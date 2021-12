Die Elektromotorradmarke SUPERSOCO gibt eine Erklärung zum Eigentum an den geistigen Eigentumsrechten der Marke ab

SHANGHAI, 6. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Die weltgrößte Motorradmesse EICMA endete am 28. November in Mailand, Italien. Während der Veranstaltung entdeckte SUPERSOCO, eine weltweit bekannte und anerkannte Marke für Elektromotorräder, dass ein Unternehmen viele der meistverkauften Modelle von SUPERSOCO ohne Erlaubnis ausstellte, was eine Verletzung der exklusiven Patente für das Erscheinungsbild und der Rechte am geistigen Eigentum von SUPERSOCO darstellte, wie z. B. CPX/TC MAX/CU/VS1, und die Marke SUPERSOCO und einige ihrer Modelle für die Medienkommunikation nutzte.

SUPERSOCO gibt hiermit die folgende Erklärung ab:

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd („SOCO") ist Schöpfer der Marke SUPERSOCO und besitzt die geistigen Eigentumsrechte und Patente für das Erscheinungsbild von Fahrzeugen der Marke SUPERSOCO. Die Marke SUPERSOCO hat in diesem Jahr nicht an der EICMA teilgenommen und auch keine dritte Agentur beauftragt, die Marke auf der Veranstaltung zu vertreten.

Seit der Gründung im Jahr 2015 hat SOCO unter der Leitung des Gründers Herrn Sherman unabhängig voneinander eine Vielzahl von Modellen entworfen, entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. Die Modellreihe ist bei Motorradfans auf der ganzen Welt beliebt und wird von Vertretern in vielen Ländern anerkannt. Viele Modelle des Unternehmens wurden mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet, wie dem deutschen Red Dot Award und dem IF Design Award.

SOCO ist ein Start-up-Unternehmen mit innovativen Design- und Produktionsfähigkeiten und hat einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der mit erneuerbaren Energien betriebenen Transportindustrie. In den vergangenen sechs Jahren hat sich SOCO, angetrieben durch unabhängiges Design und Forschung und Entwicklung, immer auf den Bereich der hochwertigen zweirädrigen Elektrofahrzeuge konzentriert. Das Unternehmen hat über 1.500 unabhängige geistige Eigentumsrechte angemeldet, darunter Erfindungspatente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Software-Urheberrechte.

Kontakt: Molly mu, [email protected]

SOURCE SUPERSOCO