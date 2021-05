Die deutsche Tochtergesellschaft von Seegene unterstützt das Schnelltest-Programm für Schulen mit ihren COVID-19-Tests

SEEGENE HILFT DEUTSCHLAND DABEI, ZUR NORMALITÄT ZURÜCKZUKEHREN

DIE DEUTSCHE TOCHTERGESELLSCHAFT LIEFERT GENUG COVID-19-DIAGNOSETESTS UM 734.000 SCHÜLER IN NRW ZU TESTEN

SEOUL, Südkorea, 21. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), ein führendes Unternehmen im Bereich der Molekulardiagnostik, gab bekannt, dass seine deutsche Tochtergesellschaft, die Seegene Germany GmbH, am Programm der Regierung in NRW mitwirkt, um den Präsenzunterricht zu sichern. Der sogenannte „Lolli-Test" bildet den Startpunkt für die Rückkehr zur Normalität. Im Rahmen des Programms liefert die Seegene Germany GmbH im Auftrag der NRW Regierung COVID-19-Diagnosetests an die Labore.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Seegene Germany GmbH wöchentlich zwischen Mai und dem Beginn der Sommerferien über einen Zeitraum von neun Wochen COVID-19-Diagnosetests an die Labore liefert. Die Diagnosetests gehen an rund 12 Labore in Nordrhein-Westfalen, um über 734.000 Schüler an 3.764 Grund- und Förderschulen zu testen.

Drei der COVID-19-Diagnosetests von Seegene werden im Rahmen des Programms verwendet: Der „AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay1", der „AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay2" und der „AllplexTM SARS-CoV-2 Assay3".

Der „Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay" kann insgesamt zehn Zielgene nachweisen, darunter vier Coronavirus-Gene (E-Gen, RdRP-Gen, N-Gen und S-Gen) sowie fünf festgelegte Virusvarianten. Zu diesen Varianten gehören B.1.1.7, B.1.351, P.1 und B1.1.207. Da die britische Variante immer noch die COVID-19-Varianten dominiert, wird erwartet, dass bei den Tests hauptsächlich der Varianten-Diagnosetest zum Einsatz kommt.

Der „AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay" kann auch in Verbindung mit dem „AllplexTM RV Essential Assay" verwendet werden, einem Ein-Schritt-Assay zum Screening von insgesamt 17 ursächlichen Zielviren für Atemwegsinfektionen. Diese besonders nützliche Nachweismethode, zielt auf Coronavirus-Targets ab, da die Pandemie sich weiterentwickelt und mit einer Reihe ansteckender Varianten einhergeht. Der Variantentest hat im März das CE-IVD-Zertifikat erhalten und wurde im vergangenen Monat erstmals in europäische Länder und nach Chile exportiert.

Ein weiteres Nachweissystem, der „Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-Assay" von Seegene, ist ein Echtzeit-RT-PCR-Assay, der gleichzeitig acht Zielgene erkennen und unterscheiden kann, einschließlich Influenza A/B und RSV A/B, sowie drei verschiedener COVID-19-Targets (S-Gen, RdRP-Gen und N-Gen). Der Multiplex-Assay kann verwendet werden, um zu bestimmen, ob jemand an der gewöhnlichen Grippe oder an COVID-19 erkrankt ist. Die Symptome sind bei beiden Erkrankungen gleich: Fieber und Husten.

Der Allplex™ SARS CoV-2 Assay von Seegene kann insgesamt fünf Targets, darunter vier Coronavirus-Gene (E-Gen, RdRP-Gen, N-Gen und S-Gen) und eine exogene Kontrolle (Gesamtprozesskontrolle), in einem einzigen Reaktionsgefäß nachweisen, was genaue Ergebnisse ermöglicht und den Durchsatz für Tests mit hohem Volumen maximiert. Ein solcher diagnostischer Test ist entscheidend für den präzisen Nachweis des Coronavirus, insbesondere da weltweit immer wieder neue Varianten auftauchen.

Ho Yi, Chief Sales and Marketing Officer von Seegene, sagte, dass Seegene mit dem Programm die NRW Regierung bei ihrem Vorhaben unterstütze, mit den Schulen beginnend zur Normalität zurückzufinden. Er hoffe, dass das deutsche Projekt ein Modell für andere Länder weltweit werde und Seegene den Regierungen dabei helfen könne, zum Leben vor COVID-19 zurückzukehren.

