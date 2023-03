Die Celebrity Styles von LILYSILK setzen auf führenden internationalen Filmfestivals spektakuläre Modetrends

BERLIN, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die das Ziel hat, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat sich auf den renommiertesten Filmfestivals der Welt als bevorzugte Kleidung für trendbewusste A-Promis etabliert. Vor Kurzem wurde die unnachahmliche Kristen Stewart in einem LILYSILK V Neck Half-Sleeve Notch Silk Shirt in Naturweiß gesehen, als sie am 24. Februar an einem Empfang des Berliner Bürgermeisters anlässlich der diesjährigen Internationalen Filmfestspiele Berlin teilnahm.

Kristen Stewart Julianne Moore Anne Hathaway

Die entspannte Natur der weltweit bekannten Seidenmarke scheint fast perfekt zu den Persönlichkeiten der Stars, die sie bei diesen hochkarätigen Veranstaltungen tragen, zu passen. Das Classic V-Neck Shirt ist in jedem Kleiderschrank unverzichtbarer und hat einen lockeren, körpernahen Schnitt und einen schmeichelnden Reverskragen aus atmungsaktiver, hautfreundlicher Crepe De Chine Seide.

Beim 79. Filmfestival von Venedig im letzten Jahr teilte Julianne Moore während ihrer Vorbereitung ein Selfie mit einem LILYSILK Classic Freesia Shirt-Kleid. Das Classic Freesia Silk Shirt Dress ist die perfekte Ergänzung für jede moderne Kollektion mit dem Seidencharmeuse und Die Seiden-Charmeuse und die lockere Passform an den Armen boten Julianne Moore den Komfort und die Flexibilität, die sie brauchte, während sie vor der weltberühmten Veranstaltung auf ihrem Zimmer ausruhte.

Und auch während der 75. Filmfestspiele von Cannes setzte Anne Hathaway in LILYSILK Trends. Die natürliche Schönheit wurde von der Daily Mail und von InStyle gesichtet, als sie Cannes in dem Stunning Rectangular Silk Lily Scarf von LILYSILK, einem Schal in limitierter Auflage, der den Geist des Frühlings mit einem wunderschönen Vintage-Lilienprint feiert, verließ.

„Wir sind begeistert, Kristen Stewart und andere fabelhafte preisgekrönte Schauspieler zu sehen, die während dieser erstaunlichen internationalen Filmfestivals spektakuläre Trends in LILYSILK setzen", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „Entspannt, klassisch und gleichzeitig natürlich cool, vermittelt LILYSILK immer das Gefühl, spektakulär zu leben".

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken und hat das Ziel, Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Wir kümmern uns umeinander und um den Planeten, und das treibt uns an. Nicht jede Seide ist gleich: Wir fertigen unsere Produkte aus den feinsten Naturfasern und setzen uns für Null Abfall ein. Wir möchten Ihnen in jedem Augenblick, an jedem Tag und für immer ultimativen Komfort bieten. Es ist unser Ziel, Ihr Leben spektakulär werden zu lassen, und den Planeten zu einem besseren Ort zu machen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011462/Kristen_Stewart.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011463/Julianne_Moore.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011464/Anne_Hathaway.jpg

