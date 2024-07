DIE CABOT COLLECTION ERWEITERT IHR PORTFOLIO UM DAS GOLF DU MÉDOC RESORT IN BORDEAUX, FRANKREICH

Prominenter kanadischer Entwickler kündigt zweites europäisches Projekt in der malerischen Weinhauptstadt der Welt an

TORONTO, 30. Juli 2024 /PRNewswire/ - The Cabot Collection, Entwickler und Betreiber von Luxus-Resorts und Golf-Wohnanlagen, gibt die Erweiterung des Portfolios um das Golf Du Médoc Resort bekannt, ein erstklassiges Ziel für Golf- und Weinliebhaber in Bordeaux, Frankreich. Das bezaubernde Anwesen, das jetzt als Cabot Bordeaux bekannt ist, erstreckt sich über 400 Hektar grüner Landschaft, eingebettet in hügelige Weinberge und malerische französische Landschaften. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Cabot, da das Unternehmen seine internationale Präsenz um seinen ersten kontinentaleuropäischen Standort erweitert.

„Bordeaux hat einen besonderen Platz in den Herzen von Reisenden auf der ganzen Welt. Es ist nicht nur für seine reiche Geschichte und seine atemberaubenden Landschaften bekannt, sondern auch für sein bemerkenswertes kulinarisches Angebot und seinen allseits geschätzten Wein", sagte Ben Cowan-Dewar, CEO und Mitbegründer von Cabot. „Wir sind begeistert, dass wir nun an diesem ikonischen Reiseziel vertreten sind und freuen uns darauf, unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten, die Erkundung und kulturelles Eintauchen nahtlos mit Weltklasse-Golf verbinden."

Eingebettet in die bezaubernde Region im Südwesten Frankreichs, verspricht Cabot Bordeaux eine harmonische Mischung aus luxuriöser Weinland-Raffinesse und entspanntem Charme. Das Anwesen verfügt über zwei 18-Loch-Meisterschaftsgolfplätze, die von den renommierten Architekten Bill Coore und Rod Whitman entworfen wurden. Beide Plätze werden vom Golf Magazine und Golf Digest als die besten in Europa gelobt. Zum Resort gehören auch ein Hotel mit 79 Zimmern, ein raffiniertes Restaurant mit regionaler französischer Küche und ein Spa von Weltklasse mit beheiztem Innenpool, Hammam, Fitnessraum und einer Vielzahl von Behandlungen. Das Bernard Pascassio Training Center verfügt über Golfsimulationsräume, einen Übungsplatz, einen TaylorMade Fitting Room und vieles mehr.

„Jeder, der Cabot Bordeaux spielt, wird ein ausgesprochen französisches Erlebnis genießen", so Bill Coore, Architekt des Golfplatzes. „Von Cabot Cape Breton über Cabot Highlands bis hin zu Cabot Saint Lucia und Cabot Bordeaux bieten wir Erfahrungen, die so unterschiedlich und vielfältig sind, wie man es sich nur vorstellen kann."

Im Cabot Bordeaux zu spielen ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Die Parcours zeigen auf wunderbare Weise die Essenz der Golfarchitektur in Frankreich und sind eine Hommage an das, was hätte sein können. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubte die Welt des Golfplatzdesigns, dass Frankreich die nächste Grenze für außergewöhnliche Arbeiten sei, bis der Erste Weltkrieg diesen Schwung stoppte. Dennoch gelang es Architekten wie Tom Simpson, interessante Grundstücke ausfindig zu machen und Parcours zu schaffen, die reich an Strategie waren und das goldene Zeitalter der Architektur zelebrierten. Bill Coore und Rod Whitman schufen ihre Verbindungen in den 1980er Jahren, um an diese Geschichte anzuknüpfen. Cabot wird die Festigkeit der beiden Gänge wiederherstellen und ihnen ihren unbestreitbaren Charakter zurückgeben.

Der langjährige Geschäftsführer Vincent Paris sorgt dafür, dass die Gäste ein Leben lang in Erinnerungen schwelgen. Das Resort wird mit modernen Designelementen erneuert, wobei sein historischer Charme erhalten bleibt. Die Besucher können sich auf außergewöhnliche Erlebnisse, neue, auf das Reiseziel zugeschnittene Aktivitäten, erweiterte Annehmlichkeiten und ein unerschütterliches Engagement für Qualität freuen, das für die Marke Cabot steht. Für die Aktualisierung der Inneneinrichtung ist das renommierte britische Designbüro Russell Sage Studio zuständig.

„Ich bin begeistert, an der Umgestaltung von Cabot Bordeaux mitzuwirken", sagte Russell Sage, Gründer von Russell Sage Studio. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit lokalen Kunsthandwerkern, um dem Projekt einen besonderen Sinn für den Ort zu geben. Das Anwesen wird moderne und klassische Designelemente nahtlos miteinander verbinden und den Gästen ein Zuhause in der Ferne bieten, das mit unvergesslichen Golfplätzen, Restaurants und Entspannungsmöglichkeiten angereichert ist."

Bordeaux ist als Welthauptstadt des Weins bekannt und verfügt über mehr als 250.000 Hektar Weinberge, auf denen eine Vielzahl von preisgekrönten Weinen produziert wird. Das Reiseziel beherbergt außerdem wunderschöne Kais, eine Vielzahl historischer Denkmäler, Museen und Schlösser sowie ein Netz von Hochgeschwindigkeitszügen, die die Erkundung benachbarter Städte erleichtern. Nur eine kurze Autofahrt vom Ferienort entfernt liegt das mittelalterliche Dorf Saint-Émilion, ein UNESCO-Weltkulturerbe, das für seine 2.000-jährige Geschichte des Weinbaus und seine unterirdischen Weinhöhlen bekannt ist. Der internationale Flughafen Bordeaux-Merignac liegt zwanzig Minuten südlich des Anwesens, und Paris ist mit dem Zug in zwei Stunden zu erreichen.

Diese bedeutsame Ankündigung folgt auf eine Reihe bemerkenswerter Erweiterungen für The Cabot Collection. Weitere Luxusresorts mit Weltklasse-Golfplätzen im Cabot-Portfolio sind das preisgekrönte Cabot Cape Breton in Nova Scotia, Cabot Saint Lucia in der Karibik, Cabot Revelstoke in British Columbia, Cabot Citrus Farms in Florida und Cabot Highlands in Schottland.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thecabotcollection.com und www.cabotbordeaux.com.

Über die Cabot-Sammlung:

Die Cabot Collection ist ein luxuriöser Entwickler von unvergleichlichen Golfdestinationen. Zum Portfolio gehören die preisgekrönten Cabot Cape Breton in Nova Scotia, Cabot Saint Lucia in der Karibik, Cabot Revelstoke in British Columbia, Cabot Citrus Farms in Florida, Cabot Highlands in Schottland und Cabot Bordeaux in Frankreich. Cabot baut weiterhin auf ein Erbe von Exzellenz im Golfsport, luxuriösen Wohnangeboten und Boutique-Resort-Lifestyle in jedem einzelnen Anwesen, wo Eigentümer und Gäste exklusiven Zugang zu zielspezifischen Erfahrungen und einer unvergleichlichen Servicequalität haben.

