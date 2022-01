Die Euroclear-Gruppe meldet ein weiteres Rekordjahr und erreicht ihre Finanzziele zwei Jahre früher als geplant

Höhepunkte

Umsatzwachstum im Gesamtjahr stärker als erwartet

Betriebsergebnis steigt um +9 % im Vergleich zum Vorjahr

Geschäftsertrag um +15% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, mit starkem Wachstum der operativen Kennzahlen - Verwahrtes Vermögen um +15% gegenüber dem Vorjahr auf 37,6 Billionen EUR gestiegen- Transaktionsvolumen um +7% gegenüber dem Vorjahr auf 295 Millionen EUR

Zins-, Bank- und sonstige Erträge sanken im Vergleich zum Vorjahr um -40 % auf 90 Millionen EUR. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr wurde durch einen einmaligen Kapitalgewinn von 23 Millionen EUR im Vergleichsjahr 2020 beeinflusst. Anzeichen dafür, dass das Zinsumfeld im Jahr 2021 seinen Tiefpunkt erreicht hat und sich die Aussichten verbessern.

Die Strategie hat zu einem stärker diversifizierten und ausfallsicheren Unternehmen geführt, das besser positioniert ist, um Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und zu wachsen

Mehrjährige Investitionen haben zu ausfallsicheren, skalierbaren Systemen geführt, um die Marktnachfrage in allen Geschäftsbereichen zu erfüllen.

Die Verwahrung von festverzinslichen Wertpapieren bietet eine abonnementähnliche Grundlage für ein Geschäftsmodell, das nicht von den Marktbedingungen abhängig ist

Die Geschäftsbereiche Fonds, Collateral Management und Global & Emerging Market erweisen sich als attraktiv für Kunden

Fortschritte bei der Erforschung innovativer Daten-, Digital- und ESG-Dienste, die unseren Kunden eine größere Bandbreite an Produkten bieten

Mit Margenexpansion über den Zielen für 2023

Die Gewinnmarge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozentpunkte auf 37,3 %. Im Vergleich dazu liegt das finanzielle Ziel bei niedrigen bis mittleren 30 % bis 2023.

Das Wachstum der Gewinnspanne ist ein wichtiges strategisches Ziel, da es die Zinserträge ausgleicht, die empfindlich auf Zinsschwankungen reagieren.

Wachsende Gewinne und Aktionärsrenditen erzielen

Nettogewinn steigt um +8 % auf 467 Millionen EUR ohne MFEX. Nettogewinn von 463 Millionen EUR einschließlich MFEX

Ergebnis je Aktie (EPS) steigt um +7 % auf 147,0 EUR je Aktie

je Aktie Nettoinventarwert (NAV) steigt um +5 % auf 1518 EUR pro Aktie

pro Aktie Dividendenvorschlag für 2021 in Höhe von 88,5 EUR je Aktie, +7,4 % gegenüber 2020. Dividendenausschüttungsquote stabil bei 60 %

Stärkung unserer Strategie: Auf dem Erfolg aufbauen, um neue ehrgeizige Ziele zu erreichen

Die Vorteile der strategischen Ausrichtung werden durch die Übererfüllung der Ziele für 2023 bestätigt, die über dem Plan liegen.

Management und Vorstand schließen die Arbeit zur Stärkung der Strategie ab und setzen sich ehrgeizige neue Ziele

Wir gehen davon aus, dass wir auf einem Kapitalmarkttag im zweiten Quartal 2022 weitere Informationen geben werden.

Finanzübersicht

Euroclear hat im Jahr 2021 ein Rekordergebnis erzielt. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um +8 % auf 467 Millionen EUR, ohne MFEX. Einschließlich MFEX stieg der Nettogewinn 2021 auf 463 Millionen EUR.

Das anhaltende Wachstum der Geschäftserträge, die im Vergleich zum Vorjahr um 15 % auf 1467 Millionen EUR stiegen, glich die Auswirkungen der niedrigeren Zinssätze auf die gesamten Betriebserträge aus. Euroclear investiert weiterhin stark in Technologiesysteme und Humankapital, wobei die Betriebskosten um 7 % auf 919 Millionen Euro stiegen.

Die Gruppe verfügt über eine starke Kapitalposition und ein niedriges Risikoprofil, die für die Finanzmarktinfrastruktur entscheidend sind und Spielraum für weiteres Wachstum schaffen.

Anmerkung: Die Zahlen für 2021 enthalten keine MFEX-Zahlen für Oktober-Dezember, mit Ausnahme des EPS.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Präsentation für das gesamte Jahr 2021

Bericht des CEOs

2021: Rekordleistung und Meilensteinjahr

Das Jahr 2021 stellt ein bedeutendes Ziel für die Gruppe dar, denn wir haben nun viele der wichtigsten Finanzziele, die wir in unserem Fünfjahresplan bis 2023 festgelegt haben, übertroffen und liegen damit zwei Jahre vor unseren Erwartungen.

Als wir zum ersten Mal unsere Fünf-Jahres-Strategie vorstellten, setzten wir uns das Ziel, eine Gewinnmarge im unteren bis mittleren Bereich von 30 % zu erreichen. Wir haben dargelegt, dass wir die Gewinnspanne für die beste Kennzahl halten, um die Stärke unserer Geschäftsaktivitäten zu beurteilen.

Das war ein ehrgeiziges Ziel, denn die Geschäftsmarge lag damals bei niedrigen bis mittleren 20 %. Wir haben dieses Ziel nicht nur zwei Jahre zu früh erreicht, sondern unsere Geschäftseinnahmen haben das Ziel übertroffen und liegen nun im mittleren bis hohen 30 %-Bereich. Im Jahr 2021 lag die Gewinnmarge bei 37,3 % und damit deutlich über dem Plan.

Wir erklärten, dass wir uns zur Erreichung dieses Ziels auf die Stärkung unseres Kerngeschäfts in Europa konzentrieren und ein höheres Wachstum in unseren Geschäftsbereichen Fonds, Collateral Management sowie Global & Emerging Market anstreben. Wir haben auch gesagt, dass wir neue Innovationsbereiche wie Datendienste erkunden werden.

Ich freue mich, sagen zu können, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch erreichen. Unser europäisches Kerngeschäft ist nach wie vor robust, da wir konsequent investiert haben, um sicherzustellen, dass unsere Infrastruktur sowohl zuverlässig als auch skalierbar ist, um der Marktnachfrage gerecht zu werden. Diese Ausfallsicherheit wurde durch die erhöhte Volatilität während der Covid-19-Pandemie unter Beweis gestellt, die zu einem erheblichen Anstieg des Transaktionsvolumens in unserem Kerngeschäft führte, das in den letzten zwei Jahren um 23 % gestiegen ist. In der Zwischenzeit sind unsere Geschäftsbereiche Fonds, Collateral Management sowie Global & Emerging Market noch schneller gewachsen und machen nun 40 % unserer gesamten Geschäftseinnahmen aus.

Das Ausmaß dieses Wandels wird noch deutlicher, wenn man einen Zeithorizont von zehn Jahren betrachtet. 2011 trugen unsere Wachstumsgeschäftsbereiche gerade einmal 25% zu den Einnahmen bei. Erfreulicherweise haben alle vier Geschäftsbereiche zu diesem Wachstum beigetragen, und alle haben noch viel Potenzial für weiteres Wachstum. Mit einem stärkeren, diversifizierteren Geschäft ist Euroclear für seine zukünftigen strategischen Entwicklungen gut aufgestellt.

Geschäftswachstum stärker als erwartet

Als wir Anfang 2019 unsere strategischen Pläne vorstellten, gingen wir davon aus, dass die Erfüllung der Bedürfnisse der Kunden nach einer zuverlässigen, globalen Finanzmarktinfrastruktur das Wachstum der Geschäftseinnahmen der Gruppe bei etwa 4 % pro Jahr halten würde.

Seitdem ist das Marktumfeld außergewöhnlich. Covid-19 und die allgemeinen makroökonomischen Bedingungen haben zu einem außergewöhnlich starken Anstieg der Wertpapieremissionen geführt und die Volatilität war sehr hoch. Unsere Teams haben in einer so unsicheren und störungsreichen Zeit unglaubliches Engagement gezeigt, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs aufrechtzuerhalten und unseren Kunden ein Höchstmaß an Service zu bieten. Inzwischen haben sich unsere Systeme als widerstandsfähig und skalierbar erwiesen, um diese Nachfrage zuverlässig zu befriedigen, wobei wir von den Investitionen der letzten zehn Jahre profitiert haben. In Anbetracht dieser Bedingungen konnten wir dank unserer Strategie seit 2018 ein Wachstum der Geschäftserträge von 11 % CAGR erzielen.

Skalierbares Geschäft; Investitionen in unsere Zukunft

Das Geschäft von Euroclear hat sich 2021 erneut als skalierbar erwiesen, da die Kosten im Vergleich zum Vorjahr nur um 5 % gestiegen sind (ohne Berücksichtigung der MFEX-Akquisitionskosten), obwohl die Geschäftseinnahmen um 15 % gestiegen sind.

Einschließlich der außerordentlichen Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme stiegen die Kosten um 7 % auf 919 Millionen Euro.

Im Jahr 2021 haben wir außerdem beschlossen, den zusätzlichen Spielraum, den unser starkes Wachstum bietet, für beschleunigte Investitionen zu nutzen. Unsere Investitionen in Höhe von insgesamt 203 Millionen EUR konzentrierten sich auf die Kernsysteme, die Modernisierung unserer technologischen Fähigkeiten, die Cybersicherheit, unser Kundenangebot und Innovationen.

Die Zinssätze beginnen sich positiv zu entwickeln

Im Jahr 2021 schienen die Zinssätze den Tiefpunkt des Zyklus zu erreichen, nachdem sie als Reaktion auf die Pandemie drastisch gesenkt worden waren.

Während die Zins-, Bank- und sonstigen Erträge im Jahr 2021 nur 90 Millionen Euro betrugen, stellen wir fest, dass einige politische Entscheidungsträger begonnen haben, die Zinsen zu erhöhen, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken.

Sollte sich diese jüngste Entwicklung fortsetzen, erwarten wir einen positiven Einfluss auf die Zinserträge, die von den Salden und Zinssätzen abhängen. Zum Vergleich: Die Zins-, Bank- und sonstigen Erträge beliefen sich im Jahr 2019 vor der Pandemie auf 290 Millionen Euro.

Der Rückgang der Zins-, Bank- und sonstigen Erträge im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr spiegelt auch einen einmaligen Kapitalgewinn von 23 Millionen Euro wider, der im Jahr 2020 ausgewiesen wurde.

Operative Kennzahlen bleiben robust

Wir berichten weiterhin über starke operative Kennzahlen in allen unseren Geschäftsbereichen. Wir haben zwei wichtige operative Kennzahlen, um das Geschäftsergebnis zu steigern: (i) die Höhe der verwahrten Vermögenswerte und (ii) die Anzahl der bearbeiteten Transaktionen.

Die Stärke und der Umfang des globalen Netzwerks und des Dienstleistungsangebots der Gruppe über alle Anlageklassen hinweg entsprach der hohen Nachfrage nach Wertpapieremissionen und -verwahrung. Das verwahrte Vermögen wuchs um 15 % und erreichte zum Jahresende 37,6 Billionen Euro. Etwa die Hälfte des Geschäftseinkommens der Gruppe stammt aus Gebühren für festverzinsliche Wertpapiere, die im Gegensatz zu Aktien auf den Nominalwert der Wertpapiere erhoben werden. Da der Nominalwert nicht von Marktbewertungen beeinflusst wird, bietet dies eine robuste, abonnementähnliche Grundlage für das Geschäftsmodell der Gruppe.

Der zweite wichtige Faktor für die Geschäftseinnahmen ist das Volumen der von der Gruppe bearbeiteten Transaktionen. Im Jahr 2021 verarbeiteten wir 295 Millionen verrechnete Transaktionen, was einem Euro-Gegenwert von etwa 992 Billionen Euro oder fast 1 Quadrillion Euro entspricht!

Wie geplant, wachsen unsere Wachstumsgeschäftsbereiche weiterhin schneller als das Kerngeschäft. Der Collateral Highway von Euroclear wuchs um 27 % und mobilisierte im vergangenen Jahr einen Rekordwert von durchschnittlich 1,9 Billionen Euro pro Tag. Dabei profitierten wir von unserer weltweit führenden Rolle bei der Bereitstellung von Triparty-Lösungen, da unsere Kunden die neuen Regeln für ungeclearte Einschusszahlungen für Derivate im Rahmen der Baseler Vereinbarungen umsetzen.

Im Bereich Global & Emerging Markets wuchs das verwahrte Vermögen um +15 % auf 1,5 Billionen Euro. Und auch das verwahrte Fondsvermögen stieg um +23 % auf 3,2 Billionen Euro, und zwar vor Einbeziehung des MFEX-Geschäfts.

Wichtige strategische Initiativen vorantreiben

Im Laufe des Jahres 2021 gab es eine Reihe bedeutender strategischer Errungenschaften, von denen ich hier ein paar wichtige herausgreifen möchte.

Außerdem haben wir mit dem Kauf von MFEX für 505 Millionen Euro die bedeutendste Akquisition der Gruppe im letzten Jahrzehnt getätigt. Durch die Kombination der gut etablierten Fondsvertriebsplattformen von MFEX mit der Post-Trade-Expertise von Euroclear wird ein neues End-to-End-Fondsangebot für unsere Kunden geschaffen. Der Fondsmarkt ist sehr attraktiv, und wir glauben, dass der Kauf von MFEX unseren Aktionären langfristig einen bedeutenden Wert bringen wird.

Die Integration von MFEX macht gute Fortschritte. Wir erwarten nach Abschluss der Integration Umsatz- und Kostensynergien in Höhe von mindestens 25 Millionen Euro, die sich ab 2023 positiv auf den Konzerngewinn auswirken sollen.

In unserem Kerngeschäft konnten wir die Migration der Emittenten-CSD-Dienstleistungen für Irland von Euroclear UK & Ireland zu Euroclear Bank erfolgreich abschließen. Diese Migration, die dem 100 Milliarden Euro schweren irischen Wertpapiermarkt angesichts der Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, langfristige Sicherheit bot, war ein einzigartiges, innovatives und komplexes Projekt, an dem Akteure aus dem gesamten Markt beteiligt waren.

In der Zwischenzeit versuchen internationale Emittenten weiterhin, über Euroclear Zugang zu einer weltweiten Anlegerbasis zu erhalten. Im Juli wurden zum Beispiel chilenische Unternehmensanleihen vollständig Euroclear-fähig. Außerdem haben wir Vereinbarungen unterzeichnet, um unsere globale Reichweite auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate auszudehnen und unsere Dienstleistungen im Bereich Sicherheitenmanagement in Kanada zu verbessern. Wir unterstützten auch die Emission einer neuen innovativen „Blumenanleihen"-Struktur, die die inländische Emission mit globalen Vertriebskanälen kombiniert. Diese Innovation hat bei Emittenten in China und Singapur Anklang gefunden. Wir haben uns darauf konzentriert, Fortschritte bei Daten- und Innovationsinitiativen zu erzielen. Wir haben neue Dienstleistungen für Emittenten in unseren ESES und schwedischen CSDs eingeführt, um Einblicke in ihre Aktionärsbasis zu geben. Diese Produkte zielen darauf ab, gute Governance-Praktiken der Emittenten zu fördern.

Darüber hinaus haben wir eine Reihe von digitalen und datentechnischen Dienstleistungen eingeführt, wie z.B. SettlementDrive, um die Effizienz nach dem Handel zu unterstützen. Darüber hinaus haben wir an dem erfolgreichen Pilotprojekt mit der Banque de France zur Abwicklung digitaler Währungen teilgenommen und weitere Projekte sind in Vorbereitung, um diesen vielversprechenden digitalen Raum zu erkunden.

Mit Blick auf die Zukunft haben wir auch unsere Investitionen zur Unterstützung der Entwicklungen auf dem Markt für nachhaltige Finanzen im Rahmen unserer ESG-Strategie der Gruppe verstärkt, die auch darauf abzielt, unseren internen Ansatz weiter zu entwickeln.

Eine gemeinsam mit PwC durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Skalierung des nachhaltigen Finanzmarktes durch einen Finanzmarktinfrastruktur-Ansatz wirkungsvoll sein könnte. Die Studie schätzt, dass ein grenzüberschreitender FMI-Ansatz bis 2030 zusätzliches Kapital in Höhe von 25 Billionen US-Dollar für nachhaltige Finanzierungen mobilisieren und damit einen wichtigen Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN leisten könnte. Schließlich waren wir im Dezember erfreut, eine Vereinbarung mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Zentralbanken in ganz Europa zu unterzeichnen, um Euroclear Bank an die TARGET2-Securities (T2S)-Plattform der EZB anzuschließen. By connecting Euroclear Bank to T2S, we will be able to offer clients access to both commercial bank and central bank money through a single international CSD for the first time. Die Anbindung von Euroclear Bank an T2S stärkt die europäischen Kapitalmärkte weiter und unterstützt die Ambitionen der politischen Entscheidungsträger für eine Kapitalmarktunion.

Rendite für Aktionäre

Wir sind stolz darauf, unseren Aktionären erneut ein positives Jahr beschert zu haben und unsere Erfolgsbilanz bei der Erzielung attraktiver Renditen weiter auszubauen.

Der Gewinn je Aktie erreichte 147 EUR, ein Anstieg von +7 % gegenüber 2020. Die Gruppe hat in den letzten fünf Jahren eine ausgezeichnete durchschnittliche Wachstumsrate von 15 % erzielt.

Die verbesserte Performance hat es uns bereits ermöglicht, unsere Dividendenausschüttungsquote auf 60 % zu erhöhen. Wir haben eine Dividende vorgeschlagen, die diese Ausschüttungsquote beibehält, d.h. die vorgeschlagene Dividende pro Aktie steigt um 8 %, entsprechend dem Ergebnis.

Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und unseren Gemeinschaften

In den letzten zwei Jahren hat die Pandemie zweifellos die Verantwortung aller Unternehmen für ihre Gemeinden und die Gesellschaft stärker in den Mittelpunkt gerückt. Seit Beginn der Krise hat Euroclear der Gesundheit und dem Wohlbefinden seiner Mitarbeiter höchste Priorität eingeräumt. Dies setzte sich auch 2021 fort, als wir uns bemühten, noch enger mit unseren Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und neue hybride Arbeitsformen zu erforschen, die die Flexibilität der Mitarbeiter erhöhen. Darüber hinaus wurde über den Euroclear-Solidaritätsfonds eine Spende in Höhe von 1 Million Euro zur Unterstützung der Krankenhäuser und Wohltätigkeitsorganisationen, die die Pandemie an vorderster Front bekämpfen, bereitgestellt.

Wir haben uns auch weiterhin darauf konzentriert, die sozialen Aspekte unserer breiteren ESG-Strategie voranzutreiben. Wir haben uns ehrgeizige neue Ziele für die Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen einer erweiterten Agenda für Vielfalt und Integration gesetzt und unser Corporate Volunteering-Programm gestartet. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, unsere Strategie der Vielfalt und Integration voranzutreiben und Talente und Fähigkeiten für die Zukunft zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, in unserem Jahresbericht mehr Details zu liefern.

Ein letztes Wort... vorerst!

Angesichts der hervorragenden Leistung im Jahr 2021 konzentrieren sich das Management und der Vorstand nun auf die Stärkung unserer Strategie und werden neue ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahre festlegen. Wir gehen davon aus, dass wir im zweiten Quartal weitere Details bekannt geben können.

In der Zwischenzeit bleiben sowohl die Marktbedingungen als auch die Situation der öffentlichen Gesundheit dynamisch und unvorhersehbar. Ich möchte die Anstrengungen der Mitarbeiter von Euroclear in dieser schwierigen Zeit anerkennen und unseren Partnern, Kunden, Aktionären und anderen Interessengruppen für ihre kontinuierliche Zusammenarbeit danken.

Mit Blick auf die Zukunft sehen wir Möglichkeiten, unser Kundenangebot zu erweitern, um den Bedarf der Finanzbranche an einer sicheren und nachhaltigen digitalen Infrastruktur zu unterstützen. Wir sind gespannt auf das, was noch kommen wird, und freuen uns darauf, Sie im zweiten Quartal über unsere Wachstumspläne zu informieren.

Informationen zu Euroclear

Die Euroclear-Gruppe ist der vertrauenswürdige Anbieter von Post-Trade-Dienstleistungen in der Finanzbranche. Euroclear bietet Investmentfonds die Abwicklung und Verwahrung von inländischen und grenzüberschreitenden Wertpapieren für Anleihen, Aktien und Derivate. Euroclear ist eine bewährte, widerstandsfähige Kapitalmarktinfrastruktur, die ihren Kunden auf der ganzen Welt Risikominderung, Automatisierung und Effizienz in großem Umfang bietet.

Zur Euroclear-Gruppe gehören Euroclear Bank, der internationale Zentralverwahrer, sowie Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden und Euroclear UK & International. Die Euroclear-Gruppe wickelte im Jahr 2021 den Gegenwert von 992 Billionen EUR an Wertpapiertransaktionen ab, was 295 Millionen inländischen und grenzüberschreitenden Transaktionen entspricht, und verwahrte bis Ende 2021 Vermögenswerte in Höhe von 37,6 Billionen EUR für Kunden. Für weitere Informationen über Euroclear besuchen Sie bitte www.euroclear.com.

