen. Diese gleichzeitig stattfindenden Aktivitäten bieten aufschlussreiche Updates über den Markt, fördern die Geschäftsaussichten und bieten einen Einblick in fortschrittliche Technologien und Lösungen für die Aluminiumverarbeitung.

Als besonderes Highlight der diesjährigen Veranstaltung hat sich RX Greater China mit der China Nonferrous Metals Industry Fabrication Association (CNFA) zusammengeschlossen, um die 2024 Shanghai International Industrial Materials Exhibition • Copper (Copper China) vorzustellen. Im Mittelpunkt dieser dynamischen Messe stehen Kupfermaterialien, Halbprodukte, Verarbeitungsanlagen, Hilfsstoffe und technische Dienstleistungen für die Kupferindustrie.

Globale Fachleute aus verschiedenen Anwendungsbereichen – darunter Draht und Kabel, Automobilhersteller, Photovoltaik-Energiespeicher, Klima- und Kältetechnik, elektronische Kommunikation usw. – sind herzlich zu dieser Messe eingeladen.

Um mehr über ALUMINIUM CHINA zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website https://www.aluminiumchina.com/en-gb.htmloder die Facebook-Seitehttps://www.facebook.com/ALUCHINAbyReedExhibitions.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2367220/1.jpg