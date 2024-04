Die Display-Technologien von TCL CSOT erhalten neun Auszeichnungen auf der ICDT2024, darunter als das beste Display-Produkt und das beste Display-Komponenten-Produkt

HEFEI, China, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- TCL CSOT, ein renommiertes Unternehmen, das fortschrittliche, innovative Display-Technologien entwickelt, ist stolz darauf bekannt zu geben, dass seine neuesten Display-Lösungen und -Technologien neun China Display Industry Awards auf der 2024 International Conference on Display Technology (ICDT2024) erhalten haben. Die jährliche Veranstaltung, die vom 31. März bis 3. April in Hefei, China, stattfand, zeichnet herausragende Innovationen in der Displayindustrie aus und TCL CSOT präsentierte seine führenden Displaytechnologien.

Zu den neun Auszeichnungen, die TCL CSOT im Rahmen der ICDT2024 erhielt, gehören der Best Display Product Award, der Best Display Component Product Award sowie mehrere Auszeichnungen in den Kategorien Application Product, Display Application Technology, und Innovative Display. Diese Auszeichnungen unterstreichen das kontinuierliche Streben des Unternehmens nach innovativen Display-Lösungen in verschiedenen Bereichen wie TVs, Monitore, 3D-Displays, Gesundheitswesen und Automotive.

„Wir fühlen uns geehrt, im Rahmen der ICDT2024 für unser Engagement für Innovation und Exzellenz in der Display-Technologie-Branche ausgezeichnet zu werden", sagte Jun Zhao, Geschäftsführer von TCL CSOT. „Wir sind stolz darauf, die Zukunft der Displaytechnologie an vorderster Front mitzugestalten, und werden uns weiterhin dafür einsetzen, innovative Lösungen für eine fortschrittliche, vernetzte und gesunde Zukunft anzubieten."

Best Display Component Product Award: Das weltweit erste 14-Zoll Hybrid-OLED-Display mit 2,8K-Tintenstrahldruck

Dies ist die erste Anwendung der IJP OLED-Technologie im Notebook-Display-Segment und unterstreicht die umfassende Abdeckung der IJP OLED-Technologie durch TCL CSOT in den Bereichen TV, Laptops und Monitore. Mit seiner hohen Auflösung von 2,8K und einer DCI-P3-Farbskala von über 99 % liefert es eine außergewöhnliche Bildqualität mit lebendigen Farben.

Die Kombination aus einem neuen Pixelstrukturdesign und der IJP-OLED-Technologie ermöglicht einen Durchbruch von 240 PPI in der Massenproduktion und nutzt eine neuartige Oxidkompensationsschaltungstechnologie für IGZO-Tintenstrahldruck-OLED in verschiedenen Formen. Die Hybrid-OLED-Technologie in Verbindung mit der fortschrittlichen Short-Channel-TFT-Technologie macht das Produkt leicht und tragbar und sorgt für ein angenehmes Seherlebnis.

Best Display Product Award: 2K LTPO ultra-schmaler OLED-Bildschirm mit vier Kurven

Mit einer Randdicke von nur 0,9 mm in Kombination mit dem einzigartigen, vierfach gekrümmten Design des TCL CSOT setzt dieses Display neue Maßstäbe in der visuellen Erfahrung und bietet eine fesselnde Bildschirmästhetik. Mit einer hochauflösenden 2K-Auflösung sind die Farben feiner und natürlicher. Die adaptive Bildwiederholfrequenz von 1-120 Hz sorgt für fließende Übergänge zwischen den Bildwiederholfrequenzen und bietet eine außergewöhnliche Leistung in verschiedenen Nutzungsszenarien. Dank der C8-Leuchtstoffe erreicht es eine Spitzenhelligkeit von 3000 nit, die auch bei hellem Sonnenlicht für klare Sicht sorgt und weniger Strom verbraucht.

Zusätzlich zu seinen preisgekrönten Display-Lösungen präsentierte TCL CSOT auf der ICDT2024 über 20 innovative und revolutionäre Display-Technologien, darunter das weltweit höchstauflösende 27" 8K Oxide Display. Mit seiner ultrahohen 8K-Auflösung und einer DCI-Farbskala von mehr als 99 % liefert dieses Display natürliche und detailreiche Farben und sorgt so für ein wirklich beeindruckendes visuelles Erlebnis. Mit einem Kontrastverhältnis von ≥2000 und der Unterstützung von HDR mit präzisem lokalem Dimming in über tausend Zonen erfüllt er mühelos die Anforderungen an eine hochwertige Optik. Dank der hohen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verhindert dieses Produkt Bildschirmrisse und Bewegungsunschärfe und bietet so ein unvergleichliches Spielerlebnis.

Weitere bemerkenswerte Exponate sind der 6.36" LTPO Frequency Division Display OLED Screen, der eine Zwei- und Drei-Wege-Frequenzteilung für Anpassungen ohne Einschränkungen bei der Übergangsfrequenz unterstützt, sowie das weltweit erste elektromagnetische In-Cell-Touch-Tablet, das dank modernster Technologie ein papierähnliches Schreibgefühl mit einer Akkulaufzeit des Stiftes von über 150 Stunden bietet. Die Preise und Auszeichnungen, die TCL CSOT auf der ICDT2024 erhalten hat, bestätigen die Position von TCL CSOT als einer der Pioniere und Führer in der globalen Display-Industrie.

Informationen zu TCL CSOT

TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology) wurde 2009 gegründet. Es ist ein Unternehmen, welches sich der Entwicklung neuer Technologien und Innovationen in der Bildschirmindustrie verschrieben hat. TCL CSOT konzentriert sich auf die Förderung der Entwicklung von Bildschirmtechnologien der nächsten Generation wie Mini-LED, Micro-LED, OLED und Tintenstrahl-OLED, um den zukünftigen Technologietrend aufzugreifen. Die Tätigkeit des Unternehmens beinhaltet großflächige Bildschirme, kleine mittlere Bildschirme, Touch-Module, interaktive Whiteboards, Videowände, Displays für die Automobilindustrie und Gaming-Monitore. TCL CSOT wird sich auch in Zukunft der technologischen Innovation sowie der Bereitstellung von High-End-Produkten für Kunden widmen und ein dynamisches Bildschirmindustrie-Ökosystem aufbauen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381161/image_1.jpg